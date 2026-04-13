Clube de vinhos aposta em rótulos raros e ganha destaque no Brasil

O mercado de clube de vinhos no Brasil cresce continuamente e os consumidores, cada vez mais buscam propostas que fujam completamente do padrão. É assim que o Clube Descobridor, criado pelo enólogo francês Pierre Drigou, da Adega do Pierre, aposta em vinhos importados de países pouco explorados para oferecer uma experiência única aos assinantes.

Formado em enologia em Bordeaux, uma das regiões mais tradicionais do mundo do vinho, Pierre decidiu trilhar um caminho diferente logo após seus estudos. Em vez de seguir a rota clássica, buscou experiências internacionais que ampliaram sua visão sobre o setor.

Passou pela Hungria, na região de Tokaj, e viveu por cinco anos em Xangai, trabalhando com importação de vinhos. Essa trajetória permitiu que ele conhecesse diferentes estilos, mercados e perfis de consumidores, algo que hoje é a base do seu projeto no Brasil.

Clube de vinhos com foco em descoberta

Instalado em São Paulo, Drigou criou a Adega do Pierre e lançou um clube de assinatura de vinhos voltado para quem quer sair do óbvio. A proposta do Clube Descobridor é apresentar mensalmente rótulos exclusivos, vindos de mais de 25 países.

Diferente de outros clubes de vinho, que focam em regiões tradicionais, a curadoria privilegia vinhos raros, uvas pouco conhecidas e terroirs emergentes. Entre os destaques estão rótulos da Moldávia, Geórgia, Bulgária e África do Sul.

“Nosso objetivo é oferecer uma experiência de descoberta. Queremos que o cliente prove algo que nunca experimentou antes”, explica o fundador.

Como funciona a assinatura de vinhos

O clube de vinhos por assinatura permite escolher entre diferentes planos, com envio mensal de 1 ou mais garrafas. Cada box inclui também uma ficha técnica detalhada, facilitando a compreensão do vinho e enriquecendo a experiência.

Além disso, o conceito do clube envolve uma jornada contínua, onde cada mês representa um novo destino no mapa do vinho mundial.

Tendência: consumidores mais curiosos e abertos

O crescimento de clubes de assinatura de vinho acompanha uma mudança no comportamento do consumidor brasileiro, que busca cada vez mais vinhos diferenciados e experiências personalizadas.

Nesse cenário, propostas como a do Clube Descobridor ganham destaque ao oferecer algo além da compra: uma curadoria especializada e uma experiência de descoberta.

Outro ponto forte do projeto é a comunicação acessível. A ideia é tornar o vinho mais simples e menos intimidador, aproximando novos consumidores desse universo.

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Para Pierre, o vinho deve ser uma experiência leve e prazerosa: “O vinho não precisa ser complexo. Ele pode ser uma forma fácil de explorar o mundo e descobrir novos sabores.”