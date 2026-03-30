Seguro viagem na Copa: o que brasileiros precisam saber antes do mundial

A Copa do Mundo de 2026 promete ser histórica. Pela primeira vez, o torneio será realizado simultaneamente em três países, Estados Unidos, México e Canadá, entre junho e julho, ampliando o número de cidades-sede e o fluxo internacional de turistas. Para os brasileiros que planejam acompanhar os jogos ao vivo, há um item que vem em destaque no planejamento: o seguro viagem.

Além da logística mais complexa de deslocamentos entre países e cidades, o alto custo da saúde na América do Norte e os riscos comuns em viagens internacionais tornam a contratação de assistência internacional um fator essencial para evitar prejuízos financeiros durante o evento.

Por que contratar seguro viagem para a Copa 2026

Grandes eventos esportivos costumam aumentar significativamente o número de turistas em circulação, o que também amplia a possibilidade de imprevistos durante a viagem. Entre os problemas mais comuns enfrentados por viajantes estão atrasos e cancelamentos de voos, extravio de bagagem, perda de documentos e emergências médicas.

Em um cenário como o da Copa do Mundo, com deslocamentos frequentes entre cidades e estádios lotados, a assistência de um seguro internacional pode fazer diferença no atendimento rápido em situações inesperadas.

Além disso, emergências médicas simples podem gerar custos elevados no exterior. Um atendimento hospitalar nos Estados Unidos, por exemplo, pode custar de US$ 1.000 a US$ 10.000, dependendo da gravidade do caso.

Seguro viagem é essencial para quem vai aos EUA, México e Canadá

Os três países que sediam a Copa possuem sistemas de saúde com custos elevados para estrangeiros. Nos Estados Unidos, uma simples consulta médica pode ultrapassar US$ 200 ou US$ 500, enquanto procedimentos hospitalares podem alcançar dezenas de milhares de dólares.

Isso significa que qualquer atendimento médico pode gerar despesas significativas para quem não possui cobertura internacional.

Além das despesas médicas, o seguro também pode incluir assistência para situações como:

extravio ou atraso de bagagem;

cancelamento ou interrupção de viagem;

emergências odontológicas;

orientação médica por telefone;

suporte jurídico e auxílio com documentos perdidos.

Esses serviços ajudam a proteger o investimento do viajante, que normalmente envolve passagens aéreas, hospedagem e ingressos para jogos.

Quanto custa um seguro viagem para acompanhar a Copa

O custo de um seguro viagem internacional varia conforme o tempo da viagem, idade do viajante e tipo de cobertura escolhida. Em geral, planos básicos podem começar em valores acessíveis por dia, cobrindo despesas médicas, acidentes e assistência emergencial.

Considerando o investimento total necessário para acompanhar a Copa, que pode superar R$ 25 mil por pessoa, incluindo passagens, hospedagem e ingressos, o seguro costuma representar apenas uma pequena parcela do orçamento.

Coberturas recomendadas para torcedores brasileiros

Para viagens envolvendo múltiplos países e grande movimentação turística, especialistas recomendam contratar planos com coberturas amplas. Entre as principais proteções indicadas estão:

despesas médicas e hospitalares internacionais;

assistência odontológica emergencial;

seguro para extravio ou atraso de bagagem;

cobertura para cancelamento ou interrupção de viagem;

traslado médico e repatriação sanitária;

atendimento 24 horas em português.

No caso da Copa do Mundo de 2026, a recomendação é optar por cobertura médica mínima entre US$ 60 mil e US$ 100 mil, especialmente para quem pretende viajar aos Estados Unidos.

Antes de fechar um plano, especialistas sugerem avaliar esses critérios que podem fazer diferença durante a viagem.Outro ponto importante é contratar o seguro com antecedência, preferencialmente logo após a compra das passagens, para garantir proteção desde o início do planejamento da viagem.

Como escolher a melhor opção de seguro viagem para a Copa

Para quem pretende acompanhar os jogos da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, comparar planos e coberturas é a melhor forma de encontrar uma opção adequada ao roteiro e ao orçamento.

Antes de embarcar, o ideal é analisar as diferentes opções disponíveis de seguro viagem, considerando fatores como valor de cobertura médica, abrangência geográfica e serviços de assistência durante a viagem.

Planejamento é a chave para aproveitar a Copa

A Copa do Mundo costuma ser uma experiência única para os torcedores que conseguem acompanhar os jogos presencialmente. No entanto, o evento também exige organização financeira e logística.

Com viagens longas, deslocamentos entre cidades e custos elevados, o seguro viagem surge como um aliado importante para garantir tranquilidade durante o torneio. Assim, o torcedor pode se concentrar apenas em uma missão: aproveitar o espetáculo do futebol mundial.





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