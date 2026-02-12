Assine
O que acontece com o corpo durante o sono REM e por que sonhamos

Entenda como seu organismo e seu cérebro entram em um modo surpreendentemente ativo enquanto você “desliga” para dormir

Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
12/02/2026 16:07

Quando as pessoas dormem, o corpo não simplesmente “desliga”. Ao longo da noite, ele alterna entre fases de recuperação profunda e momentos de intensa atividade cerebral. É nesse cenário que surge o sono REM, estágio em que os sonhos mais vívidos e estranhos acontecem.

Sonhar que está voando, misturar pessoas de épocas diferentes ou viver situações ilógicas é algo comum, e tem explicação biológica. Durante o REM, o cérebro funciona de forma diferente da vigília, priorizando emoção e memória e deixando a lógica em segundo plano.

O sono é dividido em ciclos

O sono ocorre em ciclos que duram, em média, de 90 a 120 minutos. Cada ciclo alterna entre:

  • sono não REM (três estágios, do leve ao profundo);
  • sono REM (Rapid Eye Movement).

No sono não REM, o corpo entra em modo de recuperação. A frequência cardíaca diminui, a respiração desacelera e a atividade cerebral fica mais lenta. É nessa fase que ocorrem processos importantes, como:

  • liberação de hormônios ligados à recuperação física;
  • consolidação de parte das memórias;
  • restauração energética.

Já o sono REM marca uma virada fisiológica importante.

O que acontece no corpo durante o sono REM

O sono REM costuma surgir cerca de 90 minutos após o adormecer e se repete várias vezes ao longo da noite, com duração maior nos ciclos finais.

Cérebro altamente ativo

Durante o REM, a atividade elétrica cerebral se aproxima da observada quando estamos acordados. Ficam bastante ativas áreas ligadas a:

  • emoções;
  • memória;
  • processamento visual.

Por outro lado, regiões associadas ao raciocínio lógico e ao controle crítico reduzem sua atividade. Essa combinação ajuda a explicar por que os sonhos parecem reais, mas ao mesmo tempo ilógicos.

Por isso, o sono REM também é chamado de sono paradoxal: o corpo está dormindo, mas o cérebro apresenta padrões semelhantes aos da vigília.

Atonia muscular: o corpo fica “desligado”

Enquanto o cérebro está ativo, os músculos voluntários entram em quase completa paralisação,fenômeno chamado atonia muscular do REM.

Isso impede que você execute fisicamente o que está sonhando. Sem esse mecanismo, seria possível levantar, correr ou reagir aos eventos do sonho.

Os únicos movimentos visíveis são:

  • movimentos rápidos dos olhos;
  • pequenos espasmos ocasionais.

Alterações na respiração e no coração

No REM, a respiração pode ficar mais irregular e a frequência cardíaca pode variar. O corpo apresenta oscilações que lembram mais o estado de alerta do que o sono profundo. Esse ambiente fisiológico favorece experiências internas intensas, os sonhos vívidos.

Por que os sonhos parecem sem sentido

A sensação de “caos” nos sonhos tem relação direta com o modo como o cérebro funciona durante o REM. Com o enfraquecimento das áreas responsáveis pela lógica e planejamento, o cérebro passa a combinar:

  • fragmentos de memória;
  • rmoções recentes;
  • imagens armazenadas;
  • experiências antigas.

O resultado é uma narrativa que pode unir elementos sem conexão aparente,como estar na casa da infância conversando com alguém que conheceu ontem.

Processamento emocional

O sono REM está associado ao processamento de experiências emocionais. Situações marcantes do dia podem reaparecer transformadas nos sonhos.

Esse mecanismo pode ajudar o cérebro a:

  • reduzir a carga emocional de eventos intensos;
  • integrar experiências à memória de longo prazo;
  • reorganizar aprendizados.

O conteúdo pode parecer estranho, mas o processo tem função biológica.

Por que esquecemos quase tudo

Mesmo sonhando todas as noites, raramente lembramos de mais do que pequenos fragmentos. Isso acontece porque, durante o REM, os sistemas cerebrais ligados à formação de memórias conscientes não estão totalmente ativos.

A lembrança tende a ocorrer quando despertamos no meio ou logo após um episódio de REM. Caso contrário, o conteúdo se perde rapidamente.

