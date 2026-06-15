Casa dos Contos: tradicional restaurante de BH ganha delivery próprio

Belo Horizonte mudou muito desde os anos 1970. Em meio às transformações da cidade, a Casa dos Contos, fundada em 1975 por Dona Derna, atravessou gerações sem perder sua identidade. Hoje, um dos endereços mais tradicionais da capital mineira estende sua atuação com um serviço de delivery próprio, criado para levar aos clientes os pratos que marcaram sua trajetória.

A novidade busca reproduzir em casa a experiência encontrada no salão. Para isso, a operação foi estruturada para manter características que fazem parte da identidade da cozinha, desde os molhos preparados artesanalmente até o cuidado com embalagens, transporte e tempo de entrega, garantindo que receitas já conhecidas do público cheguem com o mesmo padrão que tornou o endereço uma referência em Belo Horizonte.

O clássico da cidade

A chegada do serviço próprio permite que pratos que fizeram fama na Savassi também estejam presentes nas casas dos clientes, em reuniões entre amigos, almoços em família e outros momentos de convivência. Nesse contexto, poucos representam tão bem esse espírito quanto o Filé Surprise. Estando no cardápio há décadas, a refeição tornou-se uma das marcas da gastronomia local. A receita combina filé mignon à milanesa recheado com presunto e muçarela, acompanhado por arroz à piamontese, batatas fritas, ovos e banana à milanesa.

A fama não se explica apenas pela receita em si, mas pela experiência que ela proporciona. As porções generosas, característica tradicional da culinária mineira, fazem do prato uma escolha frequentemente compartilhada entre amigos e familiares, reforçando a ideia da mesa como espaço de convivência.

Presente no cardápio há muitos anos, o Filé Surprise se transformou em um dos pratos mais emblemáticos da gastronomia belo-horizontina e segue conquistando gerações de clientes Divulgação Casa dos Contos

Um ponto de encontro da vida cultural de BH

Ao longo de mais de cinco décadas, o local construiu uma relação estreita com a cidade, reunindo gerações de clientes e se consolidando como um dos principais marcos da vida belo-horizontina.

A história da Casa dos Contos está diretamente ligada à movimentação artística e intelectual de Belo Horizonte. Desde seus primeiros anos, o restaurante se potencializou como ponto de encontro para profissionais do teatro, da música, da literatura e das artes plásticas.

Em uma época em que poucos espaços abriam as portas para exposições, artistas locais passaram a ocupar as paredes do local, criando uma espécie de galeria informal que permanece ativa até hoje.

Exposições, encontros e conversas ajudaram a transformar a Casa dos Contos em um endereço marcante da vida artística e boêmia da capital mineira. Divulgação Casa dos Contos

Essa conexão com a cultura fez do restaurante um endereço frequente de nomes conhecidos do público brasileiro. Entre os artistas que já passaram por suas mesas estão Mateus Solano, Rafael Portugal, Fábio Porchat, Samuel Rosa, Jorge Ben Jor, Nany People entre outros.

O reconhecimento veio também da crítica especializada. Ao longo dos anos, a casa acumulou premiações e foi eleita repetidamente como o Melhor Restaurante Tradicional de Belo Horizonte pela Revista Encontro Gastrô, reforçando seu lugar entre os endereços mais famosos da cidade.

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Para conhecer o cardápio completo e experimentar os clássicos acesse restaurante-casa-dos-contos e faça seu pedido.

