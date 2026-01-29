Quase metade das mudanças para Minas Gerais vêm de São Paulo, diz Muda Muda

São Paulo é, de longe, o principal ponto de partida de quem decide se mudar para Minas Gerais. Em 2025, 45,2% dos pedidos de mudança interestadual com destino ao estado mineiro tiveram origem em território paulista, segundo dados da plataforma Muda Muda. O número evidencia a força desse eixo de deslocamento e ajuda a dimensionar os fluxos mais recorrentes de mobilidade residencial no país.

As informações fazem parte de um levantamento exclusivo da plataforma, baseado na análise de mais de 148 mil solicitações reais de mudança registradas em todo o Brasil ao longo de 2024 e 2025. Ou seja, os dados do Muda Muda refletem decisões efetivas de mudança: cada registro corresponde a um pedido de orçamento feito por pessoas que buscaram empresas especializadas para realizar a mudança, o que permite observar, com precisão, os caminhos mais frequentes entre estados e cidades.

Em 2025, Minas Gerais como destino registrou 3.616 pedidos de mudanças. O total representa uma leve retração em relação a 2024, quando foram contabilizados 3.677 pedidos. Apesar da pequena queda no volume, a configuração dos fluxos se manteve estável, com aumento da concentração em poucos estados de origem.

“A análise de dois anos consecutivos mostra que Minas Gerais mantém um padrão consistente nas origens das mudanças. O que varia ao longo do tempo é a participação relativa de cada estado dentro desse fluxo”, explica o diretor de Estratégia Digital do Muda Muda, Sérgio Axelrud Galbinski.

Fluxo migratório para Minas é liderado por outros estados do Sudeste

Em 2025, São Paulo respondeu por 1.635 pedidos de mudança com destino a Minas Gerais, o equivalente a 45,2% do total. O estado consolida, assim, sua posição como principal origem das mudanças para MG, ampliando sua participação em relação a 2024 que registrou 40,7%.

Na sequência aparece o Rio de Janeiro, com 686 pedidos (19,0%). Juntos, os dois estados representam quase dois terços de todas as mudanças interestaduais para Minas, representando 64,2%.

Um segundo bloco reúne Espírito Santo e Bahia, com 188 (5,2%) e 186 pedidos (5,1%), respectivamente, seguidos pelo Distrito Federal, com 171 mudanças (4,7%), e Paraná, com 155 pedidos (4,3%). Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina e Ceará completam o ranking das principais origens, todas com participações abaixo de 3%.

Belo Horizonte atrai moradores de grandes centros urbanos

Analisando pelo filtro das cidades, 999 pedidos de mudança tiveram a capital Belo Horizonte como destino em 2025. Assim como no panorama estadual, São Paulo lidera com folga entre as cidades de origem, reforçando um fluxo migratório predominantemente entre grandes centros urbanos. Confira o ranking:

São Paulo/SP - 228 pedidos | 22,8% Rio de Janeiro/RJ -133 | 13,3% Brasília/DF - 58 | 5,8% Curitiba/PR - 26 | 2,6% Porto Alegre/RS - 23 | 2,3% Vitória/ES - 22 | 2,2% Salvador/BA - 22 | 2,2% Campinas/SP - 20 | 2,0% Vila Velha/ES - 16 | 1,6% Goiânia/GO - 15 | 1,5%

“O recorte urbano mostra que Belo Horizonte atrai, sobretudo, moradores de outras grandes cidades do país, indicando um fluxo de mudança predominantemente entre centros urbanos”, afirma Eduardo Axelrud, diretor de Marca e Relações Institucionais do Muda Muda.

Mudanças interestaduais indicam novos padrões de mobilidade

Baseados em pedidos reais de mudança registrados no momento da decisão, os dados do Muda Muda permitem identificar tendências concretas da mobilidade residencial no Brasil.

Eles ajudam a entender como se dão os fluxos interestaduais, quais movimentos ganham força ao longo do tempo e de que forma fatores econômicos, urbanos e comportamentais influenciam essas decisões. Esse recorte qualifica análises sobre mercado imobiliário, dinâmica urbana e migração, revelando padrões que nem sempre aparecem em estatísticas oficiais mais amplas.

Cada pedido foi contabilizado uma única vez, considerando mudanças interestaduais em que a origem ou o destino envolviam Minas Gerais, nos períodos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024 e 2025.

Sobre o Muda Muda: plataforma de orçamentos e fonte de dados sobre mudanças

Ao conectar pessoas que desejam se mudar a cerca de 2.500 empresas de mudança ativas em todo o país desde 2016, o Muda Muda (www.mudamuda.com.br) construiu um dos maiores bancos de dados privados sobre mobilidade residencial no Brasil. Mais do que um comparador de orçamentos, a plataforma se consolida como fonte qualificada de informação sobre o comportamento real de quem se muda.