Assine
overlay
Início Empresas
Financeiro

Veja opções de cartão de crédito com limite alto que realmente compensam

Escolher um cartão de crédito com limite alto garante poder de compra, mais segurança financeira e benefícios extras que fazem diferença na rotina

Publicidade
Carregando...
E
Estúdio de Conteúdo EM
E
Estúdio de Conteúdo EM
Repórter
27/11/2025 16:38 - atualizado em 27/11/2025 16:38

compartilhe

SIGA
x
O mercado geralmente enxerga como limite elevado aquele que ultrapassa os R$5.000, podendo saltar para R$50.000 ou mais
O mercado geralmente enxerga como limite elevado aquele que ultrapassa os R$5.000, podendo saltar para R$50.000 ou mais crédito: iStock

Ter um cartão de crédito com um limite que funciona de acordo com o perfil do consumidor não é luxo, mas parte essencial do planejamento financeiro. A ferramenta se torna estratégica para organizar gastos, permitir compras maiores sem aperto e, ainda, garantir benefícios exclusivos que fazem diferença no dia a dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Além de destacar as opções que se sobressaem no mercado, este guia reúne orientações claras para conseguir um cartão desse nível e, sobretudo, utilizá-lo com responsabilidade e inteligência.

O que significa ter um limite alto?

O que é considerado alto para um usuário pode ser o básico para outro. No entanto, o mercado costuma classificar como limite elevado valores acima de R$ 5.000, podendo chegar a R$ 50.000 ou mais, conforme histórico financeiro e nível de confiança que a instituição deposita no cliente.

Vantagens

Um limite confortável proporciona vantagens práticas:

  • Poder de compra imediato: permite realizar compras de maior valor, como passagens internacionais ou equipamentos de trabalho, sem se preocuparcom falta de limite;

  • Flexibilidade para imprevistos: garante margem de segurança para lidar com despesas inesperadas e de alto custo, como reformas urgentes ou emergências de saúde;

  • Benefícios premium: muitos cartões de categoria elevada incluem programas de pontos mais robustos, cashback, seguros de viagem completos, serviços de assistência e acesso a Salas VIP em aeroportos.

As 5 escolhas que dão mais poder de compra

A seguir, veja quais são os principais cartões de crédito que possuem  limite alto, descubra o perfil ideal e seus principais diferenciais e o perfil ideal para cada um deles.

  1. Pão de Açúcar Black: recomendado para renda a partir de R$ 5.000, favorece quem gasta muito em supermercado; tem alta pontuação e acesso à Sala VIP Mastercard Black em Guarulhos;

  2. LATAM Pass Black: geralmente exige renda mínima de R$ 10.000; acumula até 3,5 pontos LATAM Pass por dólar, oferece embarque prioritário, upgrade de cabine e acesso às Salas VIP LATAM;

  3. Azul Visa Infinite: indicado para renda próxima de R$ 10.000; gera até 3,5 pontos por dólar em compras na Azul, concede status Diamante e inclui vouchers de passagem e acesso a salas VIP;

  4. C6 Carbon Black: preferido por quem valoriza bancos digitais sem abrir mão de benefícios premium; com renda mínima sugerida de R$ 5.000, pontua 2,5 pontos por dólar e oferece acesso a Salas VIP Mastercard e às salas exclusivas do C6 Bank;

  5. Santander Unlimited: voltado ao público de altíssima renda, com exigência de renda mínima em torno de R$ 20.000; disponibiliza pontuação que pode chegar a 3 pontos por dólar e acesso ilimitado a salas LoungeKey e Priority Pass.

O cartão é uma uma ferramenta poderosa para organizar as finanças, permitir compras maiores sem aperto
O cartão é uma uma ferramenta poderosa para organizar as finanças, permitir compras maiores sem aperto Pexels

4 passos para conquistar um limite maior

Conseguir aprovação para um cartão com limite elevado é um processo estratégico. Confira as principais recomendações:

  1. Mantenha o score de crédito alto: o score funciona como um cartão de visitas financeiro; pagamentos em dia demonstram organização e reduzem o risco percebido pelo banco;

  2. Comprove renda com clareza: a renda mínima é apenas um ponto de partida; quanto mais consistente for a comprovação, maior será a confiança da instituição;

  3. Use o limite atual com responsabilidade: o banco avalia se há demanda para ampliar o limite; manter o uso abaixo de 30% e pagar o valor total da fatura reforça credibilidade;

  4. Crie vínculo com o banco emissor: bancos priorizam clientes com maior relacionamento; centralizar gastos e manter investimentos ou seguros na mesma instituição fortalece o vínculo.

Impacto de um cartão que acompanha a rotina

Para aproveitar todo o potencial de um cartão com limite alto, é essencial avaliar a rotina e o estilo de consumo:

  • Para quem viaja: cartões ligados a companhias aéreas ou com acesso a salas VIP são os mais vantajosos;

  • Para quem busca flexibilidade: opções com alta pontuação em compras cotidianas e possibilidade de cashback oferecem mais liberdade;

  • Para quem possui gastos elevados: as bandeiras premium, como Black e Infinite, têm limites mais flexíveis e adaptação à demanda.

A escolha certa pode elevar o conforto, a organização financeira e o estilo de vida, garantindo um cartão que acompanha o ritmo e os objetivos do usuário.



Tópicos relacionados:

cartao-de-credito dinheiro economia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay