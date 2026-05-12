Estratégia recursal ganha peso diante de filtros do STF e STJ
Com critérios de admissibilidade mais rígidos nas cortes superiores, especialistas destacam a necessidade de planejamento técnico desde o início das ações
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O aumento da rigidez técnica aplicada pelos Tribunais Superiores em Brasília está transformando o cenário jurídico. A forma de conduzir disputas judiciais mudou com filtros processuais cada vez mais rigorosos.
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Assim, partes envolvidas em litígios de alta complexidade precisam de um planejamento minucioso, adotando como objetivo traçar uma estratégia recursal robusta ainda nas primeiras fases das ações, para garantir que a tese chegue validamente às instâncias extraordinárias.
O impacto da jurisprudência defensiva
Esse movimento preventivo ganhou força significativa ao longo dos últimos anos em todo o país. A principal causa é o notório fortalecimento da chamada "jurisprudência defensiva" nas cortes de cúpula.
Trata-se da adoção de mecanismos rígidos de admissibilidade para reduzir o volume de processos. Na prática, muitos recursos esbarram em obstáculos técnicos antes mesmo da análise do mérito.
Questões como o prequestionamento explícito e a demonstração de repercussão geral também exigem atenção redobrada, assim como as falhas na formação do processo que podem impedir que casos relevantes avancem.
O que muda com a estratégia processual desde a origem?
A subida de um processo para Brasília representa uma virada de chave, onde as regras de análise mudam drasticamente. É comum que ações conduzidas nas instâncias locais esbarrem na dura barreira dos filtros de admissibilidade.
"O cenário atual exige uma atuação muito mais tática desde a origem do processo", explica o Dr. Daniel Ângelo Luiz da Silva. "Hoje, nos Tribunais Superiores, não basta apenas ter o direito material ao seu lado."
O aumento na procura por bancas especializadas em recursos excepcionais, para mitigar a imprevisibilidade e garantir o acesso à justiça, é um reflexo dessa complexidade processual.
Reconhecimento e domínio regimental
Essa também é a percepção técnica compartilhada e aplicada pela equipe de especialistas do escritório Galvão & Silva Advocacia, recentemente prestigiado pela Revista Análise Advocacia, figurando entre as bancas mais admiradas do país.
Para os jurisdicionados que buscam reverter decisões desfavoráveis, compreender os novos filtros de relevância é essencial. Entender a fundo a jurisprudência dominante tornou-se o primeiro passo seguro.
A advocacia perante as cortes superiores exige clareza argumentativa e profundo domínio regimental. Cada recurso extraordinário ou especial precisa de uma base estruturada minuciosamente.
Quais são os pilares para o acesso ao STJ e STF?
O Dr. Caio de Souza Galvão, sócio-fundador da banca, ressalta os valores éticos e técnicos necessários para responder a essa pergunta e enfrentar os desafios nos tribunais.
"Acreditamos que uma advocacia de excelência é construída com extrema responsabilidade técnica. Estratégia, profundidade dogmática e atenção obsessiva aos detalhes processuais são pilares indispensáveis", afirma o especialista. "Trata-se de um compromisso genuíno com o devido processo legal."
A tendência entre os profissionais da área é que esse cenário continue exigindo alta performance. A valorização dos precedentes qualificados e a uniformização jurisprudencial já são realidades inegáveis.
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Essa mudança estrutural no litígio brasileiro elevou consideravelmente a régua de qualidade. O planejamento focado exclusivamente nos Tribunais Superiores deixou de ser um diferencial e virou uma necessidade vital.