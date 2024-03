Atlético: Hulk é o segundo brasileiro a atingir 100 gols na década, diz levantamento (Bérgson, do Johor FC, e Hulk, do Atlético)

Ídolo do Atlético, o atacante Hulk foi o segundo brasileiro a atingir a marca dos 100 gols na década – que teve início em 2021. É o que diz levantamento do Transfermarkt, plataforma de estatísticas no futebol.

Segundo o estudo, no ranking de artilharia dos jogadores brasileiros desde 2021, Hulk só fica atrás de Bérgson. Revelado pelo Grêmio, o atacante foi emprestado pelo Fortaleza ao Johor FC, da Malásia, em março de 2021.

No clube asiático, Bérgson marcou 102 gols em 98 jogos, construindo impressionante média de 1,04 tento por partida. No Johor, o atleta já conquistou três Ligas da Malásia, uma Supertaça da Malásia, duas Taças da Malásia e duas FA CUPs da Malásia.

No futebol brasileiro, Bérgson defendeu as cores de diversos clubes. Ele teve passagens por Grêmio, Vila Nova, Ypiranga, Juventude, Portuguesa, Chapecoense, Náutico, Paysandu, Athletico-PR, Ceará e Fortaleza. No exterior, além do Johor FC, defendeu Suwon Bluewings (Coreia do Sul), Braga (Portugal) e Busan IPark (Coreia do Sul).

Maiores artilheiros brasileiros na década, segundo o Transfermarkt

1° – Bérgson (Johor Darul FC): 102 gols em 98 jogos

A reportagem também cruzou os dados com os números do portal oGol, outro especializado em estatísticas no futebol. Confira as pequenas divergências, considerando também os jogos pela Seleção Brasileira desde 2021, a seguir:

Maiores artilheiros brasileiros na década, segundo o oGol

1° – Bérgson (Johor Darul FC): 108 gols em 99 jogos

Em uma liga consideravelmente mais competitiva, Hulk precisou de 180 jogos para alcançar os 100 gols na década. A marca foi atingida no clássico entre Atlético e América, vencido pelo Galo por 2 a 0 no último sábado (9/3), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Hulk está à frente de grandes nomes do futebol brasileiro na lista. Com a camisa preta e branca, o atacante paraibano já conquistou três Campeonatos Mineiros (2021 a 2023), um Campeonato Brasileiro (2021), uma Copa do Brasil (2021) e uma Supercopa do Brasil (2022).

