Crescimento do marketing de influência traz oportunidades para criadores

O marketing de conteúdo cresce diariamente no Brasil, com novos criadores e marcas entendendo o potencial desse mercado. Segundo pesquisas da Influency.me, em 2025 surgiram 100 mil novos criadores digitais no país, o que representa um aumento de 8% em relação a 2024.

Esses números refletem também a expansão do marketing de influência. Segundo o Sebrae, 72% dos consumidores brasileiros são impactados por recomendações de criadores de conteúdo, reforçando o peso dessas indicações nas decisões de compra. O movimento impulsiona uma economia expressiva, baseada na atuação on-line.

Em 2025, a FGV constatou um aumento de 30% no número de ocupações diretas e indiretas da Creator Economy. Além disso, 42% dos profissionais que se consideram produtores digitais veem o ambiente digital como sua principal fonte de renda. O cenário indica a consolidação da atividade.

Transformações no setor

O avanço do segmento on-line amplia o espaço para profissionais que desejam aumentar sua renda e viver da criação de conteúdo. As oportunidades vão além de ‘publis’ pontuais ou vídeos virais e passam por posicionamento e construção de comunidade .

Essa nova dinâmica também traz discussões relevantes sobre o sucesso no setor. Alcance e visibilidade deixam de ser suficientes, abrindo espaço para métricas ligadas à autoridade e credibilidade.

Não se trata mais apenas de viralização. Observa-se uma tendência de fatores como:

consistência na produção;

planejamento de performance;

foco em engajamento e comunidade;

profissionalização da atuação.

Essas práticas favorecem o crescimento sustentável e melhores resultados financeiros. Para avançar é preciso direcionamento claro e entendimento do público.

Profissionalização e originalidade impulsionam a renda na nova economia dos criadores digitais Divulgação

Novas estratégias para se destacar

O grande número de influenciadores amplia a concorrência entre nichos e públicos. Nesse cenário, crescer não depende apenas de alcance. Para se destacar e aumentar o faturamento, os criadores precisam trabalhar o posicionamento de marca pessoal, alinhado ao seu segmento. Ser especializado aumenta as chances, por isso, o primeiro passo é identificar tema, público e diferencial competitivo.

A escolha do nicho deve ser consistente e alinhada ao perfil do criador. Não é efetivo escolher um caminho apenas por tendência. A presença frequente fortalece a autoridade e a relação com o público, gerando valor para marcas e retorno financeiro.

Na prática, dois pilares sustentam o crescimento: profissionalização e originalidade.

1. Profissionalização dos influenciadores

A alta concorrência, o aumento do consumo de conteúdo on-line e o maior investimento das marcas criam oportunidades, mas também exigem profissionalização.

Organização, análise de público e conhecimento do mercado são etapas centrais nesse processo.O amadurecimento desse fluxo beneficia também as marcas, que passam a investir com mais segurança ao encontrar criadores com métricas organizadas e posicionamento claro.

Existem plataformas especializadas que contribuem para estruturar esse ecossistema, com sistemas mais intuitivos, essas ferramentas permitem que criadores se organizem melhor, reduzam improvisos e que marcas encontrem oportunidades mais alinhadas. Soluções como a Flikta que entra nesse cenário facilitando a:

conexão com influenciadores mais alinhados ao perfil da campanha;

acesso a métricas e dados que ajudam na tomada de decisão;

planejamento, gestão e acompanhamento de campanhas;

tracking de postagens, menções e resultados;

estruturação de programas com embaixadores e creators recorrentes;

acompanhamento de oportunidades de vendas com publis, collabs, afiliados e cupons.

2. Originalidade é a chave para se destacar no mercado

A profissionalização é essencial, mas a originalidade é o que diferencia. Juntas, ampliam reconhecimento e resultados financeiros dos criadores. Este atributo fortalece a autoridade e amplia a atratividade comercial. Por isso, é tão importante saber como crescer no Instagram de forma estratégica, saber se posicionar nessa rede tão competitiva por atenção e adotar boas práticas de conteúdo para ter mais engajamento e visibilidade.

Criadores precisam acompanhar as mudanças das plataformas e adaptar suas estratégias. Ferramentas digitais também ajudam na otimização de perfis e construção de identidade visual.

A marca pessoal deve ser planejada com atenção à bio, imagem e elementos visuais, incluindo recursos que reforcem a identidade, como as fontes diferentes da Flikta. Esse cuidado enfatiza a diferenciação do perfil ao utilizar diferentes formatos de letras cursivas, em negrito/itálico, com emojis etc.

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O cenário aponta para um setor mais competitivo, que exige organização e estratégia para monetização. Para crescer e aumentar a renda, é essencial combinar posicionamento, consistência e uso de ferramentas adequadas.