O aumento da rigidez técnica aplicada pelos Tribunais Superiores em Brasília está transformando o cenário jurídico. A forma de conduzir disputas judiciais mudou com filtros processuais cada vez mais rigorosos.

Assim, partes envolvidas em litígios de alta complexidade precisam de um planejamento minucioso, adotando como objetivo traçar uma estratégia recursal robusta ainda nas primeiras fases das ações, para garantir que a tese chegue validamente às instâncias extraordinárias.

O impacto da jurisprudência defensiva

Esse movimento preventivo ganhou força significativa ao longo dos últimos anos em todo o país. A principal causa é o notório fortalecimento da chamada "jurisprudência defensiva" nas cortes de cúpula.

Trata-se da adoção de mecanismos rígidos de admissibilidade para reduzir o volume de processos. Na prática, muitos recursos esbarram em obstáculos técnicos antes mesmo da análise do mérito.

Questões como o prequestionamento explícito e a demonstração de repercussão geral também exigem atenção redobrada, assim como as falhas na formação do processo que podem impedir que casos relevantes avancem.

O que muda com a estratégia processual desde a origem?

A subida de um processo para Brasília representa uma virada de chave, onde as regras de análise mudam drasticamente. É comum que ações conduzidas nas instâncias locais esbarrem na dura barreira dos filtros de admissibilidade.

"O cenário atual exige uma atuação muito mais tática desde a origem do processo", explica o Dr. Daniel Ângelo Luiz da Silva. "Hoje, nos Tribunais Superiores, não basta apenas ter o direito material ao seu lado."

O aumento na procura por bancas especializadas em recursos excepcionais, para mitigar a imprevisibilidade e garantir o acesso à justiça, é um reflexo dessa complexidade processual.

Reconhecimento e domínio regimental

Essa também é a percepção técnica compartilhada e aplicada pela equipe de especialistas do escritório Galvão & Silva Advocacia, recentemente prestigiado pela Revista Análise Advocacia, figurando entre as bancas mais admiradas do país.

Para os jurisdicionados que buscam reverter decisões desfavoráveis, compreender os novos filtros de relevância é essencial. Entender a fundo a jurisprudência dominante tornou-se o primeiro passo seguro.

A advocacia perante as cortes superiores exige clareza argumentativa e profundo domínio regimental. Cada recurso extraordinário ou especial precisa de uma base estruturada minuciosamente.

Quais são os pilares para o acesso ao STJ e STF?

O Dr. Caio de Souza Galvão, sócio-fundador da banca, ressalta os valores éticos e técnicos necessários para responder a essa pergunta e enfrentar os desafios nos tribunais.

"Acreditamos que uma advocacia de excelência é construída com extrema responsabilidade técnica. Estratégia, profundidade dogmática e atenção obsessiva aos detalhes processuais são pilares indispensáveis", afirma o especialista. "Trata-se de um compromisso genuíno com o devido processo legal."

A tendência entre os profissionais da área é que esse cenário continue exigindo alta performance. A valorização dos precedentes qualificados e a uniformização jurisprudencial já são realidades inegáveis.

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Essa mudança estrutural no litígio brasileiro elevou consideravelmente a régua de qualidade. O planejamento focado exclusivamente nos Tribunais Superiores deixou de ser um diferencial e virou uma necessidade vital.