Contadores que viajam a trabalho enfrentam riscos crescentes de vazamento de dados, fraudes digitais e invasões de contas corporativas. Proteger informações sensíveis durante os percursos é um cuidado importante para quem precisa consultar sistemas e documentos fora do ambiente habitual de trabalho. O acesso a planilhas confidenciais e sistemas bancários por meio de redes Wi-Fi públicas, como as disponíveis em aeroportos, pode expor informações importantes.

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Para profissionais que participam de auditorias externas e reuniões em outras cidades, o celular deixou de ser apenas um aparelho de comunicação e passou a funcionar como uma extensão do escritório. No entanto, os deslocamentos também ampliam os riscos relacionados à privacidade digital. Conexões internacionais e o uso frequente de aplicativos corporativos fora do ambiente interno da empresa podem expor dados sensíveis a ataques cibernéticos.

É possível que um descuido ao utilizar uma rede desconhecida, por exemplo, comprometa dados fiscais e gere prejuízos financeiros, além de problemas relacionados à conformidade com normas e políticas de proteção de dados.

Tecnologia eSIM permite ativação digital de linhas móveis

O uso de um chip virtual baseado na tecnologia eSIM vem ganhando espaço como uma alternativa prática para quem precisa manter a conectividade durante viagens. Integrado ao próprio dispositivo móvel, ele dispensa a inserção ou remoção manual de cartões, diferentemente do SIM físico tradicional.

A ativação da linha acontece de forma digital, permitindo trocar de operadora, contratar planos internacionais e configurar múltiplos perfis móveis sem manipular cartões físicos. Na prática, essa característica reduz algumas vulnerabilidades associadas aos circuitos integrados convencionais.

Entre os principais benefícios estão:

menor risco de perda ou roubo do chip;

maior dificuldade para fraudes que dependem da transferência real do cartão;

ativação remota;

menor necessidade de compartilhar dados pessoais em lojas físicas.

Os golpes envolvendo engenharia social e troca indevida de circuitos integrados móveis também reforçam a importância de rever os métodos utilizados para autenticação de contas e serviços.

O eSIM possibilita configurar linhas móveis digitalmente, sem a necessidade de inserir ou remover um cartão físico no aparelho Magnific

SIM swapping: entenda como funciona a fraude

Durante uma viagem, a perda repentina do sinal do celular pode indicar uma falha da operadora, mas também ser um sinal de alerta para um golpe conhecido como SIM swapping.

Neste tipo de esquema, criminosos conseguem transferir o número de telefone da vítima para um chip sob seu controle. Com isso, passam a receber chamadas e mensagens SMS, inclusive as que possuem códigos de segurança utilizados no acesso a contas bancárias, e-mails e sistemas corporativos.

Para profissionais que lidam com dados contábeis, plataformas financeiras e certificados digitais, esse risco exige atenção especial. Como o eSIM não é um cartão físico removível, algumas modalidades de fraude que envolvem o acesso direto ao circuito podem se tornar mais difíceis. Ainda assim, a tecnologia não elimina totalmente o risco de golpes relacionados à linha telefônica, porém previne.

Cuidados para restringir o compartilhamento de informações

A privacidade de dados é outro ponto relevante. Ao comprar SIM´s em aeroportos ou lojas internacionais, o viajante frequentemente precisa compartilhar dados pessoais, como:

passaporte;

endereço;

cartão de crédito;

documentos de identificação.

Dependendo do país, essas informações podem ser armazenadas sem os mesmos padrões de proteção exigidos pela LGPD no Brasil. Nesse sentido, dois terços dos viajantes temem ataques cibernéticos durante seus deslocamentos, segundo o relatório Business Travel Outlook 2026, da Zurich Insurance Group. O estudo também aponta que a adoção de medidas básicas de proteção digital ainda é inconsistente entre esses profissionais.

Celular corporativo exige cuidados no uso cotidiano

Também é comum utilizar o mesmo smartphone para manter contato com familiares e acessar planilhas e sistemas de clientes. Entretanto, o eSIM permite manter dois perfis independentes no mesmo aparelho: um para a linha pessoal e outro para a profissional.

Essa separação pode trazer benefícios como:

Controle das linhas: possibilidade de utilizar planos de dados e configurações de segurança diferentes para cada perfil;

possibilidade de utilizar planos de dados e configurações de segurança diferentes para cada perfil; Conformidade com políticas internas: facilita o cumprimento das regras da empresa e permite separar os acessos corporativos;

facilita o cumprimento das regras da empresa e permite separar os acessos corporativos; Proteção remota: em caso de perda ou roubo do aparelho, a linha profissional vinculada ao chip virtual pode ser desativada remotamente.

Como se prevenir contra ameaças digitais fora do escritório

Sempre que possível, utilize aplicativos autenticadores em vez de códigos enviados por SMS, pois eles oferecem maior segurança contra fraudes e interceptações. Além disso, configure o eSIM antes da viagem, já que a instalação antecipada reduz a necessidade de utilizar redes públicas em aeroportos e hotéis para realizar ativações.

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O uso de uma VPN corporativa também ajuda a proteger as conexões durante o acesso a sistemas financeiros e plataformas empresariais fora do escritório. Mantenha o aparelho atualizado, pois as novas versões do sistema corrigem falhas importantes de segurança. Por fim, evite conexões automáticas, como Bluetooth, compartilhamento automático de arquivos e acesso a redes abertas, para diminuir os riscos de ataques e invasões durante trajetos internacionais.

