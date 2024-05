Com dois de Vini Jr., Real empata com o Bayern pela semi da Champions

Nesta terça-feira (30/4), Real Madrid e Bayern empataram por 2 a 2 pela jda da semifinal da Liga dos Campeões, na Allianz Arena. Kane e Sané marcaram para o time alemão, ao passo que Vini Jr. marcou os dois tentos dos espanhois.

Quem passar do confronto, enfrenta o vencedor do duelo entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain na final. A bola vai rolar às 16h (de Brasília) dessa quarta-feira, na Alemanha.

Agora, as equipes focam em suas respectivas competições nacionais, com o Real Madrid enfrentando o Cádiz, às 11h15 desse sábado, no Santiago Bernabéu. O Bayern, por sua vez, duela contra o VFB Stuttgart, na mesma data, às 10h30, na Mercedes-Benz Arena.

O jogo

Logo no primeiro lance, o Bayern ficou perto de marcar: Kane deixou Sané na cara do gol e Lunin salvou o Real Madrid. Com o apoio da torcida, o time alemão pressionou o rival, mas sem balançar as redes.

No decorrer do jogo, a equipe de Ancelotti passou a ganhar terreno e na primeira chegada com perigo abriu o marcador. Aos 23 minutos, Kroos deu passe magistral para Vini Jr., que chutou com frieza para fazer 1 a 0 na Alemanha.

Após o tento, a partida caiu em ritmo de jogo, com o Bayern levando perigo apenas no fim da primeira etapa. Kane soltou uma bomba em cobrança de falta e assustou Lunin.

Na segunda etapa, o Bayern virou o confronto, com Sané deixando tudo igual aos sete minutos. Pouco depois, aos 11, o centroavante inglês bateu o pênalti com categoria e fez 2 a 1.

Mais tarde, os alemães quase fizeram o terceiro, mas Lunnin defendeu a finalização de Dier. Na busca pelo empate, Modric lançou Vini Jr., que chutou e obrigou Neuer a fazer boa defesa.

Aos 37 minutos, o Real Madrid deixou tudo igual. Em cobrança de pênalti, o camisa 7 bateu no meio e garantiu o empate para os visitantes.

