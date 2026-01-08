5 motivos para contratar seu seguro de viagem on-line antes de embarcar

Viajar é uma das experiências mais enriquecedoras da vida. Para que tudo corra bem, do embarque ao retorno, contar com um bom seguro de viagem é uma etapa essencial do planejamento. Com o avanço da tecnologia, essa contratação pode ser feita on-line, em poucos minutos, com praticidade e segurança.

Para quem ainda tem dúvidas sobre adquirir o serviço antes de sair do Brasil ou deixar para depois, há razões claras que reforçam a importância dessa decisão antecipada.

Por que fazer o seguro de viagem on-line?

A seguir, veja cinco motivos que explicam por que o seguro de viagem on-line deve fazer parte do planejamento, com destaque para a experiência da Assist Card, uma das líderes globais em assistência ao viajante.

1. Ativação imediata e cobertura desde o primeiro dia

Ao contratar o seguro de viagem on-line, a cobertura passa a valer a partir do momento em que o voo deixa o Brasil. Isso evita riscos logo no início da viagem, período em que muitos imprevistos costumam ocorrer.

No caso da Assist Card, a ativação é automática após a contratação, garantindo proteção durante todo o trajeto, sem a necessidade de validações adicionais ou processos manuais.

2. Personalização de acordo com destino e perfil

Viagens curtas ou longas, a lazer ou a trabalho, individuais ou em família exigem coberturas diferentes. A contratação on-line permite ajustar o seguro ao perfil do viajante e ao roteiro, escolhendo apenas os benefícios mais relevantes.

No site da Assist Card, é possível incluir coberturas adicionais para gestantes, doenças pré-existentes, prática de esportes e até proteção para dispositivos eletrônicos, ampliando a segurança conforme a necessidade.

3. Praticidade e economia de tempo

Optar pelo seguro de viagem on-line elimina deslocamentos, burocracias e filas. Em poucos cliques, é possível simular valores, comparar planos, esclarecer dúvidas e concluir a contratação sem sair de casa.

A plataforma da Assist Card foi desenvolvida para ser clara e intuitiva, permitindo visualizar todas as condições da cobertura antes da confirmação da compra.

4. Atendimento 24 horas em português, em qualquer lugar

Em situações de emergência no exterior, a comunicação pode ser um obstáculo. Um dos principais diferenciais da Assist Card é o atendimento em português, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Seja em casos de emergência médica, perda de documentos, cancelamento de voos ou outros imprevistos, o viajante conta com uma central de apoio preparada para oferecer soluções rápidas e eficientes.

5. Tranquilidade para aproveitar a viagem

Contratar o seguro com antecedência permite focar no que realmente importa: aproveitar a experiência. Com a segurança de uma empresa com mais de 50 anos de atuação e presença em mais de 190 países, a viagem torna-semais leve e tranquila.

Com a Assist Card, a preocupação se resume a escolher o próximo destino.

Faça da prevenção um hábito em cada viagem

Assim como a escolha da hospedagem, do roteiro e da bagagem, contratar um seguro de viagem com antecedência deve integrar o planejamento. Imprevistos não têm data para acontecer, e estar longe de casa sem suporte adequado pode comprometer toda a experiência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Antecipar a contratação da assistência é uma medida simples, que demonstra responsabilidade e garante mais segurança em todas as etapas da viagem. A Assist Card oferece não apenas cobertura, mas um sistema completo de apoio, sempre em português e sem complicações.