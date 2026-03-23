Evento em BH reforça agro como motor da economia de Minas

O agronegócio voltou a ocupar o centro das atenções em Minas Gerais com a realização do evento “Agro – A Força de Minas”, na última quarta-feira (18/03), no Expominas, em Belo Horizonte. O encontro reuniu mais de 6 mil produtores rurais, além de técnicos, lideranças e autoridades.

Promovido pelo Sistema Faemg Senar, o evento evidenciou a união do setor e sua relevância estratégica para o desenvolvimento do estado, consolidando o agro como um dos principais motores da economia mineira.

A iniciativa também teve como foco reconhecer quem está por trás dos resultados expressivos do campo: os produtores e profissionais que atuam diariamente na atividade rural.

Crescimento econômico impulsionado pelo campo

Durante a abertura, o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, destacou que o avanço do agronegócio em Minas está diretamente ligado ao trabalho das pessoas que atuam no setor.

Nos últimos anos, o crescimento tem sido expressivo. O Produto Interno Bruto (PIB) do agro mineiro saltou de R$ 117,3 bilhões em 2019 para R$ 250 bilhões em 2025, reforçando sua posição como principal vetor econômico do estado, superando inclusive a mineração. Segundo ele, mais do que números, o momento é de valorização humana: “Esse resultado passa, acima de tudo, pelas pessoas. São elas que trabalham, se qualificam e produzem diariamente”

O reconhecimento aos produtores rurais foi um dos pilares do evento, destacando a dedicação de quem contribui para a produção de alimentos, geração de renda e desenvolvimento regional.

Agro mineiro registra crescimento expressivo e se consolida como um dos principais motores da economia do estado Divulgação FAEMG SENAR

Valorização e diálogo com o poder público

A programação também foi marcada pela presença de autoridades estaduais, como o governador Romeu Zema, o vice-governador Mateus Simões e o secretário de Agricultura, Thales Fernandes.

Durante o encontro, representantes do poder público foram homenageados pelo diálogo com o setor e pela atenção às demandas da agropecuária, reforçando a importância da parceria institucional para o avanço do agro em Minas.

Durante o evento, ficou claro que a parceria entre governo e produtores é fundamental para garantir o crescimento do setor nos próximos anos.

Autoridades e lideranças do setor participaram do evento, reforçando a importância do diálogo para o avanço do agro em Minas Divulgação FAEMG SENAR

Premiação valoriza excelência na gestão rural

Um dos momentos mais aguardados foi a entrega do Prêmio ATeG 2025 – Gestão: Resultado que Alimenta, que reconhece produtores que se destacam pela excelência na gestão de suas propriedades.

Entre os destaques, o produtor Íris Ferreira Santana, da cadeia de bovinocultura de leite, foi premiado e celebrou o reconhecimento ressaltando a importância da assistência técnica e da gestão profissional no campo.

Um setor que se fortalece com pessoas

Mais do que um encontro técnico, o evento se consolidou como um espaço de reconhecimento do agro mineiro e de quem o constrói diariamente.

Ao reunir milhares de participantes e promover homenagens, debates e reconhecimento, o “Agro – A Força de Minas” reforçou uma mensagem central: o crescimento do setor passa, antes de tudo, pelas pessoas que fazem o campo acontecer.

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Para saber mais sobre as ações, iniciativas e resultados do agro em Minas Gerais, acesse o site oficial do Sistema Faemg Senar e acompanhe as novidades do setor.

