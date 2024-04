Clube da Libertadores rescinde com ex-Cruzeiro por ‘cantar’ namorada de colega (Miguel Samudio, ex-Cruzeiro)

Ex-lateral-esquerdo do Cruzeiro, Miguel Samudio tem protagonizado uma polêmica no Uruguai. A imprensa do país afirma que o jogador paraguaio tentou flertar com a namorada de um companheiro de Liverpool.

Esse, inclusive, seria o motivo de o clube de Montevidéu ter rescindido seu contrato nos últimos dias. Samudio disputava a Copa Libertadores e tinha contrato com a equipe até dezembro de 2024.

O alvo das mensagens ‘maliciosas’ teria sido a namorada do zagueiro uruguaio Ignacio Rodríguez. A informação é do jornalista Martin Cal Hobinchet, da rádio Carve Deportiva.

Saída do lateral surpreendeu torcedores

A saída de Samudio foi considerada uma surpresa para os torcedores, pois o atleta era titular e participou do primeiro título nacional da história do Liverpool, em 2023. Quando o clube anunciou sua saída, não foi explicado o motivo, apenas disseram que ele havia rompido a relação com os companheiros de elenco.

Passagem de Samudio pelo Cruzeiro

Miguel Samudio tem atualmente 37 anos. Em 2014, ele disputou 29 jogos com a camisa do Cruzeiro e marcou dois gols. Durante a temporada que passou na Toca da Raposa, o lateral-direito foi reserva do elenco que conquistou o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro.

