Tecnologia permite que empreendedores usem celular para vendas de cartão
Funcionalidade Point Tap transforma o smartphone em ferramenta de cobrança por aproximação, oferecendo mais praticidade para quem trabalha em diferentes locais
compartilheSIGA
Começar a empreender ou expandir um negócio nunca foi tão acessível quanto atualmente. Com soluções digitais cada vez mais fáceis, é possível vender, receber pagamentos e atender clientes com praticidade. Uma das ferramentas mais inovadoras nesse cenário é o Point Tap, uma tecnologia que permite transformar o celular em uma maquininha de cartão, sem a necessidade de nenhum dispositivo adicional.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
É possível aceitar pagamentos por aproximação usando apenas o smartphone Android, sem precisar de cabos ou aparelhos extras. Assim, o empreendedor tem liberdade para vender onde, como e quando quiser, possuindo autonomia.
Point Tap facilita vendas para empreendedores iniciantes
O diferencial desse equipamento é justamente não precisar de uma maquininha física. Significando menos investimento inicial e uma experiência de venda totalmente digital.
Essa simplicidade elimina barreiras para quem está começando a empreender e permite que qualquer pessoa possa vender sem burocracia.
Como funciona?
Basta ter um celular com tecnologia NFC (pagamento por aproximação), baixar o aplicativo e ativar a funcionalidade.
Logo após, abra o app, digite o valor da venda e aproxime o cartão do cliente na parte de trás do celular. A transação acontece em segundos.
Celular: uma das melhores ferramenta para as vendas de cartão
O Point Tap é ideal para profissionais autônomos, vendedores ambulantes, entregadores, prestadores de serviço e pequenos negócios que não possuem ponto fixo. Em vez de carregar uma maquininha, cabos ou baterias extras, o vendedor precisa apenas do que já leva sempre: o celular.
Essa mobilidade traz mais liberdade para:
-
atender clientes em domicílio;
-
vender em feiras, eventos ou praças;
-
trabalhar com delivery e receber o pagamento na entrega;
-
realizar vendas em trânsito ou em locais com pouco espaço.
Jeito seguro e profissional de vender
Mesmo sem maquininha física, o Point Tap oferece o mesmo nível de segurança do método tradicional. As transações são criptografadas, e os dados do cartão não ficam armazenados no celular. O processo é rápido, seguro e confiável tanto para o vendedor quanto para o cliente.
Além disso, após cada venda, o comprovante pode ser enviado por SMS ou e-mail diretamente pelo aplicativo. Transpassando confiança e ajudando a fidelizar clientes.
Mais praticidade, menos custos e mais vendas
Outro benefício importante é a agilidade na ativação. Não é necessário aguardar a entrega de equipamento, nem passar por processos demorados. Com o smartphone é possível começar a vender no mesmo dia.
Além disso, não é preciso CNPJ para começar a jornada de vendas. Basta ter uma conta ativa no aplicativo e seguir os passos para ativação.
O processo é simples:
-
baixe o app;
-
faça o cadastro ou login;
-
ative a funcionalidade Tap;
Assim, o aparelho já está preparado para aceitar pagamentos por aproximação.
Um passo importante para profissionalizar o seu negócio
Mesmo com um funcionamento simples, o Point Tap é uma ferramenta poderosa para profissionalizar o atendimento. Ter uma forma segura e moderna de aceitar cartão transmite credibilidade e melhora a experiência do cliente.
Além disso, é possível ter acesso a um sistema de controle financeiro que ajuda a acompanhar as vendas, consultar o saldo disponível, visualizar os repasses e organizar melhor a rotina.
Liberdade para empreender do seu jeito
Empreender não precisa ser complicado. Com ferramentas como o Point Tap, construir o empreendimento do seu jeito, sem depender de estruturas físicas ou altos investimentos se tornou viável.
Essa combinação permite que as pessoas possam gerar renda, conquistar clientes e transformar ideias em oportunidades reais, possuindo autonomia, mobilidade e profissionalismo desde o início.