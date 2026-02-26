Alerta climático: veja 5 dicas para sair de casa em dias de chuva

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Sair de casa em dias de chuva pode transformar um trajeto simples em um desafio. Ruas escorregadias, trânsito mais lento e transporte público sobrecarregado aumentam o risco de atrasos e imprevistos. Quem se antecipa consegue reduzir transtornos e manter a rotina sob controle, mesmo com o tempo fechado.

Em grandes centros urbanos, as chuvas intensas costumam impactar diretamente a mobilidade, com registros frequentes de alagamentos e congestionamentos. Por isso, adotar medidas práticas antes de sair de casa faz diferença tanto na segurança quanto no conforto ao longo do dia.

Confira cinco orientações que ajudam a enfrentar dias chuvosos com mais tranquilidade.

1. Planeje o trajeto antes de sair

Em dias de chuva, o tempo de deslocamento tende a aumentar, principalmente nos horários de pico. Sair alguns minutos mais cedo pode evitar atrasos significativos.

Antes de sair, consulte aplicativos de mobilidade para verificar pontos de alagamento, trânsito intenso, acidentes ou alterações no transporte público. Motoristas devem redobrar a atenção. Pistas molhadas aumentam o risco de derrapagens e ampliam a distância de frenagem.

Já os pedestres não devem atravessar áreas alagadas, mesmo que a água pareça rasa. Bueiros podem estar abertos ou encobertos.

2. Escolha roupas e calçados adequados

Roupa encharcada compromete o conforto e pode atrapalhar compromissos profissionais ou acadêmicos. A escolha correta das peças ajuda a manter o corpo seco por mais tempo.

Algumas recomendações práticas:

prefira tecidos impermeáveis ou de secagem rápida;

use calçados fechados com sola antiderrapante;

evite barras longas que arrastem no chão;

leve uma peça leve extra na bolsa, se possível.

Capas de chuva costumam ser mais eficientes que guarda-chuvas em temporais com vento forte. Modelos compactos facilitam o transporte e o armazenamento após o uso.

O cuidado com os pés merece atenção especial. Pisos molhados em estações, corredores e calçadas lisas aumentam o risco de quedas.

3. Proteja documentos e eletrônicos

Danos a celulares, notebooks e documentos estão entre os prejuízos mais comuns em dias chuvosos. Um pequeno vazamento na mochila pode gerar custos elevados.

Para evitar problemas, utilize capas impermeáveis para mochilas, guarde documentos em pastas plásticas, mantenha eletrônicos em compartimentos internos e tenha um saco plástico reserva na bolsa.

Se o celular molhar, evite ligá-lo imediatamente. O ideal é desligar o aparelho e procurar assistência técnica para avaliação adequada.

4. Redobre a atenção ao dirigir ou caminhar

A chuva reduz a visibilidade e altera as condições das vias. Motoristas devem manter os faróis acesos, mesmo durante o dia, e diminuir a velocidade.

Pedestres também precisam de postura preventiva. Evite correr em pisos molhados, utilize corrimões em escadas e aumente a atenção ao atravessar ruas.

Motociclistas estão entre os mais vulneráveis. Em caso de chuva intensa, aguardar a redução do volume pode ser a alternativa mais segura.

5. Tenha um plano alternativo

Chuvas fortes podem causar bloqueios temporários e atrasos inesperados. Ter alternativas reduz o estresse diante de mudanças repentinas.

Em determinadas situações, remarcar compromissos pode ser a decisão mais prudente. Segurança deve estar acima da pressa.

Sair de casa em dias de chuva exige organização, mas não precisa ser sinônimo de estresse. Com planejamento, atenção e escolhas estratégicas, é possível enfrentar o mau tempo sem comprometer a rotina. Pequenos ajustes no dia a dia aumentam a segurança e tornam o trajeto mais previsível, mesmo quando o céu resolve fechar.