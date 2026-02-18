Trabalho em altura: 7 erros com escadas que causam quedas

No Brasil, mais de 48 mil acidentes envolvendo quedas de altura foram registrados só em 2022, segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (SmartLab). Quase 40% dos acidentes de trabalho estão ligados a quedas desse tipo. O impressionante são as situações em que escadas, usadas de maneira inadequada ou improvisada, acabam causando tragédias que poderiam ser facilmente evitadas.

Muitas vezes, empresas e trabalhadores têm subestimado o risco das escadas. Seja por pressa, falta de treinamento, ou confiança excessiva, o resultado é sempre o mesmo: lesões, afastamentos, prejuízos e, em alguns casos, vidas perdidas.

Para a MA Consultoria e Treinamentos, grande parte dos acidentes de seus clientes acontece pela falta de informação sobre normas, manutenção e uso seguro desses equipamentos.

Trabalho em altura: por que os acidentes com escadas são tão comuns?

Mesmo após anos de campanhas e treinamentos, o acidente com escada segue como um dos mais relatados em canteiros, indústrias, escolas e até em residências. Segundo o Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho 2021, a redução dos acidentes no país só é possível com prevenção séria e atenção às normas.

A dificuldade começa pela falta de informação. Poucos sabem, por exemplo, que existe uma atualização recente na NR 35 (Trabalho em Altura), com destaque para o Anexo III. Nele, o uso de escadas ficou ainda mais restrito e rígido:

escadas só podem ser usadas para serviços rápidos, simples e quando não houver possibilidade de uso de plataformas ou andaimes;

a empresa precisa documentar e justificar o uso da escada;

a escada deve ser inspecionada constantemente, com marcação clara de carga máxima suportada e nome do fabricante;

sistemas de estabilização tornaram-se obrigatórios, reduzindo drasticamente o risco de deslize e queda.

Os 7 erros mais comuns no uso de escadas

Os 7 erros mais comuns em treinamentos, vistorias e relatos de acidentes com escadas e como cada um pode ser evitado no dia a dia:

Usar escadas improvisadas: muitos adaptam pedaços de madeira, bancos ou outros objetos para servir de degrau, sempre opte por escadas certificadas, específicas para o tipo de serviço; Ignorar inspeção antes do uso: subir em uma escada enferrujada, com degraus danificados ou pés desgastados pode causar acidentes; Escada mal posicionada ou com estabilização inadequada: colocar a escada em superfícies irregulares ou não usar estabilizadores pode resultar em tombamento imediato; Levar ferramentas nas mãos durante a subida: subir carregando objetos impede de segurar nos degraus, aumentando o risco de queda; Exceder a carga máxima indicada: cada escada tem limite de peso próprio, informado pelo fabricante, subir com excesso pode romper degraus ou provocar deformações; Usar escada para tarefas complexas ou longas: escadas servem para pequenos reparos e inspeções, tarefas demoradas exigem outros equipamentos, como plataformas elevatórias e andaimes; Falta de treinamento adequado do trabalhador: muitas pessoas nunca receberam instrução sobre como usar corretamente uma escada; invista sempre em capacitação, como ensinado nos cursos da MA Consultoria.

Capacitação: o papel da MA Consultoria e Treinamentos

No que diz respeito à capacitação, a MA Consultoria destaca-se como referência em cursos de NR 35 para segurança no trabalho em altura no Brasil. Com sede em Belo Horizonte e atuação nacional, a MA não apenas ensina a norma, mas forma especialistas no uso seguro de escadas.

Os treinamentos da MA Consultoria são reconhecidos por sua metodologia prática, onde o aluno aprende na prática as técnicas de ancoragem, linha de vida para escadas e os procedimentos de segurança exigidos pela nova legislação.

Os cursos, ministrados tanto nas unidades próprias quanto on-line, têm foco no que realmente importa: salvar vidas. Na MA Consultoria, o aluno treina técnicas de ancoragem, uso de linha de vida, escolha e inspeção de escadas, bem como todo o passo-a-passo exigido pela legislação. Tudo conforme a nova legislação, sem atalhos.

Equipamento certo faz a diferença

Outro ponto destacado nos treinamentos da MA Consultoria é o uso das escadas corretas. Por conta dos riscos elétricos e da necessidade de robustez, as escadas da marca Síntese tornaram-se referência absoluta.

São feitas de fibra de vidro, com alta resistência dielétrica e grande durabilidade. Os pés articulados, as travas reforçadas e o design inteligente garantem estabilidade e conforto ao usuário, sem abrir mão da segurança.

Escadas improvisadas e sem inspeção estão entre os fatores que mais contribuem para acidentes em atividades acima de dois metros Divulgação

Uma boa escada pode evitar um acidente grave, por isso, a associação entre treinar e investir em equipamentos de ponta, como as escadas de fibra de vidro da marca Síntese, está diretamente ligada à redução de acidentes, afastamentos e prejuízos com saúde e processos.

A prevenção é saber escolher equipamentos certificados, inspecionar diariamente seu material e, acima de tudo, investir em treinamento de qualidade. A MA Consultoria e Treinamentos alia tudo isso em seus cursos, trazendo a tecnologia das melhores escadas do mercado para a rotina dos profissionais.

Perguntas frequentes sobre trabalho em altura e uso de escadas

1. O que é trabalho em altura?

Trabalho em altura é toda atividade executada acima de dois metros do nível inferior, onde haja risco de queda, conforme define a NR 35. Isso inclui trabalhos em telhados, andaimes, plataformas e escadas. Qualquer descuido pode trazer consequências sérias para o trabalhador.

2. Como usar escada com segurança?

Para usar uma escada com segurança, siga sempre as recomendações do fabricante, inspecione a estrutura antes de subir, mantenha a escada estabilizada e nunca ultrapasse o limite de peso indicado. Além disso, nunca suba com ferramentas nas mãos e utilize equipamentos de proteção individual quando necessário.

3. Quais são os erros mais comuns com escadas?

Os erros mais comuns são: usar escadas improvisadas, não inspecionar antes do uso, não estabilizar corretamente, subir com as mãos ocupadas, exceder o limite de peso, usar a escada para tarefas longas ou complexas e não receber treinamento adequado. Cada um desses fatores pode levar a acidentes graves.

4. Preciso de EPI para trabalho em altura?

Sim, todo trabalho em altura exige EPIs adequados, como capacete com jugular, cinto tipo paraquedista, talabarte e botas antiderrapantes. A escolha e o uso correto dos EPIs são partes fundamentais para garantir sua segurança e atender à legislação.

5. Que tipo de escada devo escolher?

O tipo ideal de escada depende do serviço e do ambiente. Recomendo escadas de fibra de vidro para atividades próximas à eletricidade, sempre com estabilizadores, marcação de carga máxima e procedência certificada. Na MA Consultoria, é possível encontrar escadas Síntese, referência em segurança e confiabilidade.



