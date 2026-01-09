Novas práticas de gestão impulsionam a transformação das empresas em Minas

A gestão das empresas está passando por uma série de mudanças, com o objetivo de qualificar os processos internos, e de garantir eficiência em etapas estruturais de produção e de entrega. Estas transformações também estão acompanhadas das novas tecnologias voltadas especificamente para gerir um negócio.

O setor empreendedor de Minas Gerais tem acompanhado esta nova era, seja com as novas empresas que surgiram no estado nos últimos anos, seja com quem já está no mercado há mais tempo, e segue se reinventando.

Conheça a seguir as novas práticas de gestão que têm contribuído para a transformação das empresas mineiras.

Crescimento na geração de novas empresas

De acordo com a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), entre janeiro e novembro de 2025, foram criadas 105.557 empresas no estado, representando um aumento de 15,22% com relação ao mesmo período de 2024. Isso significa que o estado mineiro é uma das melhores regiões do Brasil para a criação de novos negócios.

Os dados indicam que a maior abertura de empreendimentos em Minas tem ocorrido em especial na capital, Belo Horizonte, na região Norte, e no Vale do Jequitinhonha. Ou seja, o potencial econômico que o estado tem para a atração de novas empresas é gigantesco, e merece o devido reconhecimento.

O que mudou na gestão

Diversas práticas têm sido adotadas para aprimorar a gestão empresarial. Uma delas é a maior flexibilidade das equipes diante das mudanças do mercado, com foco na entrega contínua de valor, substituindo métodos tradicionais de gerenciamento de projetos.

Outro ponto relevante é a flexibilização do formato de trabalho, com a consolidação dos modelos híbridos e totalmente remotos. As empresas passaram a se adaptar a essas modalidades como estratégia para manter o engajamento e a retenção de talentos. Em contrapartida, organizações que optam exclusivamente pelo regime presencial podem enfrentar mais dificuldades para reter seus colaboradores.

Relação com pessoas

Ainda sobre a gestão de pessoas, houve também mudanças na evolução do setor de recursos humanos nas empresas. Hoje em dia, o setor busca operar de maneira mais humanizada, estratégica, e com o auxílio em tecnologia. O foco passa a integrar também outras operações que vão além do aspecto de contabilidade, de modo a tornar qualificada a experiência do colaborador, promovendo a harmonia organizacional e a saúde mental da equipe.

Quanto à liderança, o mercado de trabalho também passou a ter importantes transformações. Agora, os gestores mais destacados possuem o perfil em habilidades sociais, sendo profissionais empáticos, e que procuram entender as necessidades do colaborador a cada demanda.

Novas tecnologias que ajudam a organizar os negócios

Com relação aos aspectos tecnológicos, atualmente, as tomadas de decisões nas empresas ocorrem através da busca de dados por nuvem, contando também com o apoio da inteligência artificial para otimizar uma série de processos dentro da empresa. Com isso, é possível mapear tendências de mercado, realizar análises financeiras e auxiliar na tomada de decisões.

Além disso, as operações dos negócios também contam com o auxílio das câmeras inteligentes. No ambiente de trabalho, é fundamental contar com câmeras que contam com tecnologia de IA, sendo capazes de analisar imagens em tempo real, identificando comportamentos atípicos, e realizar a antecipação de riscos. Isso ajuda as empresas a otimizem seus processos, independente da área de atuação das companhias.

Fortalecendo os empreendimentos mineiros

São muitas as formas de qualificar a gestão das empresas, independente da área de atuação. Isso é essencial para garantir uma melhora do desempenho no ambiente de trabalho.

Através dos exemplos citados acima, as empresas de Minas Gerais podem continuar se transformando, contando com uma gestão qualificada, melhorando processos, serviços, e garantindo a retenção da equipe de colaboradores.

Ao integrar tecnologia, gestão de pessoas e práticas sustentáveis, é possível qualificar a reputação das companhias mineiras, garantindo maior visibilidade e destaque junto ao mercado de atuação.

