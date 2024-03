Robert Santos no Atlético? Destaque do Athletic comenta interesse

Robert Santos no Atlético? Destaque do Athletic comenta interesse (Robert Santos, meia-atacante de 20 anos, estrou como profissional no Athletic)

O meia-atacante Robert Santos, destaque do Athletic, respondeu se está a caminho do Atlético. O clube de Belo Horizonte negocia a contratação do jovem de 20 anos.

A equipe de São João del Rei se despediu da Copa do Brasil nesta terça-feira (12/3), ao perder para o CRB por 2 a 0, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Após a eliminação, o jogador comentou o interesse do Galo.

Tenho metas a cumprir no Athletic. Se chegou algo do Galo, chegou para o meu empresário. Estou focado aqui. Temos uma semifinal por vir Robert Santos,meia- atacante do Athletic

Em 19 de fevereiro, o Athletic renovou o contrato do meia-atacante, estendendo o prazo até o fim de 2025. Em meio à concorrência de outros clubes, o Atlético tenta concretizar a contratação do jogador por empréstimo.

Embora a janela de transferências tenha se encerrado em 7 de março, o Galo se apoia em uma cláusula do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas para regularizar possíveis novos reforços.

Entre os dias 1° e 19 de abril, clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro terão a oportunidade de contratar e registrar jogadores que tenham sido inscritos em algum estadual – caso de Robert.

Semifinal Troféu Inconfidência

A semifinal em questão é a do Troféu Inconfidência, disputado pelos times que terminaram a fase de grupos do Campeonato Mineiro entre a quinta e a oitava posição na classificação geral.

Neste sábado (16/3), às 18h30, o Athletic recebe o Uberlândia no Athletic Club, em São João del Rei, para definir quem joga a final. Na primeira partida, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, as equipes empataram por 2 a 2.

No mesmo dia, às 18h, no Manduzão, em Pouso Alegre, o Itabirito e o time da cidade disputam o outro espaço na decisão. No primeiro encontro, no Castor Cifuentes, em Nova Lima, os Gatos do Mato golearam por 4 a 1.

Robert Santos pelo Athletic

Em nove partidas pelo Athletic, sete como titular, o meia-atacante de 20 anos marcou quatro gols e distribuiu duas assistências. Recentemente, a equipe do interior renovou o contrato de Robert Santos até o fim de 2025.

Trajetória de Robert

Robert Santos estreou como profissional no Athletic. Antes, passou pelas categorias sub-15 de Jacuipense e Vitória; pelo sub-17 do Palmeiras; pelo sub-20 e pelo sub-23 do Bahia, e, por fim, pelo sub-23 do Portimonense, de Portugal.

Na temporada 2024, além da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro, o Athletic disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

A notícia Robert Santos no Atlético? Destaque do Athletic comenta interesse foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.