Ex-América aponta impacto de convocação precoce para a Seleção Brasileira (Arthur substituiu Emerson Royal nos minutos finais da derrota do Brasil para Marrocos por 2 a 1)

Do início de 2023 até os dias atuais, a carreira do lateral-direito Arthur teve diversos capítulos, incluindo uma saída do América ao futebol europeu. Campeão da Bundesliga pelo Bayer Leverkusen, o atleta de 21 anos relembrou a passagem pelo time principal no Brasil em entrevista exclusiva ao No Ataque. O ala ainda apontou o impacto da convocação precoce para a Seleção Brasileira e falou sobre o desejo de jogar a Copa do Mundo de 2026.

Arthur foi revelado pelo América em 2022 e se consolidou no time americano no ano passado. As boas atuações pelo time mineiro e as múltiplas convocações para as seleções de base do Brasil geraram rapidamente propostas para o atleta. Esses interesses foram ainda mais potencializados após o ala ser chamado para a Seleção Brasileira principal.

Em 3 março de 2023, Arthur foi chamado por Ramon Menezes para defender o time canarinho no amistoso diante do Marrocos. Mesmo entrando apenas no final do jogo, que ocorreu em 25 de março, o lateral-direito, que tinha 19 anos na época, apontou o impacto da convocação precoce para defender a seleção pentacampeã mundial.

“Eu acho que a visibilidade que me deu, mesmo entrando pouco tempo, mas só de estar com os melhores foi muito importante pra mim. Ali, eu vi realmente como que era a intensidade do futebol europeu, porque muitos jogadores lá jogam na Europa. Então era um ritmo maior. A inteligência tática deles, eu pude aprender isso também. O pensar rápido, já saber o que você vai fazer antes da bola chegar. Foi o meu primeiro contato e serviu de base para antes de chegar ao Leverkusen” Arthur, cria da base do América

Sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção

Além da visibilidade e da experiência no estilo de jogo do futebol europeu, a convocação ao time principal da Seleção Brasileira fez o jovem bater recordes no América. Ele se tornou o primeiro jogador revelado pelo clube mineiro a ser convocado para defender o Brasil enquanto ainda vestia a camisa do Coelho e o primeiro representante americano desde 1966.

E essas façanhas só alimentam o sonho de Arthur. Com desejo de disputar uma Copa do Mundo, o lateral-direito falou sobre a oportunidade de fazer parte do ciclo rumo ao Mundial que será disputado em Canadá, Estados Unidos e México daqui a dois anos. Ele ainda definiu como uma “oportunidade” a incerteza na ala direita, que conta com o consolidado Danilo e uma disputa entre Yan Couto, Emerson Royal, Vanderson e o próprio Arthur.

“Eu vejo como uma oportunidade. Acredito que os outros também. Mas eu espero, primeiramente, voltar a jogar aqui, jogar bem, Eu acredito que, isso acontecendo, vai abrir as portas para que eu tenha outras oportunidades na Seleção. É um sonho estar no ciclo de Copa do Mundo, um sonho participar de uma Copa América, participar de todo esse ciclo que vai definir a equipe para disputar o Mundial. Eu espero poder voltar logo, voltar a jogar bem, para que essas oportunidades possam chegar, e eu aproveitar. Aí, quem sabe, me consolidar nessa vaga“ Arthur, lateral-direito com passagem nas seleções de base

O ala falou sobre retornar a jogar bem porque fez apenas três partidas com a camisa do Bayer Leverkusen e não entra em campo pelo clube desde agosto de 2023. No mês seguinte, Arthur teve uma lesão no tendão da coxa esquerda, a qual se repetiu em dezembro, e o lateral passou por cirurgia.

Referência para Arthur na posição

Perguntado pelo No Ataque, Arthur falou sobre as suas referências na lateral direita. Ele citou Cafu, campeão das Copas do Mundo de 1994 e 2002, além de ser finalista do Mundial de 1998, como referência na história. Já na atualidade, o jogador do Bayer apontou João Cancelo, atleta do Barcelona, que passou por Manchester City, Bayern de Munique e Juventus e se destaca pela qualidade e por jogar nas duas alas.

“Tem o João Cancelo. Joga pela esquerda, pela direita, com facilidade. Eu acho que não tem nem comparação entre eu e ele, mas algumas coisas do estilo de jogo são próximas. Atualmente, eu tenho ele como referência. Já no geral, na posição assim, é o grande Cafu” Arthur, lateral-direito do Leverkusen

Sem entrar em campo desde a lesão sofrida, Arthur foi relacionado por Xabi Alonso nas últimas três partidas e ficou no banco. Ele pode voltar a jogar no domingo (21/4), às 12h30, diante do Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park, pela 30ª rodada da Bundesliga.

