Ex-Cruzeiro denuncia oferta de R$ 50 mil para levar cartão proposital na Sul-Americana (Robson Matheus, ex-jogador do Cruzeiro)

Com passagem pelas categorias de base do Cruzeiro, o meia Robson Matheus, do Always Ready, da Bolívia, revelou ter recebido uma ligação de uma pessoa com número do Paraguai ofertando dinheiro para que recebesse cartão amarelo proposital no jogo contra o Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana. Ele afirma ter recusado a oferta.

“Recebi uma ligação, primeiro, me oferecendo 5 mil dólares (R$ 25 mil) para que eu levasse um amarelo no jogo contra o Defensa y Justicia. Eu disse que não, que isso não era do meu caráter e que estou começando no futebol. Quando recusei, me ofereceu 10 mil dólares (R$ 50 mil), e voltei a dizer que não, que jogo futebol porque amo, não por dinheiro”, disse Robson.

“Como o número era desconhecido, eu atendi. Era um número paraguaio. Mas não aceitei, e isso me deixou mal por dentro. Vim para o treinamento, contei à diretoria o que aconteceu, e agora eles estão me apoiando com isso”, completou.

#RobsonMatheus, jugador de #AlwaysReady, denuncia que recibió una llamada en la cual le habrían pedido se haga sacar una tarjeta amarilla en el partido frente a @ClubDefensayJus, el futbolista indicó que la persona que lo llamó le ofreció hasta 10 mil dólares. pic.twitter.com/DwL1jybSLA — Luis Butron Carrasco (@butron_carrasco) April 8, 2024

O Always Ready enfrenta o Defensa y Justicia, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Norberto “Tito” Tomaghello, na província de Buenos Aires, na Argentina.

Robson Matheus no Cruzeiro

De acordo com o site Transfermarkt, Robson Matheus nasceu no dia 18 de maio, de 2002, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ele tem 1m74 e atua como meia central.

Bolívia, como o jogador gostava de ser chamado, atuou por três clubes paulistas: Corinthians, Portuguesa e Palmeiras. No Verdão, ele ficou por mais tempo, entre 2017 e 2020.

Foi anunciado pelo Cruzeiro em junho de 2021 e ficou até agosto de 2022, quando o seu contrato foi rescindido.

“Cheguei ao Brasil com 10 anos de idade e comecei a jogar no Corinthians. Depois fui para a Portuguesa, lá fui convocado para a Seleção Sub-15 da Bolívia e daí fui para o Palmeiras. Agora estou muito feliz em chegar ao Cruzeiro, que é um clube gigante com uma grande história. Vou trabalhar focado para dar o meu melhor em campo”, disse Bolívia, ao site oficial do clube celeste, naquela ocasião.

Depois do Cruzeiro, ele defendeu o Ibrachina, clube de São Paulo, antes de fechar com o Always Ready. Nesta temporada, participou de dez jogos, com um gol e uma assistência.

