Tetracampeão da Alemanha, time de ex-Atlético corre risco de queda à Terceira Divisão (Lincoln, ex-meia do Atlético, em ação pelo Kaiserslautern)

Tetracampeão do Campeonato Alemão, o Kaiserslautern, time em que jogou Lincoln, ex-meia do Atlético, corre risco de queda para a Terceira Divisão do país.

A tradicional equipe é a 15ª colocada da Segundona alemã, com 33 pontos conquistados. A competição tem 18 participantes – os dois últimos são rebaixados diretamente, enquanto o 16º disputa playoff de dois jogos com o terceiro colocado da Terceira Divisão.

O Kaiserslautern tem apenas um ponto a mais que 16º, Wehen Wiesbaden, que tem 32 e está só dois pontos acima do Hansa Rostock, 17º, que tem 31. O outro time que ocupa a zona de rebaixamento é o Osnabrück, lanterna, que tem 25 pontos e já está não tem mais chances matemáticas de permanecer na Segunda Divisão.

Faltam apenas três rodadas para o fim da competição. Apesar da situação preocuopante, o Kaiserslautern tem a vantagem de depender de si mesmo para não cair. Os próximos adversários do tetracampeão alemão são: Magdeburg, 11º colocado com 37 pontos, Hertha Berlin, que ocupa o oitavo lugar e tem 45 pontos, e Eintracht Braunschweig, adversário direto do tetracampeão na luta contra o rebaixamento – o time ocupa a posição imediatamente superior à do Kaiserslautern na tabela (14ª), com um ponto a mais (34).

Kaiserslautern pode terminar temporada em alto nível

Se a situação do Kaiserslautern é dramática na segundona alemã, ela é surpreendente e inusitada na Copa da Alemanha, que pode fazer com que a temporada 2023/2024 da equipe termine em alta.

O tetracampeão nacional está na final da competição, que será disputada contra o Bayer Leverkusen, time sensação da Europa. A missão será difícil para o Kaiserslautern, já que o Leverkusen está invicto na temporada. Os números da equipe são impressionantes: 38 vitórias e oito empates em 46 partidas.

O Bayer, comandado pelo ex-jogador espanhol Xabi Alonso, se sagrou campeão do Campeonato Alemão com cinco rodadas de antecedência, colocando um ponto final na sequência histórica do gigante Bayern de Munique, que venceu 11 títulos seguidos do torneio, de 2012/2013 até 2022/2023. Foi a primeira vez que o time ergueu o troféu da competição.

Caso consiga desbancar o Leverkusen, o Kaiserslautern será campeão da Copa da Alemanha pela terceira vez. A equipe já venceu o torneio nas temporadas 1989/1990 e 1995/1996.

Campanha do Kaiserslautern na Copa da Alemanha

Curiosamente, o Kaiserslautern enfrentou apenas um time da Bundesliga, a elite da Alemanha, no torneio. A edição 2023/2024 da competição foi repleta de “zebras”, e muitos dos principais favoritos foram eliminados antes do esperado. O Bayern de Munique, por exemplo, caiu para o Saarbrücken, time que disputa a Terceira Divisão, na segunda rodada. A modesta equipe também eliminou o Frankfurt e o Borussia Mönchengladbach, equipes relevantes da Primeira Divisão, nas oitavas e nas quartas de final, respectivamente.

O Borussia Dortmund, pentacampeão da competição e semifinalista da Champions League, perdeu nas oitavas para o Stuttgart, time que surpreende no Alemão ao lado do Leverkusen – acostumada a brigar contra o rebaixamento nas últimas temporadas, a equipe é a vice-líder da Bundesliga. Já o Red Bull Leipzig, atual campeão da Copa da Alemanha e quarto colocado da elite, foi eliminado pelo Wolfsburg, que está na parte de baixo da Primeira Divisão, logo na segunda rodada.

O Kaiserslautern, portanto, não precisou desbancar gigantes para chegar à final. O único time da Primeira Divisão que a equipe enfrentou foi o Colônia, na segunda rodada. Nas fases seguintes, desbancou Nuremberg (oitavas) e Hertha Berlim (quartas), equipe sda Segunda Divisão, e Saarbrücken, time da Terceira Divisão que eliminou o Bayern, na semifinal.

Kaiserslautern está fora da elite há mais de uma década

Tetracampeão alemão, o tradicional time não disputa a Primeira Divisão do Campeonato Alemão há quase 12 anos. A última participação da equipe foi em 2011/2012, quando caiu após terminar o torneio na lanterna.

Campeão da Bundesliga em 1951, 1953, 1990/1991 e 1997/1998, o Kaiserslautern chegou a cair para a terceirona, após ficar em último na edição 2017/2018 da Segunda Divisão. A equipe ficou cinco temporadas na “Série C” do Alemão, até voltar à “B” em 2022/2023.

Relembre passagem de ex-Atlético pelo Kaiserslautern

Lincoln chegou ao Kaiserslautern em 2001, aos 22 anos. Cria da base do Atlético, ele surgiu como grande promessa do time em 1997, quando estreou pelo profissional. Após se destacar pelo alvinegro, o time alemão o comprou por 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 8 milhões, na cotação da época).

O brasileiro imediatamente assumiu a camisa 10 do Kaiserslautern e ganhou papel de liderança na equipe. No entanto, problemas internos o fizeram perder espaço no time titular nas temporadas seguintes. Em 2004, ele se lesionou e “sumiu”, foi ao Brasil para se tratar sem o consentimento do clube e foi punido com suspensão por uma temporada. Foi a gota d’água para que ele deixasse o time e assinasse com o Schalke 04, também da Alemanha. Na época, ele ficou mal visto no Kiaserslautern, por ter “abandonado” o clube no meio de uma briga contra o rebaixamento para a Segunda Divisão.

Na equipe tetracampeã alemã, Lincoln foi companheiro do ex-atacante Miroslav Klose, maior artilheiro da história das Copas do Mundo, campeão mundial em 2014 pela Alemanha e ídolo do Bayern de Munique. O lendário centroavante atuou pelo time entre 1999 e 2004, no início da carreira

Pelo Kaiserslautern, o ex-jogador do Atléticofez 62 jogos, marcou 17 gols e não venceu títulos.

Lincoln pelo Atlético

O ex-meia fez 138 partidas pelo Galo e marcou 38 gols.

Pelo alvinegro, venceu a Copa Centenário de Belo Horizonte, em 1997, e o Campeonato Mineiro, em 1999 e em 2000. Além disso, participou da campenhã vice-campeã do Campeonato Brasileiro em 1999.

