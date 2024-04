Atlético e Rosario se reencontram após decisões emocionantes na década de 1990 (Renaldo, do Atlético, na final da Copa Conmebol de 1995 contra o Rosario Central, na Argentina )

Adversários na segunda rodada do Grupo G da Copa Libertadores, Atlético e Rosario Central voltam a se enfrentar após 26 anos. O reencontro será nesta quarta-feira (10/4), às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. No retrospecto, Galo e Canallas tiveram mata-matas marcantes e disputaram a taça da extinta Copa Conmebol, em 1995.

O duelo desta quarta será o primeiro entre as equipes pela Copa Libertadores. Atlético e Rosario Central já se enfrentaram em cinco oportunidades. O Galo leva desvantagem no retrospecto – venceu apenas uma vez. Os argentinos têm dois triunfos.

Final da Conmebol entre Atlético e Rosario de Coudet

O primeiro jogo oficial entre Atlético e Rosario Central ocorreu na final da Copa Conmebol de 1995. Na partida de ida, no Mineirão, o Galo goleou os argentinos por 4 a 0. Ézio, Cairo, Paulo Roberto e Silva marcaram os gols da equipe treinada por Procópio Cardoso.

No jogo de volta, com 45 mil torcedores no Estádio Gigante de Arroyito, os Canallas devolveram o placar da ida e levaram a definição do título para os pênaltis. Mesmo com o tetracampeão mundial Taffarel no gol, o Atlético perdeu por 4 a 3.

A reviravolta na conquista da Conmebol de 1995 é chamada pelos torcedores auriazules como o ‘Milagre de Rosário’. Curiosamente, na equipe titular do Rosario Central estava o então meio-campista Eduardo Coudet, que treinou o Atlético em 35 jogos na temporada 2023.

Rosario Central levou o título da Copa Conmebol de 1995 com reviravolta contra o Atlético (foto: Reprodução)

Atlético dá o troco na Copa Master

No início da temporada seguinte, brasileiros e argentinos protagonizaram outro mata-mata emocionante. Em jogo único pela semifinal da Copa Master Conmebol de 1996, Atlético e Rosario Central empataram sem gols, em Cuiabá. Na disputa de pênaltis, dessa vez, o Galo levou a melhor: 10 a 9. Na decisão, os mineiros foram superados por 3 a 0 pelo São Paulo.

Outra decisão na Copa Conmebol

Em 1998, Atlético e Rosario Central decidiram uma vaga na final da Copa Conmebol. O jogo de ida foi realizado no Gigante de Arroyito e terminou empatado por 1 a 1.

Na volta, os Canallas bateram o Galo por 1 a 0, no Mineirão, e avançaram em busca do bicampeonato da Copa Conmebol. Na decisão, no entanto, o clube de Santa Fé perdeu o título para o Santos.

Atlético e Rosario Central na Libertadores

O duelo entre Atlético e Rosario Central vale a liderança do Grupo G da Copa Libertadores. Ambas as equipes têm três pontos, mas o Galo leva vantagem no saldo de gols – 3 a 1.

Na estreia, o Galo goleou o Caracas por 4 a 1, na Venezuela. Já o Rosario venceu o Peñarol por 1 a 0, na Argentina.

A notícia Atlético e Rosario se reencontram após decisões emocionantes na década de 1990 foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior.