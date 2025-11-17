Otite: conheça os sintomas da infecção mais comum na infância
Saiba o que é otite, como identificar os sintomas de infecção de ouvido em crianças e as melhores formas de tratamento
A otite é uma das infecções mais comuns na infância e a principal razão que leva milhões de pais a buscarem atendimento médico para seus filhos. Em crianças, a infecção de ouvido surge de repente, causa um desconforto considerável e exige atenção imediata para evitar complicações.
Embora possa atingir pessoas de todas as idades, a otite é muito mais comum em crianças, especialmente nos primeiros anos de vida. Isso acontece por características anatômicas e imunológicas próprias dessa fase, que favorecem o acúmulo de secreções e a proliferação de microrganismos no ouvido médio.