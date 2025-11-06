Assinatura é a solução para dirigir um carro novo sem pagar IPVA nem taxas

Ter um carro novo na garagem é o sonho de muitos brasileiros. No entanto, na hora de comprar um veículo, muita gente acaba desistindo ou deixando para depois. Os motivos não poderiam ser mais variados, desde o alto valor de entrada e dos juros nas parcelas, até gastos como IPVA, licenciamento, emplacamento e outras taxas.

Nesse cenário, onde o preço médio de um carro de passeio alcança R$152,7 mil, de acordo com dados da consultoria automotiva K.Lume, o carro por assinatura surge como uma opção inteligente para todos que desejam dirigir um veículo moderno, sem se preocupar com as despesas e burocracia da posse.

O carro por assinatura é um modelo que une o melhor de dois mundos: a liberdade de ter um veículo à disposição e a previsibilidade de saber exatamente quanto vai gastar a cada mês.

Como ter um carro novo sem pagar IPVA, licenciamento e outras taxas?

O segredo para andar de carro novo sem pagar IPVA, licenciamento e outras taxas é optar pelo modelo de assinatura. Um dos grandes diferenciais dessa modalidade, é justamente a previsibilidade de custos.

Ao assinar um carro, o cliente consolida os principais gastos do veículo em uma só mensalidade, desde o momento da assinatura até o final do contrato. Ou seja, com exceção do combustível, dá para colocar o valor exato na ponta do lápis, sem surpresas.

Além disso, algumas opções, como o MyCar da Lokamig, oferecem benefícios adicionais, como assistência em todo o Brasil e quilometragem acumulada (quando a franquia não usada de KMs fica para o mês seguinte).

Assinatura de carro X financiamento: como economizar?

Ao escolher o carro por assinatura em vez de fazer um financiamento, por exemplo, é possível ganhar em tempo e dinheiro, pois o parcelamento tende a ser demorado e custoso. É necessário fazer uma pesquisa aprofundada para encontrar um carro que caiba no seu bolso, com parcelas que você consegue pagar.

Depois, é hora de entrar em contato com a concessionária (ou vendedor) e assumir toda a responsabilidade financeira, que inclui uma entrada bastante salgada e parcelas com juros.

Não existe um valor fixo para a entrada de um carro zero. O pagamento varia de acordo com o modelo do veículo, o perfil do financiamento e a instituição financeira. Mas, de acordo com estimativas do Jornal Contábil, fica entre 20% e 30% do valor total do veículo.

Considerando que o valor médio de um carro novo no Brasil é de R$ 152 mil, a entrada ficaria entre R$ 30 e R$ 45 mil. E, a depender do número de parcelas e dos juros envolvidos, o comprador levaria anos para quitar a dívida.

Ao final desse processo, o que começou como um carro zero termina como um veículo desvalorizado e com valor bem mais baixo de revenda (um carro perde 20% do valor de mercado em 1 ano, de acordo com a Receita Federal).

Já com o carro por assinatura, o motorista não precisa se preocupar com entrada, juros de parcelas, IPVA, licenciamento e outras taxas burocráticas.

Entendendo a burocracia da compra de um carro

Além dos custos diretos de entrada e parcelamento, a compra de um carro zero envolve também uma parte burocrática que demanda tempo e dinheiro dos motoristas.

Estamos falando de impostos, taxas obrigatórias, documentos e outras responsabilidades que todo proprietário deve assumir. Veja abaixo:

Emplacamento

É o primeiro passo burocrático para que um carro zero possa circular legalmente.

O processo envolve o registro do veículo no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a obtenção do Certificado de Registro de Veículo (CRV) e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), além da instalação das placas de identificação.

O custo e o tempo demandado para o primeiro emplacamento variam de estado para estado, mas é uma despesa inicial que exige muita atenção.

IPVA

O IPVA é um imposto anual, cobrado com base no valor de mercado do veículo (Tabela FIPE). As alíquotas variam entre os estados, mas representam uma das maiores despesas fixas para o proprietário.

O IPVA deve ser pago no início de cada ano e o não pagamento impede o licenciamento do veículo. Vale lembrar que dirigir com IPVA vencido é uma infração de trânsito gravíssima, que gera multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e remoção do veículo para o pátio do Detran.

A remoção, por sua vez, resulta em despesas com guincho e diárias que também são de responsabilidade do proprietário.

Licenciamento Anual (CRLV)

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) é o documento que atesta que o carro está apto a circular. Sua renovação é obrigatória anualmente e só pode ser feita após a quitação do IPVA, de multas e de outras taxas administrativas.

Outras despesas burocráticas relacionadas à posse de um carro incluem a transferência de propriedade, em caso de revenda.

Por que escolher o carro por assinatura?

Para quem quer andar de carro zero, mas não está disposto a gastar com todas as despesas relacionadas à posse, o serviço de assinaturas é a opção mais inteligente.

Ao assinar um carro, o motorista não precisa pagar IPVA, licenciamento, ou qualquer uma das outras taxas citadas. Tudo isso fica para a locadora, o condutor paga apenas a mensalidade de custo fixo e previsível.

No MyCar da Lokamig, essa mensalidade inclui benefícios que vão além da esfera financeira, como:

proteção garantida;

assistência em todo o Brasil;

carro reserva em caso de manutenção ou pane;

manutenções preventivas;

KM acumulada.

A duração do contrato vai de 12 a 48 meses, e após o período escolhido, o motorista pode até mesmo começar uma nova assinatura e pegar um carro diferente. É como trocar de carro com frequência, mas economizando tempo e dinheiro.

No site do MyCar Lokamig, o usuário encontra todas as informações sobre os planos e veículos disponíveis, além de contar com o atendimento da equipe.








