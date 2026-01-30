Veja 3 receitas refrescantes para aproveitar melhor os dias de calor

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Os dias quentes pedem combinações leves e práticas, capazes de refrescar imediatamente sem sacrificar o sabor. Quando a temperatura sobe, comidas pesadas deixam o corpo mais lento e tornam a rotina cansativa. Por isso, apostar em preparos frescos faz toda diferença e não apenas pelo alívio térmico, mas também pela textura agradável e pela sensação de leveza após a refeição.

Essas receitas são pratos simples, eficientes, que aproveitam o melhor das frutas, vegetais e ingredientes naturais, mantendo sempre um toque especial para transformar o calor em oportunidade de comer bem.

1. Salada crocante de melancia com pepino e hortelã

A união entre melancia e pepino cria um contraste marcante entre suculência e crocância, resultando em uma salada refrescante e luminosa. A hortelã dá perfume e leveza, enquanto o limão equilibra com acidez.

Ingredientes:

3 xícaras de melancia em cubos;

1 pepino japonês fatiado;

suco de 1 limão;

raspas de limão;

hortelã picada;

azeite suave;

pitada de sal.

Modo de preparo:

Coloque a melancia e o pepino em uma tigela e misture. Acrescente o suco e as raspas de limão. Regue com azeite e finalize com a hortelã e o sal. Sirva imediatamente para manter a textura fresca.

Essa salada funciona como entrada leve ou acompanhamento para pratos quentes, criando um contraste agradável em dias de calor intenso.

2. Sorbet caseiro de manga com toque cítrico

O sorbet é uma alternativa mais leve que sorvetes tradicionais e pode ser feito apenas com frutas congeladas. A manga madura oferece cremosidade natural, dispensando adoçantes.

Ingredientes:

3 mangas maduras em cubos congelados;

suco de meio limão;

pouca água gelada (se necessário).

Modo de preparo:

Bata a manga no processador até formar um creme espesso. Acrescente o limão e bata novamente. Caso fique muito denso, adicione um pouco de água. Deixe no freezer por 20 minutos antes de servir.

O resultado é uma sobremesa refrescante e de sabor tropical intenso.

3. Sanduíche gelado de frango com creme leve de iogurte

Em dias muito quentes, o sanduíche gelado é uma alternativa prática para substituir refeições pesadas. O iogurte traz cremosidade com menos gordura, deixando o recheio leve e saboroso.

Ingredientes:

2 xícaras de frango desfiado;

½ xícara de iogurte natural;

1 colher de mostarda suave;

salsinha picada;

gotas de limão;

sal suave;

tomate fatiado;

alface;

pão gelado (integral ou tradicional).



Modo de preparo:

Misture o frango com o iogurte, a mostarda, o limão e a salsinha. Ajuste o sal e leve à geladeira por 30 minutos. Monte o sanduíche com o recheio frio, tomate e alface.

É uma boa opção para levar na bolsa térmica, consumir na praia ou ter pronto na geladeira para refeições rápidas.

Essas receitas ajudam a transformar o calor em oportunidade para experimentar sabores leves e refrescantes. Ao acrescentar alimentos ricos em água, frutas e combinações cítricas ao cardápio, o cotidiano ganha mais energia e bem-estar. São preparos fáceis, versáteis e perfeitos para quem quer enfrentar as altas temperaturas com mais prazer à mesa.