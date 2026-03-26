Cooktops ganham espaço nas cozinhas modernas; veja vantagens

Os cooktops deixaram de ser um item de luxo para se tornarem uma escolha cada vez mais comum nas cozinhas brasileiras. Com design moderno, versatilidade e diferentes faixas de preço, eles são apontados por especialistas como uma solução prática tanto para imóveis compactos quanto para projetos planejados.

Além da estética, o eletrodoméstico oferece benefícios relacionados à funcionalidade, economia de espaço e até eficiência energética, dependendo do modelo escolhido.

Design moderno e melhor aproveitamento de espaço

Uma das principais razões para o crescimento da procura pelos cooktops é o visual mais limpo e sofisticado. Diferentemente do fogão tradicional, o equipamento é instalado diretamente na bancada, o que cria uma sensação de amplitude e organização no ambiente.

Esse formato favorece principalmente apartamentos menores ou cozinhas integradas com a sala, tendência cada vez mais presente em novos empreendimentos imobiliários. Outro ponto positivo é a possibilidade de escolher fornos embutidos separadamente, garantindo maior liberdade no planejamento do espaço.

Praticidade no dia a dia e facilidade de limpeza

Os cooktops também se destacam pela praticidade no uso cotidiano. Modelos com acendimento automático, controle digital e sensores de segurança tornam o preparo das refeições mais simples e seguro.

A limpeza é outro diferencial relevante. Superfícies de vidro temperado ou vitrocerâmica permitem remover sujeiras e gordura com mais facilidade, exigindo apenas produtos básicos e menos esforço em comparação com fogões tradicionais.

Além disso, muitos modelos contam com sistemas que evitam vazamento de gás ou desligam automaticamente quando não há panela sobre a boca, no caso dos cooktops por indução.

Tipos, custos e consumo: o que avaliar antes de comprar

Antes da compra, é importante entender as diferenças entre os principais tipos disponíveis no mercado:

Cooktop a gás

É o modelo mais comum e geralmente o mais acessível. Os preços podem começar na faixa de R$ 300 a R$ 600, dependendo da marca e do número de bocas. O consumo de gás é semelhante ao do fogão tradicional.

Cooktop elétrico

Funciona por resistência elétrica e costuma ter preço intermediário, entre R$ 400 e R$ 1.200. Pode gerar aumento na conta de luz, mas dispensa instalação de gás.

Cooktop por indução

É o mais tecnológico e eficiente. Aquece apenas a panela, reduzindo desperdício de energia e riscos de queimadura. Em contrapartida, exige panelas específicas e investimento maior, geralmente a partir de R$ 1.200, podendo ultrapassar R$ 3 mil em modelos premium.

Vale a pena investir?

Para quem busca uma cozinha mais moderna, funcional e planejada, o cooktop pode ser uma excelente escolha. O custo-benefício tende a ser positivo, especialmente quando o consumidor considera fatores como durabilidade, estética e valorização do imóvel.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A recomendação é avaliar o perfil de uso, o tipo de instalação disponível e o orçamento antes da compra. Com planejamento, o eletrodoméstico pode transformar a rotina na cozinha e trazer mais conforto ao dia a dia.