Evento em BH reforça agro como motor da economia de Minas
Realizado no Expominas, "Agro - A Força de Minas" reuniu produtores e destacou o papel do setor no crescimento econômico e na geração de renda do estado
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O agronegócio voltou a ocupar o centro das atenções em Minas Gerais com a realização do evento “Agro – A Força de Minas”, na última quarta-feira (18/03), no Expominas, em Belo Horizonte. O encontro reuniu mais de 6 mil produtores rurais, além de técnicos, lideranças e autoridades.
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Promovido pelo Sistema Faemg Senar, o evento evidenciou a união do setor e sua relevância estratégica para o desenvolvimento do estado, consolidando o agro como um dos principais motores da economia mineira.
A iniciativa também teve como foco reconhecer quem está por trás dos resultados expressivos do campo: os produtores e profissionais que atuam diariamente na atividade rural.
Crescimento econômico impulsionado pelo campo
Durante a abertura, o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, destacou que o avanço do agronegócio em Minas está diretamente ligado ao trabalho das pessoas que atuam no setor.
Nos últimos anos, o crescimento tem sido expressivo. O Produto Interno Bruto (PIB) do agro mineiro saltou de R$ 117,3 bilhões em 2019 para R$ 250 bilhões em 2025, reforçando sua posição como principal vetor econômico do estado, superando inclusive a mineração. Segundo ele, mais do que números, o momento é de valorização humana: “Esse resultado passa, acima de tudo, pelas pessoas. São elas que trabalham, se qualificam e produzem diariamente”
O reconhecimento aos produtores rurais foi um dos pilares do evento, destacando a dedicação de quem contribui para a produção de alimentos, geração de renda e desenvolvimento regional.
Valorização e diálogo com o poder público
A programação também foi marcada pela presença de autoridades estaduais, como o governador Romeu Zema, o vice-governador Mateus Simões e o secretário de Agricultura, Thales Fernandes.
Durante o encontro, representantes do poder público foram homenageados pelo diálogo com o setor e pela atenção às demandas da agropecuária, reforçando a importância da parceria institucional para o avanço do agro em Minas.
Durante o evento, ficou claro que a parceria entre governo e produtores é fundamental para garantir o crescimento do setor nos próximos anos.
Premiação valoriza excelência na gestão rural
Um dos momentos mais aguardados foi a entrega do Prêmio ATeG 2025 – Gestão: Resultado que Alimenta, que reconhece produtores que se destacam pela excelência na gestão de suas propriedades.
Entre os destaques, o produtor Íris Ferreira Santana, da cadeia de bovinocultura de leite, foi premiado e celebrou o reconhecimento ressaltando a importância da assistência técnica e da gestão profissional no campo.
Um setor que se fortalece com pessoas
Mais do que um encontro técnico, o evento se consolidou como um espaço de reconhecimento do agro mineiro e de quem o constrói diariamente.
Ao reunir milhares de participantes e promover homenagens, debates e reconhecimento, o “Agro – A Força de Minas” reforçou uma mensagem central: o crescimento do setor passa, antes de tudo, pelas pessoas que fazem o campo acontecer.
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Para saber mais sobre as ações, iniciativas e resultados do agro em Minas Gerais, acesse o site oficial do Sistema Faemg Senar e acompanhe as novidades do setor.