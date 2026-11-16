Como escolher uma faculdade quando ainda há dúvidas sobre a profissão

A clássica pergunta "O que você quer ser quando crescer?" parece cada vez mais difícil de responder para os jovens da nova geração. Na média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), cerca de 40% dos estudantes de 15 anos não possuem clareza da profissão em que esperam trabalhar aos 30 anos, percentual que praticamente dobrou em menos de dez anos. Os dados são do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 2022, retomados pela organização em um relatório publicado no último ano.



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A pesquisa ajuda a dimensionar uma dúvida que acompanha a preparação para a faculdade, quando o fim do ensino médio se aproxima e o estudante precisa transformar seus interesses em uma escolha. No relatório, a OCDE associa que a participação em atividades de orientação, como conversas com profissionais, feiras de carreiras e visitas, contribuem para menores níveis de incerteza sobre o futuro profissional.



O que observar antes de escolher a graduação



Ao listar cursos ou áreas que considera seguir, é preciso investigar o que se estuda em cada graduação, como é a rotina de trabalho do profissional formado e quais horários e custos estão envolvidos neste caminho rumo ao diploma. O checklist abaixo ajuda a organizar a pesquisa e comparar as opções:



Como é o cotidiano de quem trabalha nessa área?

Converse com profissionais e peça exemplos das tarefas que realizam, dos horários de trabalho e dos desafios mais frequentes. Aproveite para conhecer diferentes campos de atuação e possibilidades de especialização.

O que se estuda durante a graduação?

Consulte as matrizes curriculares, que costumam estar disponíveis nos sites das instituições, e busque entender mais à fundo sobre as disciplinas. Comparar o conteúdo dos cursos de interesse ajuda a entender as diferenças entre as formações.

Como é a prática do curso?

Pesquise a estrutura física, principalmente dos laboratórios, e pergunte em quais disciplinas e períodos eles são utilizados. Confira também como funcionam os estágios e as atividades supervisionadas, além, é claro, da qualificação do corpo docente.

Como organizar a rotina de estudos?

Verifique o turno das aulas, o tempo de deslocamento e a organização das atividades presenciais ou on-line. Os horários dos estágios também precisam entrar nessa conta, especialmente para quem pretende conciliar faculdade e trabalho.

Quanto investir e quais bolsas se candidatar?



Ao pesquisar bolsas, confira os critérios de seleção, o percentual concedido, a duração do benefício e quanto vai precisar pagar depois do desconto. Dentro dessa análise, os estudantes também podem consultar oportunidades de bolsas institucionais e governamentais, entendendo como elas se encaixam no planejamento financeiro da graduação.



Em Belo Horizonte, por exemplo, há o programa gratuito Experimente Seu Futuro, idealizado pela instituição de ensino FAMINAS. O objetivo é fazer com que os jovens possam conhecer diferentes profissões, explorar possibilidades de carreira e vivenciar um pouco da rotina acadêmica antes de escolher uma graduação.

O programa Experimente Seu Futuro, que permite aos estudantes conhecer diferentes áreas profissionais por meio de atividades práticas, simulações e vivências da rotina acadêmica antes de definir qual graduação seguir FAMINAS / Divulgação

Neste ano, o evento ocorreu entre 4 e 6 de novembro e recebeu mais de 2 mil estudantes de 28 escolas públicas e privadas da capital e região metropolitana para uma programação de práticas em diversas áreas do conhecimento.



Entre as experiências, os participantes exploraram a anatomia em realidade virtual, aprenderam manobras de ressuscitação cardiopulmonar, acompanharam simulações de procedimentos de saúde e participaram de uma oficina culinária sobre o uso sustentável dos alimentos. A programação também abordou carreiras jurídicas, fatos e mitos sobre saúde mental e possibilidades de atuação com games, aplicativos e inteligência artificial.



Inscrições abertas para concurso de bolsas em BH



Na FAMINAS, também é possível concorrer a descontos de até 80%, com duração vinculada ao período regular de formação previsto no edital, e iniciar a graduação no primeiro semestre de 2027.

O processo contempla os seguintes cursos presenciais:



Biomedicina

Direito

Enfermagem

Farmácia

Fisioterapia

Nutrição

Odontologia

Psicologia

Os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência de Dados e Inteligência Artificial e Pedagogia também participam do programa, porém na modalidade semipresencial.



“Investimos continuamente em iniciativas que tornam o ensino superior mais acessível, como o Concurso de Bolsas, que oferece descontos de até 80% na mensalidade. Queremos abrir portas para talentos, sonhos e projetos de vida que merecem a oportunidade de prosperar”, afirma Aline Cunha, pró-reitora de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da FAMINAS.



As inscrições para o Concurso da FAMINAS seguem abertas até 23 de novembro, com taxa de R$ 30. A prova vai ser realizada em 28 de novembro, das 14h às 18h, no campus da FAMINAS BH, e terá 30 questões objetivas e uma redação.

Os candidatos que desejam ingressar no ensino superior em 2027 podem participar do Concurso de Bolsas da FAMINAS. O processo seletivo contempla diferentes áreas de formação e prevê descontos de até 80% nas mensalidades FAMINAS / Divulgação

O edital prevê até 20 oportunidades, entre bolsas de 50% a 80% e isenções da matrícula. Podem participar candidatos que já concluíram o Ensino Médio ou tenham previsão de conclusão até 1º de fevereiro de 2027, desde que atendam aos demais critérios do edital.



Além das bolsas institucionais vinculadas ao processo, o centro universitário também oferta semestralmente oportunidades integrais e parciais pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) e participa do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).



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