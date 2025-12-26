Estado de Minas: Jungle Bier leva mais de 20 rótulos de cerveja ao Parque d
Evento acontece em 27 de setembro e reúne gastronomia, mais de 20 rótulos de cervejas artesanais, shows e experiência turística no Parque das Mangabeiras
A capital mineira se prepara para receber um dos eventos mais tradicionais do calendário gastronômico e cultural da cidade. No dia 27 de setembro (sábado), a partir das 13h, o Parque das Mangabeiras será palco da 21ª edição do Festival Jungle Bier – Harmonizações de Primavera, encontro que celebra a cultura cervejeira, a gastronomia mineira e a boa música.
O festival reúne mais de dez cervejarias locais e convidadas, oferecendo mais de 20 rótulos on tap de nomes como Albanos, Krug Bier, Slod, Falke e Läut. Para acompanhar, pratos de restaurantes icônicos da capital, como Maria das Tranças, Bistrô Omilia, Buteco Fiado, Pizza Sur, Bolão, Cheff Rocco e o tradicional tropeiro do Junglebier, além de espaço dedicado à culinária vegana com o Paraíso Veg.