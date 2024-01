Pedro Souza/Atlético

Um dos treinadores mais vitoriosos na história do futebol, Felipão se destaca em uma estatística envolvendo os 20 técnicos de clubes do Campeonato Brasileiro de 2024. De acordo com o site Sofascore, o comandante do Atlético é o segundo com mais pontos por jogo na carreira, atrás apenas de Abel Ferreira, do Palmeiras.



O levantamento foi feito pela página DataFut, nas redes sociais. Os números apontam que Felipão soma 1,81 ponto por jogo, quase empatado com o português, que tem 1,82. No entanto, o técnico do Galo tem mais partidas em 41 anos de carreira. São 688 contra 551 do Abel, que iniciou a trajetória na beira do campo em 2014.



Nos clubes atuais, vantagem para o europeu, que soma 1,96 pontos por jogo no Palmeiras, enquanto Felipão tem 1,61 no alvinegro. A plataforma também considera os jogos por equipes B de determinados clubes, mas não leva em conta partidas de campeonatos estaduais.



Em terceiro lugar, segundo o levantamento, está Tite, atual técnico do Flamengo, que conquista 1,78 pontos por jogo, seguido por Ramón Díaz, do Vasco, com 1,73. Pouco atrás surge Renato Gaúcho, do Grêmio, com 1,71.



Felipão tem 31 jogos pelo Atlético, com 14 vitórias, oito empates e nove derrotas. Ou seja, conquistou 1,61 ponto por jogo disputado.



Depois de um início complicado no comando do Atlético, período em que a equipe ficou 10 jogos sem vencer, o treinador atleticano levou o Galo ao terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 2023, chegando à última rodada com chance de título.



Nesta temporada, a expectativa é que o time continue brigando nos primeiros lugares do Nacional, além de se sair melhor na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. Também vai tentar o tetracampeonato mineiro seguido.



Desde 1987, quando foi campeão gaúcho com o Grêmio, Scolari conquistou 27 títulos. Entre os mais importantes estão as Libertadores de 1995 (Grêmio) e 1999 (Palmeiras), os brasileiros de 1996 (Grêmio) e 2018 (Palmeiras) e as Copas do Brasil de 1991 (Criciúma), 1994 (Grêmio), 1998 e 2012 (ambas pelo Palmeiras). Sem contar a Copa do Mundo de 2002, com a Seleção Brasileira.



Decisão repensada

Antes da chegada à Cidade do Galo, em junho, Felipão havia abandonado a carreira de técnico para assumir como coordenador de futebol do Athletico-PR. Porém, o projeto do clube alvinegro o fez repensar a decisão. Entre os responsáveis pela mudança de casa estão os empresários Rubens Menin e Sérgio Coelho, um dos donos da SAF atleticana e presidente da associação, respectivamente.



Ontem, eles lançaram mais um episódio da série “SAF sem segredos”, em que ambos comentam alguns detalhes da Sociedade Anônima de Futebol do Atlético. Principal investidor do Galo ao lado do filho Rafael, Rubens citou a responsabilidade que os novos gestores precisam ter pelo fato de permanecerem no clube, o que não acontecia em mandatos de três anos na associação.



Menin ainda falou sobre as estruturas da SAF. Ele indicou que um diferencial é o fato de um diretor-executivo cuidar das principais questões financeiras do clube. No Galo, quem ocupa o cargo é Bruno Muzzi.



“Tudo começa pelo Conselho de Administração da SAF, que tem nove membros, sendo dois indicados pela associação. Depois disso, nós temos duas estruturas separadas: uma é da empresa, onde também é indicado um diretor-executivo para cuidar dos negócios, dinheiro, pagamentos, operações e uma estrutura do futebol, essa é a grande novidade da nossa SAF. A estrutura do futebol é feita a quatro mãos, por associação e SAF, por meio de um comitê gerido pelo Sérgio Coelho”, completou Menin.



Copa São Paulo

Com duas vitórias fáceis até aqui, o Atlético encara o Ska Brasil-SP hoje, às 19h30, em Santana do Parnaíba, pela terceira rodada do Grupo 18 da Copinha, tentando terminar a primeira fase com 100% de aproveitamento. O SporTV transmite.



Na primeira rodada, o time alvinegro goleou o Timon-MA por 5 a 0. Na segunda, fez 2 a 0 no Floresta-CE.



Pelo regulamento da Copinha, os líderes de cada chave avançam à próxima fase. Também se classificam os oito melhores segundos colocados da fase de grupos.



A outra partida do grupo na rodada coloca Timon-MA e Floresta-CE frente a frente. As equipes também se enfrentam hoje, um pouco mais cedo, às 17h15.

América deve vender destaque

Jovem destaque do América, o volante Breno, de 20 anos, pode deixar o CT Lanna Drumond. O clube tem negócio bem encaminhado e deve aceitar a proposta feita pelo Shabab Al Ahli, de Dubai, dos Emirados Árabes Unidos. Embora os valores da negociação com o time de Dubai não tenham sido revelados, as conversas caminham para a venda de 60% dos direitos econômicos do jogador, sendo 36% para o Coelho e 24% para o Palmeiras. Já o Coelhãozinho volta a campo hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, contra o Comercial Tietê, às 15h15, em Tietê. O time precisa da vitória na última

rodada para avançar ao mata-mata sem depender do resultado da outra partida do grupo. O alviverde ocupa a segunda colocação do Grupo 15, empatado com o Ivinhema, com dois pontos. Na estreia, os mineiros empataram por 1 a 1 com o Capital-DF, que por sua vez venceu o Comercial de Tietê

na segunda rodada e assumiu a liderança da chave,com quatro pontos.