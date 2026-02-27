Conheça 7 ortopedistas de Goiânia bem avaliados na Doctoralia

Quem visita Goiânia pela primeira vez costuma se surpreender com o que encontra. Uma cidade planejada, com avenidas largas, áreas verdes integradas ao tecido urbano e uma infraestrutura que combina qualidade de vida com acesso fácil a serviços de alto nível.

Não é por acaso que o IBGE a classifica consistentemente entre as capitais com melhor índice de desenvolvimento humano do Centro-Oeste. Na saúde, esse padrão se repete. Segundo levantamento da Universidade de São Paulo, Goiânia está entre as 11 cidades brasileiras com o maior número de profissionais especializados.

O Censo Hoteleiro de 2022 revelou um dado que confirma o fenômeno na prática: 57% dos turistas que visitam a capital o fazem em busca de tratamentos médicos, não de atrativos turísticos convencionais.

A atração de grandes redes hospitalares nacionais e internacionais reforça esse posicionamento. O Hospital Israelita Albert Einstein abriu em Goiânia sua única unidade fora de São Paulo. Grupos como Rede D'Or, Sírio-Libanês e Mater Dei também identificaram na cidade um mercado em expansão e ingressaram ou planejam se estabelecer no estado.

O paciente que vem de outras partes do país encontra em Goiânia uma estrutura de suporte hospitalar comparável à das principais capitais do país. A posição geográfica ajuda a explicar essa concentração, visto que a capital goiana tem acesso direto por via aérea às principais cidades de todas as regiões.

Para pacientes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a cidade é a opção mais próxima para tratamentos especializados que em outros tempos exigiam deslocamento até São Paulo ou Rio de Janeiro.

A estrutura para receber quem vem de longe também evoluiu. A cidade conta com rede hoteleira diversificada, além de ampla oferta de apartamentos para locação por temporada em plataformas como Airbnb, muitos deles próximos aos principais complexos médicos.

Para acompanhantes e pacientes em recuperação que precisam de repouso fora do hospital, essa infraestrutura faz diferença concreta no conforto e no custo da estadia.

Ortopedia em Goiânia: tecnologia e especialização

Dentro do ecossistema de saúde goiano, a ortopedia ocupa um lugar de destaque.

A cidade reúne ortopedistas com formação em centros de referência nacionais e internacionais, atuando em subespecialidades que antes exigiam viagem a São Paulo ou ao exterior.

Joelho, coluna, quadril, ombro, mão, pé e tornozelo, cada segmento do aparelho locomotor conta com profissionais dedicados exclusivamente àquela área. Esse nível de especialização tem impacto direto nos resultados. Um ortopedista que opera exclusivamente joelhos realiza um volume muito maior de procedimentos naquela articulação do que um generalista.

Volume, na cirurgia, tem correlação imediata com desfechos: o cirurgião que opera centenas de próteses de joelho por ano tem curva de aprendizado, controle de complicações e domínio técnico que simplesmente não existe em quem realiza o mesmo procedimento apenas algumas vezes por ano.

A incorporação de tecnologia também avança. Procedimentos como prótese de joelho robótica e navegada, videoartroscopia e cirurgias minimamente invasivas para coluna já fazem parte da rotina dos consultórios e centros cirúrgicos de Goiânia, reduzindo o tempo de internação, perdas sanguíneas e o período de reabilitação.

Os melhores ortopedistas em Goiânia por especialidade

A seguir, um guia com alguns dos ortopedistas na capital goiana, organizados por área de atuação, segundo as avaliações provenientes da plataforma Doctoralia.

1. Dr. Ulbiramar Correia - Ortopedista em Joelho

Um dos nomes mais reconhecidos em cirurgia do joelho em Goiânia, o Dr. Ulbiramar Correia atua em artroscopia, prótese de joelho robótica e navegada, e tratamento de lesões de cartilagem e ligamentos.

Combina tecnologia de ponta com experiência clínica para oferecer resultados consistentes tanto em casos esportivos quanto degenerativos.

CRM/GO 13291 | RQE 8070 | Doctoralia: 4,8 (677 avaliações)

Site: https://cirurgiadojoelhogoiania.com/

2. Dr. Bruno Air - Ortopedista em Pé e Tornozelo

Especialista em cirurgias minimamente invasivas para joanetes, dedos tortos e lesões no tornozelo.

Atende casos clínicos e cirúrgicos com abordagem que prioriza a recuperação rápida e o retorno às atividades cotidianas.

Site: https://drbrunoair.com.br/

CRM/GO 16354 | RQE 8226 | Doctoralia: 5,0 (582 avaliações)

3. Dr. Alano Ribeiro - Ortopedista em Alongamento Ósseo

Especialista em reconstrução de membros inferiores e correção de deformidades com técnicas modernas.

Referência em Goiânia para pacientes que buscam procedimentos de alongamento ósseo e restauração funcional dos membros.

CRM/GO 11499 | RQE 7181 | TEOT 11779 | Doctoralia: 5,0 (574 avaliações)

4. Dr. Aurélio Arantes - Ortopedista em Coluna Vertebral

Focado em cirurgias minimamente invasivas para hérnia de disco, escoliose e outras patologias da coluna.

Utiliza técnicas avançadas que reduzem o tempo de recuperação e preservam a estrutura vertebral.

CRM/GO 11500 | Doctoralia: 4,8 (991 avaliações)

5. Dr. Henrique Bufaiçal - Ortopedista em Cirurgia da Mão

Referência no tratamento de síndrome do túnel do carpo, lesões de tendão e fraturas na mão e punho.

Suas cirurgias utilizam técnicas minimamente invasivas que preservam a mobilidade e reduzem as cicatrizes.

CRM/GO 11627 | RQE 7911 | Doctoralia: 5,0 (96 avaliações)

6. Dr. Tiago Augusto Di M. - Ortopedista em Cirurgia do Quadril

Especializado em artroplastia total e parcial do quadril, tratamento de artrose e impacto femoroacetabular.

Atende pacientes com quadros de dor crônica e restrição de movimento que buscam qualidade de vida.

CRM/GO 13658 | RQE 8594 | Doctoralia: 5,0 (24 avaliações)

7. Dr. Tiago Caixeta - Ortopedista em Ombro e Cotovelo

Especialista em videoartroscopia, tratamento de luxações e lesões de tendão no ombro e cotovelo.

Com ampla experiência clínica e cirúrgica, utiliza técnicas avançadas para restaurar a função e eliminar a dor.

CRM/GO 13291 | RQE 8070 | Doctoralia: 5,0 (1508 avaliações)

Vale a pena ir a Goiânia para tratamento ortopédico?

Para quem reside fora do Centro-Oeste e enfrenta listas de espera longas ou falta de especialistas na cidade onde vive, a resposta, em muitos casos, é sim. Goiânia reúne em um raio relativamente pequeno uma concentração de especialistas, tecnologia cirúrgica e infraestrutura de apoio que poucas cidades brasileiras dispõem.

A cidade possui voos diretos para todas as capitais do país, custo de estadia menor do que em São Paulo ou Rio de Janeiro, e uma rede de ortopedistas que atende tanto na consulta inicial quanto no acompanhamento pós-operatório presencial e por telemedicina.

Em situações onde o paciente precisa retornar à cidade de origem após o procedimento, a continuidade do cuidado à distância é um fator prático relevante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Se o seu caso é ortopédico, especialmente em joelho, coluna, quadril ou outras articulações de maior complexidade, consultar um especialista em Goiânia pode ser o caminho para ter acesso ao tratamento que você ainda não encontrou mais perto de casa.