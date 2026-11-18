Seja para quem está concluindo o Ensino Médio ou já está no mercado de trabalho, mas ainda não teve a oportunidade de cursar uma faculdade, ingressar no ensino superior envolve escolhas que precisam considerar as diferentes rotinas e momentos da vida. Nesse cenário, os cursos semipresenciais surgem como uma alternativa mais flexível para organizar os estudos, combinando recursos digitais com experiências acadêmicas presenciais, atividades práticas e contato direto com professores e colegas. Inclusive, pesquisas recentes reforçam a eficácia desse modelo.



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Em setembro de 2025, uma metanálise publicada na revista Behavioral Sciences reuniu 37 estudos e identificou resultados superiores dos modelos híbridos em comparação ao ensino exclusivamente on-line, especialmente na aquisição de conhecimentos e em aspectos afetivos e motivacionais dos estudantes. Complementando esses dados, uma revisão publicada em maio de 2026 na revista Education Sciences destacou a flexibilidade e a acessibilidade do ensino superior híbrido, mas ressaltou que seus benefícios dependem de um bom planejamento pedagógico, do acompanhamento dos estudantes e da integração adequada das tecnologias.



No Brasil, a modalidade passou a contar com regras específicas em maio de 2025, quando o Ministério da Educação (MEC) estabeleceu novos parâmetros para a oferta dos cursos de graduação.



Principais vantagens de uma graduação semipresencial



A combinação entre atividades oferece possibilidades diferentes de organização do dia a dia acadêmico. Entre as características deste modelo estão:



Maior flexibilidade na rotina



Parte das atividades pode ser realizada remotamente, de acordo com a organização do curso. Isso permite reduzir a frequência de deslocamentos e facilita a conciliação entre estudos, trabalho e outros compromissos. É importante observar, porém, que a modalidade também prevê atividades, mesmo on-line, com horários definidos e presença obrigatória.



Contato com professores e colegas

Os encontros presenciais mantêm espaços de interação direta, discussão de conteúdos e realização de trabalhos coletivos. Dependendo da graduação, também incluem experiências em laboratórios e ambientes de prática profissional.

Desenvolvimento da autonomia

O estudante precisa organizar o próprio cronograma, acompanhar as atividades disponibilizadas no ambiente virtual e administrar prazos. A aprendizagem híbrida exige disciplina e capacidade de planejamento, competências que também fazem parte das demandas profissionais.

Integração entre teoria e prática

Enquanto conteúdos teóricos podem ser trabalhados por meio de plataformas digitais, atividades no local permitem desenvolver projetos, realizar experiências e aplicar conhecimentos. A distribuição dessas tarefas depende da matriz curricular e das exigências de cada curso.

Uso de diferentes ferramentas de aprendizagem



Videoaulas, materiais digitais, fóruns de discussão, encontros ao vivo e plataformas interativas podem complementar essa modalidade. Ainda de acordo com a revisão publicada na Education Sciences, o benefício desses recursos está relacionado à forma como são integrados às estratégias de ensino, e não apenas à disponibilidade de tecnologia.

A vivência em ambientes de aprendizagem permite aplicar os conteúdos estudados e desenvolver habilidades importantes para a futura atuação profissional FAMINAS / Divulgação

Semipresencial ou EaD, qual a melhor escolha?



Embora os dois formatos utilizem plataformas digitais para o desenvolvimento das tarefas acadêmicas, a principal diferença está na proporção de aulas e atividades realizadas na faculdade. No semipresencial, o estudante precisa frequentar a instituição ou outros espaços de aprendizagem previstos pelo curso com maior regularidade, enquanto na Educação a Distância (EaD), a maior parte da carga horária pode ser cumprida remotamente, com aulas gravadas, atividades on-line e encontros ao vivo.



Essa distinção foi estabelecida pelo Decreto nº 12.456/2025, que reorganizou a oferta de cursos superiores no Brasil em três formatos:



Semipresencial



Pelo menos 30% da carga horária deve ser cumprida em momentos dentro da sala de aula, e outros 20% podem incluir encontros físicos ou aulas on-line ao vivo, com mediação docente.

Educação a Distância (EaD)

Exige, no mínimo, 10% da carga horária em atividades presenciais e outros 10% em encontros na faculdade ou aulas on-line ao vivo com o professor.

Presencial



Como regra geral, é necessário ao menos 70% da carga horária em dinâmicas na sala de aula, podendo incluir também formas digitais nos limites previstos pela regulamentação. Cursos como Medicina, Direito, Enfermagem, Odontologia e

Psicologia são exclusivos do formato presencial mas, independente da modalidade, as instituições devem observar as exigências do MEC quanto à infraestrutura, ao acompanhamento acadêmico e às avaliações.



O que verificar antes de escolher um curso semipresencial?



Mesmo com a regulamentação, a organização das tarefas em sala pode variar entre instituições e cursos. Antes de fazer a matrícula, vale conferir alguns aspectos:



Frequência dos encontros presenciais: verificar quantos dias por semana ou mês vai ser necessário comparecer à instituição e quais atividades exigem presença;

verificar quantos dias por semana ou mês vai ser necessário comparecer à instituição e quais atividades exigem presença; Estrutura para atividades práticas: saber a disponibilidade de laboratórios, equipamentos, ambientes de aprendizagem e campos de estágio, conforme a área;

saber a disponibilidade de laboratórios, equipamentos, ambientes de aprendizagem e campos de estágio, conforme a área; Acompanhamento acadêmico: entender como funciona o contato com professores, o esclarecimento de dúvidas e a orientação nas dinâmicas digitais;

entender como funciona o contato com professores, o esclarecimento de dúvidas e a orientação nas dinâmicas digitais; Reconhecimento e regularidade: conferir a situação da instituição e do curso no sistema e-MEC, considerando o estágio regulatório de cada graduação;

conferir a situação da instituição e do curso no sistema e-MEC, considerando o estágio regulatório de cada graduação; Organização curricular: analisar a distribuição das disciplinas, as avaliações e as atividades na faculdade e de forma remota ao longo do semestre.



Novos cursos semipresenciais são ofertados com bolsas de até 80%



Em Belo Horizonte, a instituição de ensino FAMINAS anunciou três novas graduações neste formato para o primeiro semestre de 2027:



Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Ciência de Dados e Inteligência Artificial;

Pedagogia.

A FAMINAS amplia sua oferta com novas graduações previstas para o primeiro semestre de 2027 FAMINAS / Divulgação

Os cursos estão contemplados no concurso de bolsas da instituição, que oferece a possibilidade de concorrer a descontos de até 80% nas mensalidades. As inscrições seguem até 23/11 (segunda-feira) e a prova vai ser realizada presencialmente, no dia 28/11.



Além desses três cursos, o processo seletivo contempla opções presenciais como:



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Biomedicina;

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Odontologia;

Psicologia.

Mais informações sobre o concurso de bolsas podem ser consultadas pelo WhatsApp (31) 2126-3100.

