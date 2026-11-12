Jogos na nuvem ampliam opções e mudam a forma de escolher plataformas

Uma das afirmações mais comuns sobre os jogos na nuvem é que os consoles estão com os dias contados. No entanto, o cenário brasileiro aponta para uma mudança mais interessante: os consoles estão deixando de ser o centro obrigatório da experiência, enquanto fatores como contas, assinaturas, dispositivos compatíveis e qualidade da conexão ganham importância. Com isso, a escolha de uma plataforma passa a envolver muito mais do que comparar capacidade de processamento ou espaço de armazenamento.



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Com os jogos cada vez mais vinculados a contas digitais, os cartões-presente também entram na escolha de uma plataforma. A Eneba é um marketplace digital que trabalha com vendedores verificados e oferece informações sobre região e plataforma nas páginas dos produtos, ajudando a tornar a compra mais segura. Um gift card League of Legends na Eneba, por exemplo, pode ser uma opção para quem deseja adicionar créditos a uma conta compatível. Antes de comprar, basta conferir a região do produto e verificar se ela corresponde à conta em que o código será utilizado.



Escolher onde jogar vai além de ter um console



Os jogos na nuvem não eliminam as vantagens dos consoles tradicionais. Esses aparelhos continuam sendo boas opções para quem prefere baixar os jogos, jogar offline, utilizar mídias físicas ou aproveitar recursos gráficos de alto desempenho. A diferença é que agora os jogadores também podem considerar o catálogo disponível, a biblioteca vinculada à conta e os dispositivos compatíveis antes de escolher uma plataforma.



O Xbox Cloud Gaming está disponível no Brasil em PCs e dispositivos móveis compatíveis, consoles Xbox, determinados modelos de smart TVs LG e Samsung, dispositivos Amazon Fire TV e alguns headsets Meta Quest. Em novembro de 2025, a expansão do serviço para modelos selecionados de smart TVs LG e dispositivos Fire TV mostrou como uma tela que o jogador já tem em casa pode se tornar uma alternativa para acessar seus jogos.



Na maioria dos casos, é necessário ter um plano compatível do Game Pass e um controle. Segundo a Microsoft, a velocidade mínima de download para jogar em dispositivos móveis é de 10 Mbps, enquanto a recomendação para consoles, PCs e tablets é de 20 Mbps. A empresa também destaca que o desempenho pode variar conforme a qualidade da conexão, a localização e o dispositivo utilizado.

A compatibilidade entre equipamentos e serviços é um dos fatores que ajudam a definir a experiência de cada jogador Magnific

A empresa informa ainda que usuários com dispositivos compatíveis podem acessar centenas de jogos de console por meio de aplicativos ou navegadores, sem depender exclusivamente de um Xbox. Isso muda a maneira como uma família pode avaliar suas opções: a televisão ou outra tela disponível em casa, junto com a assinatura escolhida, pode ser tão importante quanto o console conectado à TV.



Além disso, uma pesquisa on-line encomendada pela Microsoft, realizada em junho de 2025 com 757 brasileiros, revelou que um em cada três entrevistados jogava pela nuvem diariamente. É importante lembrar, porém, que esse resultado representa os participantes do levantamento e não pode ser generalizado para todos os jogadores do Brasil.



As diferenças entre os serviços de jogos na nuvem



Os games dessa modalidade funcionam de maneiras diferentes quando o assunto é a biblioteca de títulos. No Brasil, assinantes do Game Pass Ultimate podem jogar via streaming determinados jogos que já possuem, utilizando TVs, navegadores, smartphones, PCs e tablets compatíveis. O GeForce NOW segue outro modelo: permite conectar contas de lojas digitais análogas para transmitir jogos que o usuário já possui, desde que sejam oferecidos pelo serviço e próprias para ele.



Essa diferença mostra como a ideia de plataforma está mudando. Em vez de depender apenas de um console instalado na sala, o jogador pode escolher um serviço considerando a conta que utiliza e os dispositivos nos quais consegue acessar seus jogos. As assinaturas também entram nessa decisão, especialmente quando o catálogo e as opções de acesso combinam com sua rotina.



Outra vantagem dos games na nuvem é a possibilidade de começar a jogar sem precisar baixar arquivos grandes em um dispositivo compatível. Isso não significa, porém, que a experiência será igual em todas as telas ou conexões. Para fazer uma boa escolha, é importante comparar como cada serviço disponibiliza os jogos, quais aparelhos são aceitos e qual é a qualidade da conexão necessária.



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Para comprar jogos ou outros conteúdos digitais, o ideal é escolher produtos proporcionais a conta e a plataforma que utiliza. A Eneba oferece chaves de jogos, cartões-presente e outros itens digitais, com informações sobre a plataforma e região que podem ser consultadas nas páginas dos produtos. Com os jogos na nuvem ampliando as possibilidades de acesso, a melhor escolha continua sendo aquela que combina com sua conta, seus dispositivos e a maneira como você prefere jogar.

