Simulador mostra se seus números da Lotofácil já teriam sido premiados

Quem costuma apostar sempre na mesma combinação de números na Lotofácil provavelmente já se fez uma pergunta: será que, em algum concurso anterior, esses números teriam sido sorteados? Até pouco tempo, descobrir essa resposta exigia conferir manualmente milhares de resultados. Hoje, um simulador gratuito faz essa comparação em poucos segundos, cruzando qualquer jogo com o histórico completo da modalidade e mostrando quantas vezes aquela aposta teria sido premiada, além do valor que poderia ter sido acumulado ao longo do tempo.

A Lotofácil é uma das modalidades da Caixa Econômica Federal com maior probabilidade de premiação. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,50 e concorre em cinco faixas de acerto: 11, 12, 13, 14 e 15 pontos. Não é por acaso que muitos apostadores têm curiosidade em saber como uma combinação escolhida há anos teria se saído nos concursos anteriores.

Como funciona a ferramenta

O funcionamento é simples. No simulador da Lotofácil do Lotorama, basta selecionar as 15 dezenas, ou optar por apostas ampliadas, de 16 a 20 números, e clicar em "Simular".

A ferramenta cruza a combinação informada com a base oficial da Caixa Econômica Federal, que reúne todos os concursos realizados desde setembro de 2003, quando ocorreu o primeiro sorteio da modalidade. Em poucos segundos, o usuário recebe um relatório com:

Os concursos em que a combinação teria feito 15, 14, 13, 12 ou 11 pontos;

A quantidade de premiações obtidas em cada faixa;

Uma estimativa do valor total que teria sido acumulado ao longo do período.

Os resultados costumam surpreender. Combinações consideradas "de sorte", como datas de aniversário ou sequências utilizadas com frequência pelos apostadores, muitas vezes acumulam dezenas de premiações na faixa de 11 pontos, mas raramente alcançam os 15 acertos. Isso não representa um desempenho ruim: considerando que a chance de acertar todas as dezenas é de uma em 3.268.760, esse comportamento é matematicamente esperado.

Mais do que conferir resultados: como aproveitar a ferramenta

Além de mostrar se uma combinação já teria sido premiada, o simulador também pode ser utilizado por quem gosta de testar estratégias antes de fazer uma aposta.

Entre as possibilidades estão comparar diferentes padrões de jogo, avaliar o desempenho histórico de determinadas escolhas e verificar como algumas combinações teriam se comportado ao longo dos concursos realizados.

Estratégias que podem ser simuladas

Entre os recursos disponíveis estão:

Equilíbrio entre números pares e ímpares: permite comparar combinações com diferentes proporções para analisar seu desempenho histórico;

permite comparar combinações com diferentes proporções para analisar seu desempenho histórico; Números mais sorteados e mais atrasados: possibilita testar jogos baseados nas dezenas mais frequentes ou naquelas que estão há mais tempo sem serem sorteadas;

possibilita testar jogos baseados nas dezenas mais frequentes ou naquelas que estão há mais tempo sem serem sorteadas; Bolões: grupos de apostadores podem conferir como uma determinada combinação teria se saído antes de registrar a aposta;

grupos de apostadores podem conferir como uma determinada combinação teria se saído antes de registrar a aposta; Apostas ampliadas: também é possível simular jogos com 16, 17 ou mais dezenas para comparar o histórico dessas combinações antes de investir valores mais altos.

Resultado da simulação mostra em quais concursos a combinação teria sido premiada e em quais faixas de acerto Reprodução

Vale lembrar que cada sorteio da Lotofácil é independente. Isso significa que o fato de uma combinação ter sido premiada anteriormente não aumenta nem reduz as chances de voltar a ser sorteada. O simulador funciona como uma ferramenta de análise histórica e curiosidade, não de previsão de resultados.

O que os números da Lotofácil revelam

Algumas estatísticas ajudam a colocar os resultados da simulação em perspectiva e mostram como a modalidade se comporta ao longo dos anos:

Número mais sorteado: a dezena 20 lidera o histórico, com mais de 2.100 aparições em mais de 3.700 concursos;

a dezena 20 lidera o histórico, com mais de 2.100 aparições em mais de 3.700 concursos; Dezenas mais frequentes: os números 20, 10 e 25 aparecem entre os mais sorteados, seguidos de perto pelas dezenas 11 e 13;

os números 20, 10 e 25 aparecem entre os mais sorteados, seguidos de perto pelas dezenas 11 e 13; Faixas de premiação: quem acerta 11 pontos recebe R$ 7; 12 pontos rendem R$ 14; e 13 pontos pagam R$ 35. Já os valores destinados aos acertadores de 14 e 15 pontos variam conforme o rateio de cada concurso;

quem acerta 11 pontos recebe R$ 7; 12 pontos rendem R$ 14; e 13 pontos pagam R$ 35. Já os valores destinados aos acertadores de 14 e 15 pontos variam conforme o rateio de cada concurso; Maior aposta possível: um jogo com 20 dezenas custa R$ 54.264 e contempla todas as combinações possíveis dentro desse conjunto de números;

um jogo com 20 dezenas custa R$ 54.264 e contempla todas as combinações possíveis dentro desse conjunto de números; Sorteios frequentes: a Lotofácil realiza concursos de segunda a sábado, aumentando a quantidade de oportunidades ao longo do ano.

Outro destaque é a Lotofácil da Independência, edição especial realizada em setembro. Em 2026, o prêmio estimado é de R$ 300 milhões, mantendo o valor da aposta simples em R$ 3,50.

Vale a pena testar seus números?

Fazer a simulação leva menos de um minuto e não tem custo. Basta acessar o simulador da Lotofácil, selecionar as dezenas desejadas e conferir como essa combinação teria se saído ao longo do histórico de concursos.

Além da ferramenta, o site também reúne estatísticas sobre a modalidade, incluindo os números mais sorteados, as dezenas mais atrasadas e o resultado completo de todos os concursos realizados.

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Embora o resultado possa surpreender, ele deve ser interpretado apenas como uma análise histórica. Combinações consideradas "óbvias", como as dezenas de 1 a 15, tendem a nunca ter sido premiadas nas faixas mais altas ao longo de mais de duas décadas de sorteios. Já sequências mais equilibradas costumam apresentar maior frequência nas faixas menores, ajudando o apostador a compreender melhor o comportamento estatístico da modalidade, sem que isso represente qualquer garantia para os próximos concursos.

