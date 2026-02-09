Think BR: IA aplicada ao dia a dia das empresas de forma descomplicada

Em um momento em que a inteligência artificial (IA) deixa de ser tema restrito a laboratórios e áreas de tecnologia para se tornar um dos principais vetores de competitividade em todos os setores da economia, empresas brasileiras enfrentam um desafio estratégico: como transformar o potencial tecnológico em ganhos concretos de produtividade, eficiência e crescimento sustentável?



Pesquisa da consultoria McKinsey aponta que 78% das organizações no mundo já utilizam IA em pelo menos uma função de negócios, o que demonstra que a tecnologia deixou o campo da experimentação e ocupa um papel central em estratégias corporativas maduras.



O impacto econômico projetado para a IA é igualmente expressivo. Relatórios internacionais sugerem que a tecnologia deverá contribuir de forma substancial para a economia global nas próximas décadas, com estimativas indicando potencial para gerar trilhões de dólares em benefícios cumulativos e ganhos de produtividade em diversos setores.



Entretanto, a adoção de IA não se resume à compra de ferramentas digitais. Um estudo da PwC mostra que empresas com maior exposição e maturidade em IA apresentam crescimento de receita por empregado até três vezes maior do que aquelas menos expostas à tecnologia, refletindo impacto direto nos resultados operacionais.



A capacidade de transformar dados em decisões estratégicas, antecipar tendências de mercado e automatizar processos repetitivos, liberando tempo de colaboradores para atividades de maior valor, é apontada por especialistas como um diferencial competitivo decisivo. Relatórios do World Economic Forum ressaltam que a verdadeira transformação baseada em IA demanda não apenas implementação tecnológica, mas uma reestruturação da forma como as organizações pensam e operam.



Da estratégia à aplicação: como a Think BR apoia líderes na adoção da inteligência artificial



Com o avanço da inteligência artificial no ambiente corporativo, cresce entre líderes empresariais a percepção de que a tecnologia só gera resultados quando adotada de forma estruturada. É nesse contexto que atua a Think BR (thinkbr.com.br), braço brasileiro de uma empresa internacional especializada em inteligência artificial aplicada ao mundo dos negócios. Voltada ao apoio direto à liderança, a Think BR adota uma metodologia que vai além da simples implementação de ferramentas, combinando visão estratégica, execução prática e acompanhamento contínuo dos resultados.



A proposta é ajudar empresas a transformar o potencial da inteligência artificial em ganhos concretos de eficiência, produtividade e qualidade da tomada de decisão. Para isso, a atuação da Think BR se organiza em frentes complementares:



Estratégia de Inteligência Artificial



Definição, junto à liderança, de onde a inteligência artificial gera mais valor para o negócio, quais processos devem ser priorizados e como medir resultados. A abordagem orienta decisões, reduz riscos e direciona investimentos com maior clareza.



Desenvolvimento de Soluções com IA



Criação de soluções sob medida para automatizar processos, analisar dados e apoiar decisões estratégicas. Os projetos são alinhados à realidade de cada empresa e focados em eficiência, escala e ganhos operacionais mensuráveis.



Desenvolvimento de Software



Construção de sistemas e plataformas modernas que sustentam a estratégia digital das organizações, integrando tecnologia de forma consistente aos processos e ampliando produtividade e capacidade de crescimento.



Treinamentos e Workshops



Capacitação de líderes e equipes para aplicar inteligência artificial no dia a dia, reduzindo barreiras culturais e acelerando a adoção da tecnologia com foco no uso estratégico de dados.



Suporte e Evolução Contínua



Acompanhamento da performance das soluções implementadas, com ajustes estratégicos e orientação para a evolução contínua da inteligência artificial conforme o negócio cresce e o mercado evolui.



Empresas brasileiras ainda se encontram em fases iniciais de experimentação, sem um plano claro para transformar investimentos em inteligência artificial em resultados efetivos. A atuação da Think BR busca justamente preencher essa lacuna, ajudando organizações a estruturar prioridades, gerar impacto mensurável e conduzir a transformação de forma sustentável.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para líderes empresariais, a mensagem é clara: a inteligência artificial deixou de ser apenas uma questão tecnológica e passou a ocupar lugar central na agenda estratégica das empresas. Mais informações sobre a atuação da Think BR estão disponíveis em thinkbr.com.br.

