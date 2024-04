crédito: No Ataque Internacional

Rodrygo, craque do Real, vive romance com publicitária

Rodrygo, craque do Real, vive romance com publicitária (Bruna Rotta, affair de Rodrygo Goes)

Atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Rodrygo Goes vive romance com a publicitária Bruna Rotta. A informação foi publicada pelo jornal Extra.

De acordo com o periódico carioca, Rotta estava no estádio Santiago Bernabéu e acompanhou de camarote o jogão entre Real Madrid e Manchester City, nessa terça-feira (9/4).

Rodrygo marcou um dos gols do empate por 3 a 3, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League.

Segundo o Extra, o jogador e a publicitária estão juntos desde o último réveillon. Eles se conheceram em uma festa em Maracaípe, Pernambuco.

Quem é Bruna Rotta

Bruna ficará uma temporada estudando em Madri. Ela é catarinense, tem 25 anos e faz sucesso nas redes sociais. No TikTok, tem 2 milhões de seguidores; no Instagram, 1,3 milhão.

