Dom Helder amplia inovação no ensino com rede ligada ao MIT

O ensino superior vive um momento de transformação impulsionado pelos avanços tecnológicos, pela internacionalização do conhecimento e pelas novas exigências do mercado profissional. Em diferentes áreas, instituições de ensino têm investido em estruturas mais modernas, metodologias atualizadas e experiências acadêmicas alinhadas às mudanças constantes da ciência e da inovação.

É nesse cenário que o Centro Universitário Dom Helder anuncia um novo passo em sua trajetória acadêmica: a conexão com uma das maiores e mais avançadas redes internacionais de laboratórios ligada ao Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos Estados Unidos. O investimento amplia a estrutura tecnológica da instituição e fortalece a formação prática e interdisciplinar dos estudantes.

Os novos laboratórios avançados em tecnologia vão atender principalmente os cursos da área da saúde, como Enfermagem, Biomedicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Psicologia. A instituição também está em fase final de implantação dos cursos de Odontologia e Medicina.

Segundo o reitor, o jesuíta Paulo U. Stumpf SJ, o investimento está diretamente relacionado à preparação de profissionais mais qualificados para os desafios futuros de suas áreas de atuação. De acordo com ele, laboratórios, corpo docente, matriz curricular e infraestrutura precisam acompanhar as transformações do mundo contemporâneo para oferecer uma formação de excelência.

O mesmo princípio orienta os cursos de Engenharia, Arquitetura, Computação e Administração. Para o vice-reitor, Prof. Dr. Franclim Sobral de Brito, formar profissionais apenas para o cenário atual já não é suficiente diante da velocidade das mudanças tecnológicas e industriais.

“Quando concluírem sua formação acadêmica, esses profissionais já estarão ultrapassados se não forem preparados para acompanhar a evolução constante da indústria, da ciência e da tecnologia”, afirma.

Formação internacional e ensino personalizado caminham juntos

Além da modernização tecnológica, a Dom Helder também reforça sua proposta acadêmica por meio da internacionalização e da personalização do ensino.

Segundo o pró-reitor de Intercâmbio Internacional, Prof. Dr. Kiwonghi Bizawu, o conhecimento ultrapassou definitivamente as fronteiras nacionais, tornando indispensável uma formação conectada ao cenário global: "O conhecimento e as profissões não têm mais fronteiras nacionais"

Metodologia personalizada e conexão internacional reforçam proposta acadêmica da Dom Helder voltada às transformações do mercado global Divulgação Dom Helder Metodologia personalizada e conexão internacional reforçam proposta acadêmica da Dom Helder voltada às transformações do mercado global Divulgação Dom Helder Metodologia personalizada e conexão internacional reforçam proposta acadêmica da Dom Helder voltada às transformações do mercado global Divulgação Dom Helder Metodologia personalizada e conexão internacional reforçam proposta acadêmica da Dom Helder voltada às transformações do mercado global Divulgação Dom Helder Metodologia personalizada e conexão internacional reforçam proposta acadêmica da Dom Helder voltada às transformações do mercado global Divulgação Dom Helder Metodologia personalizada e conexão internacional reforçam proposta acadêmica da Dom Helder voltada às transformações do mercado global Divulgação Dom Helder Metodologia personalizada e conexão internacional reforçam proposta acadêmica da Dom Helder voltada às transformações do mercado global Divulgação Dom Helder Voltar Próximo

Nesse contexto, a ligação da instituição com a Rede Internacional de Universidades Jesuítas, presente em todos os continentes e formada por mais de 200 universidades, amplia as possibilidades de intercâmbio acadêmico e experiências internacionais para os estudantes.

Outro diferencial destacado pela instituição está na metodologia de ensino inspirada em Santo Inácio de Loyola e na tradição jesuíta, construída ao longo de aproximadamente 500 anos. O modelo pedagógico prioriza o ensino personalizado, considerando as potencialidades individuais de cada estudante e incentivando o desenvolvimento máximo de suas habilidades e competências.

Tradição no Direito e expansão para saúde e tecnologia

Reconhecida nacionalmente pela excelência no ensino jurídico, a Dom Helder também se destaca pelos resultados alcançados no Exame da OAB. O curso de Direito integral registra aprovação de 100% na prova da Ordem, consolidando a instituição entre os cursos jurídicos com melhor desempenho no país.

Além da graduação, o centro universitário oferece programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado em Direito.

Agora, a proposta de excelência acadêmica também se expande para os cursos de saúde e tecnologia, acompanhando as novas demandas do mercado e fortalecendo a atuação da instituição em diferentes áreas do conhecimento.

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Para mais informações sobre cursos, estrutura acadêmica e processo de ingresso, acesse o site da Dom Helder: domhelder.edu.br