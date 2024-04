crédito: No Ataque Internacional

Após venda do Cruzeiro, Ronaldo indica saída do Valladolid

Ronaldo confirmou nesta segunda-feira (29/4) a sua saída da Sociedade Anônima de Futebol do Cruzeiro. Na sequência, o empresário indicou que também deixará o comando do Real Valladolid, da Espanha.

As informações foram divulgadas em coletiva realizada na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte. O Fenômeno concedeu entrevista lado do CEO Gabriel Lima e de Pedro Lourenço, o novo dono da Raposa. Pedrinho assume todo o percentual de Ronaldo, que detinha 90% das ações do clube-empresa.

“Valladolid é o próximo (clube que vou vender). Vou tirar esse restinho de vida (de forma) sabática, até que apareça alguma coisa (risos)” Ronaldo Fenômeno

