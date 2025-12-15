Calvície masculina: conheça as causas da queda de cabelo e os tratamentos
A perda de cabelo afeta a autoestima de milhões de homens, mas a ciência oferece diversas soluções, da genética ao transplante capilar
A queda de cabelo é uma das maiores preocupações estéticas e emocionais entre os homens. O que começa com entradas discretas ou um leve afinamento no topo da cabeça pode evoluir para a calvície completa, uma condição conhecida como alopecia. Longe de ser apenas um problema de aparência, a alopecia afeta a autoestima, as relações sociais e a saúde mental do indivíduo. Em muitos casos, a chave para o sucesso no tratamento está no diagnóstico e na intervenção precoce.
A alopecia androgenética, popularmente chamada de calvície masculina, é a forma mais comum. Com forte influência genética e hormonal, ela afeta a maioria dos homens em algum grau ao longo da vida, geralmente a partir dos 40 anos. A queda de cabelo segue um padrão previsível, começando nas têmporas e avançando para o topo da cabeça, onde os fios se tornam cada vez mais finos e escassos.
Entenda os diferentes tipos de alopecia
Embora a predisposição genética seja a principal causa, a alopecia se manifesta de outras formas. Conhecer o tipo é fundamental para escolher o tratamento correto.
- Alopecia androgenética: a forma mais recorrente, é herdada geneticamente e associada à sensibilidade dos folículos capilares a um derivado da testosterona, que acelera o afinamento e a queda;
- Alopecia areata: provoca falhas arredondadas e bem delimitadas no couro cabeludo, podendo ocorrer também em outras partes do corpo. É uma condição autoimune, em que o próprio organismo ataca os folículos;
- Alopecia difusa: caracterizada por uma queda generalizada dos fios. Está frequentemente ligada a períodos de estresse intenso, deficiências nutricionais, doenças ou efeitos colaterais de medicamentos;
- Alopecia cicatricial: um tipo menos comum. A inflamação destrói o folículo de forma irreversível, impedindo o crescimento de novos fios na área afetada.
Fatores que aceleram a perda de cabelo
Além da herança genética, outros fatores podem intensificar a perda capilar. Alterações hormonais, deficiências nutricionais, o uso excessivo de produtos químicos e o estresse são alguns deles. O estilo de vida moderno, com noites mal dormidas e altos níveis de ansiedade, também desempenha um papel relevante, acentuando a queda mesmo em quem não tem predisposição genética.
Opções de tratamento para a calvície
O avanço da medicina ampliou o leque de alternativas para quem busca combater a alopecia. A escolha do tratamento depende do tipo de calvície, do grau de evolução e do histórico de saúde do paciente, e deve ser sempre orientada por um especialista.
- Medicamentos tópicos e orais : minoxidil (solução para o couro cabeludo que estimula a circulação e o crescimento) e finasterida (medicamento oral que reduz a ação hormonal sobre os folículos);
- Transplante capilar : em casos avançados, é a solução definitiva, o procedimento redistribui fios saudáveis de áreas mais densas para as regiões afetadas, proporcionando um resultado natural e duradouro;
- Terapias complementares: terapias a laser de baixa intensidade e microagulhamento estimulam a atividade celular e a regeneração capilar, podendo ser usados em conjunto com outros tratamentos.