Treinador de bom trato com os atletas, Dorival Júnior assumirá o comando da Seleção Brasileira em momento difícil, com a demissão do interino Fernando Diniz e o período conturbado na CBF. A partir de março, o comandante terá pela frente confrontos de peso, como amistosos contra equipes da Europa, Copa América e sequência das Eliminatórias para o Mundial de 2026, em que o time ocupa o perigoso sétimo lugar.