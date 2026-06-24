Mulheres já são maioria na medicina e redesenham vestuário da profissão

Pela primeira vez na história, as mulheres se tornaram maioria entre os médicos em atividade no Brasil. O dado consta da pesquisa Demografia Médica no Brasil 2025, conduzida pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) em parceria com a Associação Médica Brasileira (AMB) e, nesta edição, com o Ministério da Saúde. Elas respondem por 50,9% dos profissionais ativos, contra 41% registrados em 2010.

A virada não se restringe ao consultório médico. Na enfermagem, que reúne o maior contingente de trabalhadores da saúde do país, cerca de 85% dos profissionais são mulheres.

Somadas as duas categorias, o rosto que recebe o paciente na porta de uma clínica, de um hospital ou de uma unidade básica é, na maioria dos casos, feminino.

Essa mudança de composição tem efeitos que vão além das estatísticas de gênero. Ela altera a formação nas universidades, a distribuição por especialidade e, de maneira menos comentada, até a roupa que esses profissionais vestem para trabalhar.

A virada demográfica na medicina

A pesquisa da USP é realizada há 15 anos e acompanha a evolução do perfil da categoria. O Brasil deve fechar 2025 com cerca de 635 mil médicos em atividade, número que ainda coloca o país abaixo da relação recomendada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 3,7 profissionais por mil habitantes. A projeção para 2035 aponta uma participação feminina de aproximadamente 56%.

Entre os estudantes, o movimento é ainda mais nítido. Em 2010, as mulheres representavam 53,7% dos matriculados nos cursos de Medicina. Em 2023, já somavam 61,8%. Como a maior parte de quem ingressa na faculdade hoje é mulher, a tendência de maioria feminina deve se consolidar nas próximas décadas, e não recuar.

O crescimento tem raízes que se acumulam ao longo dos anos. A expansão de vagas em universidades públicas e privadas, a maior procura das mulheres pelas carreiras da saúde e a redução de barreiras culturais que afastavam meninas de profissões antes associadas aos homens ajudam a explicar esse avanço. A medicina deixou de ser exceção e passou a refletir o que já ocorria em boa parte do ensino superior.

A enfermagem e o núcleo histórico do cuidado

Se na medicina a maioria feminina é recente, na enfermagem ela é antiga e ainda mais expressiva. A primeira Demografia da Enfermagem do Brasil, divulgada pelo Ministério da Saúde no fim de 2025 com base em dados do Conselho Federal de Enfermagem, mostrou um setor com quase 3 milhões de profissionais, dos quais aproximadamente 85% são mulheres.

O estudo registrou crescimento de quase 44% nos postos de trabalho da categoria entre 2017 e 2022, com avanço em todos os níveis de atenção.

O setor público concentra 61,9% dos vínculos, o que demonstra o peso da enfermagem no funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). A maior parte dos profissionais está na região Sudeste, onde São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais concentram os maiores contingentes.

Em um estado como Minas Gerais, de rede hospitalar extensa e forte presença universitária, a enfermagem responde por uma parcela central do emprego em saúde.

O dado ajuda a entender por que a demanda por uniformes profissionais segue firme mesmo em períodos de retração econômica: trata-se de um item de trabalho, e não de consumo opcional.

As especialidades ainda desenham um mapa desigual

A maioria feminina no total de médicos não significa equilíbrio dentro de cada especialidade. As mulheres predominam em apenas 20 das 55 áreas reconhecidas.

A dermatologia lidera, com 80,6% de profissionais mulheres, seguida pela pediatria, com 76,8%. No outro extremo, ortopedia e urologia seguem amplamente masculinas, com mais de 90% de homens em suas fileiras.

Esse cenário mostra que a presença feminina avança, mas não de forma uniforme. A escolha da especialidade ainda carrega marcas de tradição, carga horária e expectativas relacionadas à conciliação entre carreira e vida pessoal. O número total mudou antes de a distribuição interna acompanhar esse movimento.

A concentração também aparece na geografia. A região Sudeste reúne mais da metade dos médicos especialistas do país, apesar de abrigar cerca de 42% da população. A desigualdade entre capitais e interior continua sendo um dos principais entraves ao acesso à assistência especializada.

Quando a maioria muda, o que se veste no trabalho também muda

Durante décadas, o jaleco foi pensado a partir de um corpo padrão, quase sempre masculino. Os modelos eram retos, largos e idênticos para todos, e a profissional que vestisse uma dessas peças precisava se adaptar à roupa, e não o contrário. Com a entrada de mais mulheres na saúde, esse arranjo deixou de fazer sentido para boa parte de quem passa o dia vestindo o uniforme.

O mercado respondeu à mudança. Surgiram linhas com modelagem desenhada para o corpo feminino, com ajuste de busto, cintura e comprimento, e a procura por jaleco feminino com modelagem específica cresceu junto com a presença das mulheres nos serviços de saúde. O que antes era uma adaptação de uma peça unissex passou a ser um item desenvolvido desde o início para quem realmente o utiliza.

A diferença não é apenas estética. Uma roupa que aperta nos ombros, sobra no comprimento ou abre na região do busto compromete a mobilidade de quem passa horas em pé, examinando pacientes, carregando materiais e circulando entre diferentes ambientes. O ajuste tornou-se uma questão prática antes mesmo de ser uma questão de imagem.

O jaleco é peça regulada, não acessório

A roupa de quem trabalha na saúde segue normas específicas. A Norma Regulamentadora 32 (NR-32), publicada pelo Ministério do Trabalho em 2005, trata da segurança e da saúde nos serviços de saúde e determina que a vestimenta de trabalho, incluindo jalecos e aventais, seja fornecida pelo empregador nas funções com risco biológico. A mesma norma orienta que o profissional não circule fora do ambiente de trabalho com a peça utilizada no atendimento.

A recomendação tem base sanitária. A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica o jaleco como barreira de proteção contra a transmissão de microrganismos, e revisões publicadas na literatura científica brasileira apontam que a vestimenta é a primeira superfície de contato entre profissional e paciente, podendo acumular agentes infecciosos quando não passa por higienização adequada.

Por isso, o tecido e o acabamento importam para além do visual. Um material que suporta lavagens em altas temperaturas, seca rapidamente e mantém a forma após diversos ciclos de uso atende a uma exigência de higiene, e não apenas de conforto. A peça precisa resistir à rotina intensa de um plantão ou de um centro cirúrgico sem perder sua função de barreira.

Conforto e durabilidade em jornadas longas

Quem trabalha entre oito e doze horas seguidas sente no corpo a diferença entre um tecido que permite ventilação e outro que retém calor. A escolha do material define se a peça acompanha o ritmo da rotina ou se se transforma em incômodo durante o expediente. Tecidos com elastano, que acompanham os movimentos sem marcar ou apertar, ganharam espaço justamente entre profissionais submetidos a jornadas extensas.

De acordo com a Jaleca, marca mineira sediada em Ipatinga e especializada em vestuário para a saúde, a procura por modelos femininos com tecido leve e modelagem própria se concentra entre profissionais que utilizam a peça diariamente e buscam aliar durabilidade e bom caimento.

A observação acompanha o que os números da demografia mostram: uma força de trabalho majoritariamente feminina, em atividade diária e por longos períodos.

A durabilidade também influencia o custo. Uma peça de qualidade superior costuma resistir a anos de uso intenso, enquanto modelos confeccionados com tecidos mais frágeis podem apresentar desgaste em poucos meses.

Para quem mantém de três a cinco jalecos em rotação, o cálculo do custo por dia de uso tende a favorecer um investimento inicial mais elevado.

O que muda para quem entra na profissão

A chegada das mulheres como maioria na saúde brasileira é um processo ainda em curso e que deve se intensificar na próxima década. O movimento redesenha a formação acadêmica, a ocupação das especialidades e a própria imagem do profissional diante do paciente.

A roupa de trabalho é uma parte pequena, mas concreta, dessa transformação. Quando a maioria de quem veste o jaleco passa a ser mulher, faz sentido que a peça deixe de ser uma adaptação e se torne um item pensado para esse corpo e para essa rotina.

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A mudança no perfil da saúde brasileira, afinal, aparece também nos detalhes que o paciente percebe logo na porta do consultório.