Como escolher o melhor eSIM para viajar aos Estados Unidos; veja 5 opções

Quem já viajou para os Estados Unidos sem internet sabe o quanto isso pode complicar até as tarefas mais simples. Ao pousar no país, depois de horas de voo, e descobrir que o Wi-Fi do aeroporto não conecta, o Uber não abre, o mapa não atualiza e o WhatsApp não carrega as instruções do hotel gera uma situação em que a empolgação da viagem dá lugar ao desconforto.

Nos últimos anos, os brasileiros passaram a adotar uma solução que evita esse cenário: o eSIM, um chip digital integrado ao celular. O plano é escolhido antes da viagem, a compra é confirmada em poucos passos e, ao sair do modo avião, a internet já está ativa.

O Yesim app se consolidou como um dos mais utilizados justamente por oferecer essa previsibilidade. Para quem viaja aos Estados Unidos, há planos específicos de planos dedicados de esim estados unidos, geralmente com valores mais interessantes do que o roaming das operadoras brasileiras..

Essa facilidade muda completamente o início da viagem. É possível solicitar transporte até o hotel, conferir o horário do check-in, mandar mensagem para a família que ficou no Brasil e seguir o roteiro sem sustos. Algo que parecia um detalhe se transforma em conveniência real.

Por que o eSIM está conquistando os viajantes brasileiros

Até pouco tempo atrás, o primeiro ritual do turista ao desembarcar nos EUA era procurar uma loja para comprar um chip. Às vezes a fila era enorme, o atendente falava rápido demais ou o preço não era exatamente o que estava na placa. Quando tudo era resolvido, já se tinham perdido 30 ou 40 minutos que poderiam ser usados para descansar ou iniciar o passeio.

Com o eSIM, essa etapa desaparece. E, além do lado prático, existe algo ainda mais valioso: a segurança. Hoje quase tudo exige confirmação via celular, do cartão de crédito ao e-mail. Manter o número brasileiro do WhatsApp e das mensagens é uma garantia extra, principalmente em viagens longas.

Na prática, quem utiliza eSIM tende a repetir a experiência nas próximas viagens.

Internet para acompanhar o ritmo da viagem

Orlando, Nova York e Califórnia, são estados estadunidenses que têm em comum o fato de serem destinos onde o turista anda muito e depende do celular o tempo inteiro. Consultar filas de atrações, localizar restaurantes, verificar transporte público ou usar GPS em estradas californianas exige conexão contínua. Estar offline não combina com esses destinos.

O eSIM funciona assim que o celular sai do modo avião, assim, não é necessário pedir senha de Wi-Fi, preencher formulário ou lidar com conexões instáveis. O viajante já chega sabendo onde está e para onde vai. Isso significa evitar golpes em redes falsas, não depender de boa vontade de estranhos e não perder tempo.

Além disso, elimina surpresas na fatura: não há cobrança inesperada de roaming ao retornar ao Brasil.

As vantagens do Yesim

Vários apps oferecem eSIM, mas o Yesim chamou atenção porque resolveu pontos que sempre atrapalharam quem viaja. A instalação é rápida e direta, o app mostra preços sem rodeios, dá opções variadas e ainda oferece algo bastante útil para quem visita mais de um país: um único plano global que funciona em mais de 200 destinos.

Esse modelo evita a necessidade de instalar múltiplos eSIMs em viagens com escalas ou mais de um país no roteiro, algo comum entre viajantes frequentes.

O Yesim também oferece número virtual, útil para quem faz compras on-line, negocia com lojistas ou viaja a trabalho e quer separar contatos pessoais e profissionais. Empresas que enviam equipes para os Estados Unidos também têm uma ferramenta de gestão que permite controlar consumo e recarregar tudo em um só painel.

E, para quem está experimentando pela primeira vez, dá para economizar ainda mais usando o código YEEMCOBR10, que garante 10% de desconto no primeiro pedido.

Os 5 melhores apps de eSIM para viajar aos EUA em 2026

A seguir, os aplicativos mais utilizados pelos brasileiros, com prós e pontos de atenção que valem ser considerados:

1. Yesim

A experiência mais tranquila para quem quer chegar aos EUA já conectado. Tudo funciona sem dor de cabeça: escolha rápida do plano, valores competitivos e conexão estável. A opção de plano global é um diferencial que costuma pesar muito na escolha.

2. Airalo

Popular, especialmente entre mochileiros. Os planos atendem bem quem vai apenas para os EUA, mas quem fizer escala ou incluir outros países no roteiro pode precisar instalar mais de um eSIM.

3. Holafly

O grande atrativo está nos pacotes com dados ilimitados. Ótimo para quem posta muito conteúdo ou usa o celular de forma intensa. Em contrapartida, pode não ser a opção mais econômica em todas as situações.

4. Truphone

Boa opção corporativa, com foco em estabilidade para quem viaja a negócios. A interface é mais séria e menos intuitiva que a dos concorrentes.

5. GigSky

Ideal para viagens curtas, com boa performance em grandes cidades americanas. A cobertura em regiões remotas pode variar.

Todos funcionam, mas quem quer algo simples, com bom suporte e preço acessível geralmente acaba escolhendo o Yesim.

Com planos digitais ativados antes da viagem, o eSIM garante acesso imediato à internet em destinos como Orlando, Nova York e Califórnia Pexels

Como ativar o eSIM e testar antes de embarcar

A recomendação é realizar todo o procedimento ainda no Brasil. O plano só começa a valer ao chegar ao destino, o que permite viajar com tudo configurado com antecedência. A instalação funciona assim:

instale o aplicativo no celular; selecione o plano específico para os EUA; conclua o pagamento; siga as instruções de ativação no próprio aparelho.

Para quem não está acostumado com esse tipo de tecnologia, é um alívio chegar com a tecnologia já funcionando.

Como aproveitar o plano sem gastar mais do que precisa

Mesmo com bastante internet disponível, alguns cuidados simples valem ouro:

• baixe mapas offline das cidades que vai visitar;

• use o Wi-Fi do hotel para subir fotos e vídeos;

• diminua a qualidade de streaming quando estiver na rua;

• desative sincronizações automáticas desnecessárias.

Essa consciência evita que o pacote acabe no meio da viagem ou que seja preciso fazer recarga em cima da hora.

No trabalho, o eSIM traz mais profissionalismo

Em viagens corporativas, ficar sem internet pode comprometer reuniões e negociações. Confirmações por SMS e acessos a plataformas corporativas dependem de conexão estável.

Por isso, o eSIM se tornou a opção preferida de executivos, garantindo conectividade em aeroportos, deslocamentos e eventos. O uso de número virtual para contatos profissionais também ajuda a separar vida pessoal e trabalho.

Viajar com eSIM nos EUA se tornou parte do básico

Em viagens, tempo é um recurso valioso. Nos Estados Unidos, atrasos podem significar ingressos perdidos, reservas canceladas ou mudanças no roteiro.

O eSIM entrou na rotina dos viajantes porque remove uma preocupação e dá mais liberdade desde o desembarque. Ao avaliar custo, cobertura, facilidade e suporte, o Yesim aparece como uma das soluções mais completas, com vantagem adicional do desconto para novos usuários usando o código YEEMCOBR10.

Chegar aos Estados Unidos já conectado deixou de ser luxo. Em 2026, tende a ser o padrão.





