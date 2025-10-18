Sono na infância: por que a qualidade do descanso é decisiva?

O sono não é apenas um momento de descanso. Para as crianças, ele é um pilar fundamental para o crescimento saudável e o bom funcionamento do corpo e da mente. Durante as horas de sono, uma série de processos biológicos essenciais é ativada, garantindo desde o fortalecimento do sistema imunológico até a consolidação da memória. Ignorar essa importância pode trazer consequências significativas para o desenvolvimento infantil, afetando desempenho escolar, comportamento e até mesmo a saúde física.

O Brasil registra um número crescente de crianças com dificuldades para dormir, seja pela rotina agitada das famílias, excesso de exposição a telas ou pela falta de hábitos regulares. Embora pareça um detalhe, a forma como a criança dorme hoje influencia diretamente como ela vai se desenvolver amanhã. E a ciência tem reforçado, cada vez mais, que a qualidade do sono é tão importante quanto a quantidade.

O que acontece no corpo da criança durante o sono

Enquanto muitos pensam que dormir é “desligar o corpo”, a realidade é justamente o contrário. O organismo infantil entra em um trabalho intenso enquanto a criança está deitada, ativando hormônios, regenerando tecidos e organizando informações aprendidas ao longo do dia.

Um dos principais pontos desse processo é a liberação do hormônio do crescimento, que ocorre de forma mais intensa durante as fases profundas do sono. É nesse período que o corpo aproveita para crescer, fortalecer ossos e músculos e reparar pequenas lesões. Além disso, o sono é o momento em que o cérebro organiza memórias, filtra informações relevantes e facilita a aprendizagem.

Impactos na aprendizagem e no comportamento

A relação entre sono e desempenho escolar é direta. Crianças que dormem bem apresentam maior concentração, raciocínio mais rápido e maior capacidade de resolver problemas. Isso porque, enquanto dormem, elas consolidam as informações recebidas durante o dia, transformando conhecimento temporário em aprendizado duradouro.

Já a falta de sono adequado prejudica o funcionamento de áreas cerebrais ligadas à atenção e ao controle emocional. É comum que crianças privadas de sono apresentem irritabilidade, dificuldade de convívio social e maior impulsividade. Em casos mais prolongados, o impacto pode se refletir em notas mais baixas, menor interesse pelas atividades e até atrasos no desenvolvimento da fala e da coordenação motora.

Quantidade ideal de sono em cada fase da infância

A necessidade de sono varia conforme a idade, mas especialistas internacionais indicam uma média que serve como referência para pais e cuidadores:

Bebês de 0 a 3 meses: entre 14 e 17 horas por dia, incluindo cochilos;

Bebês de 4 a 11 meses: de 12 a 15 horas;

Crianças de 1 a 2 anos: de 11 a 14 horas;

Crianças de 3 a 5 anos: de 10 a 13 horas;

Crianças de 6 a 13 anos: de 9 a 11 horas.

Dormir menos que o recomendado pode não gerar efeitos imediatos perceptíveis, mas, ao longo do tempo, contribui para quadros de fadiga crônica, baixa imunidade e dificuldades emocionais.

O papel do ambiente e da rotina

O sono de qualidade não depende apenas de tempo, mas também de condições adequadas para que a criança consiga relaxar e entrar nas fases mais profundas de descanso. Um quarto silencioso, com iluminação controlada e temperatura agradável, é um dos primeiros passos para garantir esse cenário.

Outro ponto importante é a rotina. Crianças que vão para a cama e acordam sempre no mesmo horário tendem a ter ciclos de sono mais estáveis. A previsibilidade ajuda o corpo a reconhecer quando é hora de desacelerar, favorecendo a produção natural de melatonina, hormônio que induz o sono.

A exposição a telas de celular, televisão e tablets antes de dormir deve ser evitada. A luz azul emitida por esses dispositivos inibe a melatonina, dificultando o adormecer. O ideal é que a criança tenha pelo menos 1 hora de transição sem estímulos eletrônicos antes de ir para a cama, substituindo-os por atividades mais tranquilas, como leitura ou conversas em família.

Consequências da falta de sono na infância

Os efeitos de noites mal dormidas podem aparecer rapidamente. Entre os sinais mais comuns estão cansaço excessivo durante o dia, sonolência na escola, falta de interesse por brincadeiras e alterações de humor. Em um cenário mais prolongado, há aumento do risco de obesidade, problemas cardíacos no futuro e dificuldades emocionais.

O sono insuficiente também afeta o sistema imunológico, deixando a criança mais vulnerável a infecções. Isso acontece porque, durante o descanso profundo, o corpo produz proteínas essenciais para combater inflamações e doenças. Sem esse período adequado, a defesa natural do organismo fica comprometida.

Como os pais podem ajudar

Manter horários regulares de sono, criar rituais de relaxamento e oferecer um ambiente calmo são atitudes simples que fazem grande diferença. Banho morno, luz suave e histórias antes de dormir ajudam a preparar a criança para descansar.

Outro fator relevante é o exemplo. Crianças tendem a imitar os hábitos dos pais. Famílias que valorizam o sono e mantêm rotinas equilibradas transmitem, indiretamente, essa importância para os pequenos.

Um investimento para toda a vida

Garantir noites bem dormidas na infância é um investimento que traz retorno a curto, médio e longo prazo. Os benefícios ultrapassam o crescimento físico e o aprendizado escolar, alcançando áreas como saúde mental, equilíbrio emocional e preparo para a vida adulta.

O sono, muitas vezes visto como algo automático, é na verdade um recurso valioso que merece atenção. Cuidar desse aspecto desde cedo é assegurar que a criança tenha a energia e a estabilidade necessárias para explorar o mundo, aprender com curiosidade e crescer de forma saudável.