Ex-Cruzeiro, Pezzolano comenta provável saída de Ronaldo do Valladolid (Ronaldo Fenômeno)

A provável saída de Ronaldo do Real Valladolid tem agitado o noticiário espanhol. Depois de vender o Cruzeiro, o Fenômeno afirmou que também pretende negociar o clube blancovioleta. “Homem de confiança” do empresário, Paulo Pezzolano reagiu a declaração nesta quinta-feira (2/5).

O técnico está no comando do Valladolid desde abril de 2023. No momento, a equipe está na segunda posição de LaLiga 2, com 64 pontos. Esse é o mesmo retrospecto do Leganés, que lidera a competição a cinco rodadas do fim.

“Não sei o que vai acontecer imediatamente nem nada. Temos que entender o contexto de quando disse o que disse. Internamente estamos tranquilos, seguros. O Real Valladolid com Ronaldo, pelo que sei, é outro clube. Antes, havia dívidas. Hoje há infraestrutura, internamente é outro clube. Temos que valorizá-lo muito e espero que ele não saia daqui, pois este clube tem muito a melhorar” Paulo Pezzolano, técnico do Real Valladolid

Pezzolano treinou o Cruzeiro de janeiro de 2022 a março de 2023. O uruguaio foi o primeiro técnico que Ronaldo durante o período em que esteve à frente da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) celeste.

“Papa” conseguiu 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas em 68 jogos à frente do Cruzeiro. Ele deixou o clube por decisão própria, após a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro, para o América.

Ronaldo indicou saída do Valladolid após venda do Cruzeiro

Ronaldo indicou nessa segunda-feira que o Real Valladolid é o próximo clube que ele irá vender. A declaração foi dada na coletiva de despedida do Cruzeiro.

“Vou ver rápido. O Valladolid é o próximo (clube que vou vender). Vou tirar esse restinho de vida (de forma) sabática, até que apareça alguma coisa (risos)” Ronaldo Fenômeno

O ex-centroavante vendeu o Cruzeiro para o empresário Pedro Lourenço, de quem se tornou amigo pessoal nos últimos anos. Ronaldo geriu a SAF da Raposa de dezembro de 2021 a abril de 2024.

Situação do Fenômeno no Valladolid

Ronaldo é acionista majoritário do Valladolid desde setembro de 2018. Ele investiu 30 milhões de euros (R$ 141 milhões na época) na aquisição de 51% do clube. Posteriormente, aumentou o percentual para 72%.

Sob a gestão do pentacampeão mundial, o Valladolid vive um “bate-volta” no futebol espanhol. No momento, o time briga pelo título da Segunda Divisão – soma 64 pontos em 37 rodadas, mesmo número do líder, Leganés, e três de vantagem sobre o Eibar, terceiro colocado.

Nas últimas seis temporadas, os Blanquivioletas estiveram na elite do Espanhol em quatro ocasiões: 16º em 2018/2019 (41 pontos), 13º em 2019/2020 (42 pontos), 19º em 2020/2021 (31 pontos) e 18º em 2022/2023 (40 pontos).

