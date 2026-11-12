Como os jogos clássicos continuam influenciando os lançamentos atuais

Os jogos clássicos continuam influenciando a indústria quando novas versões conseguem preservar aquilo que tornou as experiências originais tão especiais. Esta seleção não pretende estabelecer um ranking definitivo: cada título mostra uma maneira diferente de resgatar elementos do passado, seja pela atmosfera, pela jogabilidade ou pelo design das fases. Juntos, eles mostram como ideias que marcaram época podem ganhar espaço nas plataformas atuais e conquistar novas gerações de jogadores.



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As possibilidades de personalização também evoluíram e hoje vão muito além das mecânicas dos jogos. Quem procura uma Skin do Fortnite, por exemplo, pode escolher itens cosméticos para criar um visual próprio e expressar sua identidade dentro do game. Essa é uma forma moderna de personalização que convive com conceitos clássicos de design, sem necessariamente envolver referências a jogos retrô.



Quatro jogos que mostram diferentes formas de reviver os clássicos



Não existe uma única maneira de trazer um clássico de volta. Alguns títulos são completamente reconstruídos, enquanto outros expandem universos conhecidos ou preservam a estrutura das versões originais. Há também aqueles que criam experiências inéditas inspiradas no estilo visual e nas mecânicas que marcaram o passado de uma franquia.



Resident Evil 2



Lançado em 25 de janeiro de 2019, é um exemplo de remake completo. A Capcom reconstruiu do zero seu clássico de 1998, adaptando-o aos consoles modernos. A ambientação e os principais elementos da história foram preservados, enquanto gráficos, áudio, ritmo e mecânicas de survival horror ganharam uma abordagem atualizada. O resultado conquistou tanto o público veterano quanto os novos jogadores: segundo a Capcom, o título ultrapassou quatro milhões de unidades vendidas cerca de um mês após o lançamento e superou 10 milhões de unidades distribuídas mundialmente até julho de 2022.



Final Fantasy VII Remake



Lançado em 10 de abril de 2020, aposta na expansão do universo original. A primeira parte transforma os acontecimentos de Midgar em uma experiência independente, aprofundando personagens, cenários e elementos da história. A Square Enix descreve seu sistema de batalha como uma combinação de ação em tempo real com comandos estratégicos. Assim, mesmo mantendo um mundo familiar aos fãs, o remake apresenta uma estrutura própria e um ritmo diferente do jogo original.



Crash Bandicoot N. Sane Trilogy



Lançada em 30 de junho de 2017, é uma coletânea que prioriza a preservação da experiência clássica. Ela reúne versões remasterizadas de Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3: Warped. Segundo a Activision, o projeto atualiza os três jogos para alta definição e plataformas modernas, sem deixar de lado os elementos que consagraram a franquia. A estrutura original das fases continua sendo uma das principais características da coletânea.

O visual em 2D e os personagens conhecidos ajudam a manter características que marcaram diferentes fases da franquia Magnific

Sonic Mania



Mostra que também é possível resgatar o espírito de uma franquia criando conteúdo novo. A Sega apresenta o título como uma experiência moderna de Sonic em 2D, inspirada no estilo dos jogos clássicos da série. Sonic, Tails e Knuckles estão disponíveis como personagens jogáveis, e o game oferece opções para um ou dois jogadores no PlayStation 4, Nintendo Switch e Steam. Posteriormente, Sonic Mania Plus ampliou a experiência com conteúdos adicionais.



O que os jogos clássicos ainda têm a oferecer?



Cada um desses títulos demonstra uma maneira diferente de preservar a identidade de uma franquia. Resident Evil 2 mantém a história e a atmosfera de terror, enquanto Final Fantasy VII Remake expande seu universo e reformula o combate. Já Crash Bandicoot N. Sane Trilogy conserva a estrutura das fases originais, e Sonic Mania recupera o estilo visual e as mecânicas em 2D que marcaram os primeiros jogos da série.



Esses exemplos mostram que a nostalgia funciona melhor quando vem acompanhada de melhorias técnicas, recursos de acessibilidade ou mudanças que realmente acrescentam algo à experiência. Uma remasterização fiel pode preservar a jogabilidade que conquistou os fãs, enquanto um remake permite reinterpretar elementos conhecidos com tecnologias modernas. Também há espaço para jogos inéditos que utilizam conceitos clássicos para manter viva a identidade de uma franquia.



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Na hora de escolher o próximo jogo ou conteúdo digital, vale considerar tanto a plataforma utilizada quanto suas preferências de personalização. Marketplaces como a Eneba oferecem jogos, recargas e outros produtos digitais, permitindo que os jogadores explorem diferentes experiências. Afinal, seja por meio de um clássico revitalizado ou de um lançamento inspirado no passado, a influência dos jogos que marcaram gerações continua presente.

