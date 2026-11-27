A formação de trabalhadores, o atendimento em saúde, o acesso à cultura e o apoio às indústrias fazem parte do trabalho desenvolvido pelo Sistema FIEMG em Minas Gerais. Essas iniciativas alcançam diferentes públicos, de estudantes que buscam qualificação profissional a trabalhadores e comunidades que utilizam os serviços oferecidos pelas instituições.

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Reunidas na campanha “Capacita, desenvolve, transforma”, as iniciativas promovidas pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), por meio do SESI, SENAI, IEL e CIEMG, mostram os resultados alcançados entre 2018 e 2025. Os resultados dimensionam como a atuação dessas instituições se distribui entre educação, desenvolvimento industrial e melhoria qualidade de vida no estado.

Essa atuação está organizada em três pilares. O primeiro, "Capacita", reúne iniciativas de educação básica e profissionalizante, com foco na preparação de pessoas para o mercado de trabalho. O segundo, "Desenvolve", contempla ações de inovação, tecnologia e conexão da indústria mineira com oportunidades de negócios. Já o eixo "Transforma" concentra projetos de saúde, cultura e ampliação da presença dos serviços nos municípios.

Formação e oportunidades para quem busca espaço no mercado de trabalho

O acesso à educação profissional representa um caminho para quem procura o primeiro emprego, deseja mudar de área ou busca melhores condições de inserção no mercado. Nesse sentido, as iniciativas do SESI e do SENAI aproximam a formação profissional das necessidades dos trabalhadores e das demandas da indústria.

Entre 2018 e 2025, foram realizadas mais de 1,3 milhão de matrículas nas duas instituições. Desse total, 510.705 oportunidades foram oferecidas gratuitamente, com bolsa integral, ampliando o acesso de pessoas à qualificação.

Outro indicador está relacionado à entrada dos alunos no mercado de trabalho. No caso dos cursos técnicos do SENAI, a empregabilidade chega a 91,2%. O percentual aponta para a conexão entre o ensino profissionalizante e as necessidades das empresas.

Além disso, durante esse período, o SESI e o SENAI investiram R$ 1,5 bilhão na área da educação, incluindo a modernização da infraestrutura de ensino e inovação. No mesmo intervalo de tempo, 150 unidades foram ampliadas. Atualmente, a rede das instituições soma mais de 200 unidades em Minas Gerais, aproximando os serviços de quem estuda, trabalha e busca oportunidades de formação.

Tecnologia e inovação ajudam a preparar a indústria mineira para o futuro

O desenvolvimento da indústria depende de investimentos em equipamentos, pesquisa e novas tecnologias, mas também de profissionais preparados para acompanhar essas mudanças. A modernização do parque tecnológico e o incentivo à inovação ajudam a criar condições para que Minas Gerais avance nesse processo.

É justamente a partir desse desenvolvimento industrial, que Minas atraiu R$ 22,6 bilhões, nos últimos 7 anos, em investimentos internacionais, em parceria com o Governo de Minas. O resultado representa a aproximação com novos projetos e oportunidades para o ambiente produtivo mineiro.

O estímulo ao empreendedorismo e à inovação também faz parte desse trabalho. Por meio do FIEMG Lab, hub de inovação aberta da instituição, startups aceleradas e desenvolvidas pela iniciativa geraram mais de R$ 110 milhões em novos negócios.

A modernização da estrutura tecnológica também acompanha esse movimento. Nos últimos cinco anos, mais de R$ 500 milhões foram investidos na atualização do parque tecnológico do Sistema FIEMG, incluindo projetos como o Centro de Inovação e Tecnologia para Ímãs de Terras Raras.

Saúde, cultura e serviços mais próximos da população

A relação entre indústria e sociedade passa por iniciativas que impactam diretamente na qualidade de vida. Ações de promoção da saúde, segurança no trabalho, acesso à cultura e ampliação da infraestrutura educacional fazem parte desse conjunto de atividades.

Somente em 2025, o SESI realizou mais de 1,1 milhão de atendimentos em Saúde e Segurança do Trabalho (SST) e Promoção da Saúde. Os serviços contribuem para o cuidado com os trabalhadores e para a atenção às condições de saúde nos ambientes profissionais.

Os projetos desenvolvidos pelo SESI e pelo SENAI incluem atividades de qualificação, saúde e cultura em regiões mineiras FIEMG / Divulgação

Na área cultural, projetos promovidos pelo SESI alcançaram mais de 850 mil espectadores, com atividades de música, teatro e outras manifestações artísticas. A iniciativa amplia a presença da cultura na rotina de diversos públicos e regiões.

Mobilização e solidariedade transformam

A atuação do Sistema FIEMG também envolve a mobilização de recursos e parceiros para atender a população em momentos de necessidade. Durante a pandemia de Covid-19, a instituição realizou doações de respiradores. Em 2024, participou de ações de apoio às comunidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Em Minas Gerais, a mobilização chegou a municípios como Ubá, atingido por enchentes no ano passado, além de incluir doações à Santa Casa.

Essas ações mostram que a participação do Sistema FIEMG na sociedade também se estende a situações que exigem respostas rápidas e articulação entre diferentes setores. A campanha "Capacita, desenvolve, transforma" alia resultados de uma atuação que, ao longo dos últimos oito anos, alcançou diferentes necessidades da população mineira, dentro e fora do ambiente industrial.

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Para conhecer outras iniciativas e os resultados apresentados na campanha, acesse o portal oficial: fiemg.com.br/transformacao.

