Conmebol rejeita recurso de Rosario Central, adversário do Atlético na Libertadores (Pela segunda rodada da Libertadores, o Atlético derrotou o Rosario Central por 2 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte)

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) recusou o recurso do Rosario Central-ARG, adversário do Atlético na Copa Libertadores. As equipes se enfrentam na próxima terça-feira (7/5), às 19h, no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, na Argentina, pela quarta rodada do torneio continental.

A entidade havia punido o clube argentino e proibido a presença da torcida na próxima partida como mandante – contra o Galo. Isso porque o público protagonizou cenas de violência durante a vitória por 1 a 0 sobre o Peñarol-URU, em 4 de abril, no Gigante de Arroyito, pela primeira rodada da competição. Com a negativa da Conmebol, a suspensão segue em vigor.

Portanto, os portões do Gigante de Arroyito permanecerão fechados no duelo com o Atlético. A punição também se estende à partida diante do Caracas-VEN, em 16 de maio (quinta-feira), às 19h, pela quinta rodada da Libertadores.

Nota oficial do Rosario Central

“O Club Atlético Rosario Central informa que a Conmebol notificou nesta sexta-feira, 3 de maio, que decidiu rejeitar o recurso apresentado por nossa instituição a respeito da sanção imposta após os fatos ocorridos no pré e pós-jogo contra o Peñarol, no dia 4 de abril, pela Copa Libertadores, confirmando em todos os seus termos a decisão proferida pela Comissão Disciplinar de 23 de abril de 2024.

Desta forma, a decisão emitida pela Confederação Sul-Americana de Futebol em primeira instância não foi modificada, portanto nosso Clube terá que disputar sem público a partida da próxima terça-feira, 7 de maio, às 19h, contra o Atlético Mineiro do Brasil.

Da mesma forma, lembramos que a sanção também inclui que na partida de quinta-feira, 16 de maio, às 19h, contra o Caracas da Venezuela, a arquibancada popular do sul será desativada e uma multa financeira de US$ 50 mil”.

