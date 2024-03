Copa do Brasil tem 5º mineiro eliminado; só Atlético segue vivo (Copa do Brasil tem cinco mineiros eliminados)

A Copa do Brasil se tornou o terror dos clubes de Minas Gerais em 2024. Nas duas primeiras fases da competição, cinco times mineiros já foram eliminados. Apenas o Atlético – que ainda não estreou – segue vivo para representar o estado no torneio.

Logo na primeira fase, Cruzeiro, América e Tombense caíram. Na segunda, outra duas baixas: Villa Nova e, mais recentemente, o Athletic.

O time de São João del Rei perdeu por 2 a 0 para o CRB nesta terça-feira (12/3), no Rei Pelé, em Maceió. Por ironia do destino, o confronto contou com o brilho do ex-cruzeirense Anselmo Ramon. O centroavante de 35 anos abriu o placar com um belo voleio e iniciou a jogada do segundo gol.

Eliminações dos mineiros na Copa do Brasil

Tudo começou com o Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil, com seis títulos. O time celeste foi surpreendido pelo Sousa, na Paraíba. Derrota por 2 a 0 no Marizão, em 21 de fevereiro, e fim do sonho do hepta.

O que parecia um mero deslize dos mineiros não passava, na verdade, de um presságio. Naquela mesma noite, o Tombense perdeu por 1 a 0 para o Anápolis, fora de casa, e também deixou a competição.

Na semana seguinte, em 28 de fevereiro, foi a vez do América. O Coelho que encantava Minas com um ataque fulminante no início do Campeonato Mineiro pouco conseguiu fazer contra o Maringá no Paraná. Revés por 2 a 0 e eliminação precoce.

Villa Nova e Athletic ‘salvaram’ a participação mineira na fase inicial e conseguiram avançar, mas também não durariam muito. O time de Nova Lima perdeu em casa por 2 a 0 para o Operário-PR no último dia 7 e foi eliminado. Nesta terça, foi a vez de a equipe de São João del Rei amargar a derrota.

Resta um: o Atlético

A última esperança mineira na Copa do Brasil é o Atlético. Por ter se classificado à Copa Libertadores desta temporada, o Galo só estreará no torneio nacional na terceira fase. O adversário será conhecido por meio de sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A notícia Copa do Brasil tem 5º mineiro eliminado; só Atlético segue vivo foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.