Technos amplia linha de relógios automáticos com novo modelo GMT

A Technos, uma das marcas mais tradicionais de relógios do Brasil, anunciou o lançamento do seu novo Technos Automático GMT, ampliando seu portfólio de modelos mecânicos e reforçando sua estratégia de valorização da relojoaria tradicional. Apresentado oficialmente em 28 de outubro de 2026, com disponibilização no e-commerce da marca, o lançamento representa mais um passo da marca no desenvolvimento de produtos que combinam engenharia, funcionalidade e design.



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A novidade chega após a repercussão do Skydiver Automático, edição limitada a mil unidades que teve seu estoque esgotado, e a chegada de novos modelos Diver. Com isso, a Technos dá continuidade à expansão de sua linha de relógios automáticos, buscando aproximar a tradição da relojoaria mecânica de uma nova geração de consumidores e entusiastas.



Tradição e funcionalidade juntos



Um dos principais diferenciais do novo modelo está na função GMT, uma complicação que permite acompanhar diferentes fusos horários simultaneamente. A funcionalidade é especialmente interessante para pessoas que viajam com frequência, profissionais que mantêm contato com outros países e consumidores que valorizam recursos adicionais em um relógio.



O novo modelo utiliza o movimento automático japonês GMT, calibre NH34, que combina a mecânica tradicional com a possibilidade de acompanhar um segundo fuso horário.



Diferentemente dos relógios movidos exclusivamente por bateria, os modelos automáticos utilizam um mecanismo que aproveita os movimentos do pulso para dar corda à mola principal, responsável por armazenar a energia necessária ao funcionamento.



Essa característica é um dos elementos que despertam o interesse dos apaixonados por relojoaria, especialmente daqueles que valorizam a complexidade e a engenharia envolvidas na fabricação de um relógio mecânico.



Materiais e características técnicas são destaque



O lançamento apresenta também uma combinação de materiais e especificações voltadas à durabilidade, à resistência e à experiência de uso. O Technos Automático GMT conta com caixa de 40 mm em aço inoxidável, pulseira sólida de sete elos e cristal de safira, material reconhecido pela elevada resistência a riscos.



Outro destaque é a resistência à água de até 200 metros, acompanhada de coroa rosqueada, características que reforçam a proposta de robustez do modelo. Além disso, o relógio apresenta aro giratório bidirecional com aplicação de cerâmica, fundo de vidro rosqueado, que permite visualizar o movimento mecânico, e marcadores de horas e ponteiros com luminescência, facilitando a leitura em ambientes com pouca iluminação.



Esses elementos contribuem para um produto que reúne características da relojoaria clássica e recursos funcionais valorizados por consumidores que buscam itens automáticos.

O Technos Automático GMT apresenta caixa de 40 mm em aço inoxidável, pulseira maciça de sete elos e cristal de safira, conhecido pela alta resistência a riscos Technos / Divulgação

Estratégia é reforçada a partir dos novos modelos



O lançamento do Automático GMT faz parte de um movimento mais amplo da empresa para fortalecer sua presença no segmento de relógios mecânicos. Nos últimos lançamentos, a marca tem investido em padrões que valorizam elementos tradicionais da relojoaria, como movimentos automáticos, materiais resistentes e acabamentos diferenciados.



O método também busca atender consumidores interessados em peças que vão além da função de indicar as horas, oferecendo uma experiência relacionada à mecânica, ao design e à história da relojoaria.



Nesse contexto, a chegada do GMT amplia as possibilidades de escolha dentro do portfólio de relógios automáticos Technos, adicionando uma funcionalidade tradicionalmente associada à relojoaria especializada.



Marca amplia sua conexão com o público



Com uma trajetória que começou em 1924, a Technos mantém uma relação histórica com o mercado brasileiro de relógios. O investimento em modelos automáticos reforça o compromisso da empresa em preservar características tradicionais do comércio enquanto apresenta produtos alinhados às expectativas dos consumidores contemporâneos.



O novo Automático GMT representa essa combinação entre passado e presente, incorporando uma complicação mecânica reconhecida internacionalmente a um relógio desenvolvido para diferentes momentos do cotidiano.



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Com a chegada do Automático GMT, a Technos reafirma sua estratégia de expansão no segmento de relógios mecânicos e fortalece sua conexão com consumidores que valorizam tradição, precisão e engenharia relojoeira.

