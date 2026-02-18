Trabalho em altura: 7 erros com escadas que causam quedas
Dados do Observatório de Segurança mostram que falhas no uso de escadas estão entre as principais causas de acidentes de trabalho no país
No Brasil, mais de 48 mil acidentes envolvendo quedas de altura foram registrados só em 2022, segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (SmartLab). Quase 40% dos acidentes de trabalho estão ligados a quedas desse tipo. O impressionante são as situações em que escadas, usadas de maneira inadequada ou improvisada, acabam causando tragédias que poderiam ser facilmente evitadas.
Muitas vezes, empresas e trabalhadores têm subestimado o risco das escadas. Seja por pressa, falta de treinamento, ou confiança excessiva, o resultado é sempre o mesmo: lesões, afastamentos, prejuízos e, em alguns casos, vidas perdidas.
Para a MA Consultoria e Treinamentos, grande parte dos acidentes de seus clientes acontece pela falta de informação sobre normas, manutenção e uso seguro desses equipamentos.
Trabalho em altura: por que os acidentes com escadas são tão comuns?
Mesmo após anos de campanhas e treinamentos, o acidente com escada segue como um dos mais relatados em canteiros, indústrias, escolas e até em residências. Segundo o Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho 2021, a redução dos acidentes no país só é possível com prevenção séria e atenção às normas.
A dificuldade começa pela falta de informação. Poucos sabem, por exemplo, que existe uma atualização recente na NR 35 (Trabalho em Altura), com destaque para o Anexo III. Nele, o uso de escadas ficou ainda mais restrito e rígido:
-
escadas só podem ser usadas para serviços rápidos, simples e quando não houver possibilidade de uso de plataformas ou andaimes;
-
a empresa precisa documentar e justificar o uso da escada;
-
a escada deve ser inspecionada constantemente, com marcação clara de carga máxima suportada e nome do fabricante;
-
sistemas de estabilização tornaram-se obrigatórios, reduzindo drasticamente o risco de deslize e queda.
Os 7 erros mais comuns no uso de escadas
Os 7 erros mais comuns em treinamentos, vistorias e relatos de acidentes com escadas e como cada um pode ser evitado no dia a dia:
-
Usar escadas improvisadas: muitos adaptam pedaços de madeira, bancos ou outros objetos para servir de degrau, sempre opte por escadas certificadas, específicas para o tipo de serviço;
-
Ignorar inspeção antes do uso: subir em uma escada enferrujada, com degraus danificados ou pés desgastados pode causar acidentes;
-
Escada mal posicionada ou com estabilização inadequada: colocar a escada em superfícies irregulares ou não usar estabilizadores pode resultar em tombamento imediato;
-
Levar ferramentas nas mãos durante a subida: subir carregando objetos impede de segurar nos degraus, aumentando o risco de queda;
-
Exceder a carga máxima indicada: cada escada tem limite de peso próprio, informado pelo fabricante, subir com excesso pode romper degraus ou provocar deformações;
-
Usar escada para tarefas complexas ou longas: escadas servem para pequenos reparos e inspeções, tarefas demoradas exigem outros equipamentos, como plataformas elevatórias e andaimes;
-
Falta de treinamento adequado do trabalhador: muitas pessoas nunca receberam instrução sobre como usar corretamente uma escada; invista sempre em capacitação, como ensinado nos cursos da MA Consultoria.
Capacitação: o papel da MA Consultoria e Treinamentos
No que diz respeito à capacitação, a MA Consultoria destaca-se como referência em cursos de NR 35 para segurança no trabalho em altura no Brasil. Com sede em Belo Horizonte e atuação nacional, a MA não apenas ensina a norma, mas forma especialistas no uso seguro de escadas.
Os treinamentos da MA Consultoria são reconhecidos por sua metodologia prática, onde o aluno aprende na prática as técnicas de ancoragem, linha de vida para escadas e os procedimentos de segurança exigidos pela nova legislação.
Os cursos, ministrados tanto nas unidades próprias quanto on-line, têm foco no que realmente importa: salvar vidas. Na MA Consultoria, o aluno treina técnicas de ancoragem, uso de linha de vida, escolha e inspeção de escadas, bem como todo o passo-a-passo exigido pela legislação. Tudo conforme a nova legislação, sem atalhos.
Equipamento certo faz a diferença
Outro ponto destacado nos treinamentos da MA Consultoria é o uso das escadas corretas. Por conta dos riscos elétricos e da necessidade de robustez, as escadas da marca Síntese tornaram-se referência absoluta.
São feitas de fibra de vidro, com alta resistência dielétrica e grande durabilidade. Os pés articulados, as travas reforçadas e o design inteligente garantem estabilidade e conforto ao usuário, sem abrir mão da segurança.
Uma boa escada pode evitar um acidente grave, por isso, a associação entre treinar e investir em equipamentos de ponta, como as escadas de fibra de vidro da marca Síntese, está diretamente ligada à redução de acidentes, afastamentos e prejuízos com saúde e processos.
A prevenção é saber escolher equipamentos certificados, inspecionar diariamente seu material e, acima de tudo, investir em treinamento de qualidade. A MA Consultoria e Treinamentos alia tudo isso em seus cursos, trazendo a tecnologia das melhores escadas do mercado para a rotina dos profissionais.
Perguntas frequentes sobre trabalho em altura e uso de escadas
1. O que é trabalho em altura?
Trabalho em altura é toda atividade executada acima de dois metros do nível inferior, onde haja risco de queda, conforme define a NR 35. Isso inclui trabalhos em telhados, andaimes, plataformas e escadas. Qualquer descuido pode trazer consequências sérias para o trabalhador.
2. Como usar escada com segurança?
Para usar uma escada com segurança, siga sempre as recomendações do fabricante, inspecione a estrutura antes de subir, mantenha a escada estabilizada e nunca ultrapasse o limite de peso indicado. Além disso, nunca suba com ferramentas nas mãos e utilize equipamentos de proteção individual quando necessário.
3. Quais são os erros mais comuns com escadas?
Os erros mais comuns são: usar escadas improvisadas, não inspecionar antes do uso, não estabilizar corretamente, subir com as mãos ocupadas, exceder o limite de peso, usar a escada para tarefas longas ou complexas e não receber treinamento adequado. Cada um desses fatores pode levar a acidentes graves.
4. Preciso de EPI para trabalho em altura?
Sim, todo trabalho em altura exige EPIs adequados, como capacete com jugular, cinto tipo paraquedista, talabarte e botas antiderrapantes. A escolha e o uso correto dos EPIs são partes fundamentais para garantir sua segurança e atender à legislação.
5. Que tipo de escada devo escolher?
O tipo ideal de escada depende do serviço e do ambiente. Recomendo escadas de fibra de vidro para atividades próximas à eletricidade, sempre com estabilizadores, marcação de carga máxima e procedência certificada. Na MA Consultoria, é possível encontrar escadas Síntese, referência em segurança e confiabilidade.