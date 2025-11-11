Diários Associados investem em startup de IA voltada ao jornalismo

Com uma trajetória marcada pelo pioneirismo e pela inovação, os Diários Associados anunciam investimento na Chateau, startup brasileira de inteligência artificial voltada ao ecossistema de jornalismo. A iniciativa reforça o compromisso do grupo em impulsionar soluções tecnológicas que ampliem a eficiência, a relevância e a sustentabilidade do jornalismo profissional no país.



Ao longo de sua história, os Diários Associados foram responsáveis por marcos fundamentais da mídia brasileira. Entre eles, a criação de veículos como o Estado de Minas e o Correio Braziliense, além da consolidação da TV Tupi, primeira emissora de televisão do país. Atualmente, o grupo está presente em jornais impressos, rádios, televisão e plataformas digitais, alcançando milhões de pessoas todos os meses.



Nacionalmente, os Diários Associados figuram como o segundo maior grupo produtor de conteúdo do Brasil, segundo o ranking Comscore Multiplataforma (agosto/2025), na categoria News/Information – veículos de comunicação.



O investimento na Chateau faz parte dessa jornada de inovação. A plataforma utiliza inteligência artificial para apoiar decisões editoriais, sugerir pautas estratégicas e otimizar processos de produção de conteúdo, contribuindo para que as redações possam atuar com mais agilidade.



“O Chateau representa o tipo de inovação que acreditamos ser essencial para o futuro do jornalismo: soluções que unem tecnologia e propósito, eficiência e credibilidade. Investir nesse projeto é reafirmar nossa visão de que o jornalismo precisa estar sempre em movimento, aberto a novas possibilidades e formas de se conectar com as pessoas”, destaca Luiz Mendes, diretor digital dos Diários Associados.



Mais do que um investimento, o apoio à startup reflete a aposta dos Diários Associados no potencial da inteligência artificial como aliada do jornalismo. O grupo acredita que a tecnologia pode impulsionar eficiência e inovação nas redações, mas reforça que as decisões editoriais continuam nas mãos dos profissionais, responsáveis pela curadoria, validação e qualidade final do conteúdo.